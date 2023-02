117 Jahre an Angelsportexpertise verlassen den Vorstand

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Geehrte Mitglieder des Angelsportvereins Kirchdorf: Werner Rochner, Vorsitzender Mathias Falldorf, Heinrich Vortmann, Ehrenvorsitzender Hannes Plate, Alfred Meyer, Wilhelm Stelloh, Hartmut Lübber, Heinrich Grimpo, Maik Hagen, Peter Imelmann, Peter Runge, Helmut Bockelmann, Werner Logemann und Heinrich Bobring (von links). © ASV

ASV Kirchdorf: Mitglieder würdigen langjährige Funktionäre und ernennen Hannes Plate zum Ehrenvorsitzenden

Kirchdorf – Eigentlich geplant für 2020 war eine große Feier zum 50-jährigen Bestehen des Angelsportvereins Kirchdorf. Die Feier musste abgesagt werden, wie so vieles. Nun aber gab es nach dreijähriger Pause wieder eine Mitgliederversammlung, nachzuholen waren die Regularien von gleich drei Versammlungen. Dazu zählten Vorstandswahlen, eine neue Satzung, eine neue Geschäftsordnung, Ehrungen und Verabschiedungen. Die neuen Vereinsregelungen wurden einstimmig angenommen.

Mit den Vorstandswahlen einher gingen die Verabschiedungen. Insgesamt kommen drei Herren, die sich jetzt von der ASV-Kommandobrücke zurückziehen, auf 117 Jahre Angelsportexpertise. Für seine seit 47 Jahren andauernden Verdienste um den Verein wurde Hannes Plate einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Plate war 21 Jahre Vorsitzender (von 1991 bis 2011) und 26 Jahre Geschäftsführer (1976 bis 1990, 2012 bis 2022).

Hartmut Lübber wurde, zusammen mit den Gründungsmitgliedern Alfred Meyer, Heinrich Grimpo und Friedel Weber, für 44 Jahre im Vorstand ausgezeichnet. Lübber war von 1970 bis 1975 Geschäftsführer, 18 Jahre Kassenwart (1985 bis 2002), sechs Jahre 1. Gewässerwart (2003 bis 2008) und 14 Jahre 2. Gewässerwart (seit 2009). Maik Hagen erhielt für 26 Jahre Vorstandstätigkeit (1991 bis 1999 Jugendwart, 2006 bis 2008 2. Gewässerwart, ab 2009 2. Vorsitzender) eine Ehrung des Vereins und außerdem die Landesverbandsehrennadel des Anglerverbandes Niedersachsen in Gold. Die Ehrennadel in Silber erhielt Alfred Meyer und die Ehrennadel in Bronze Werner Rochner.

Der Verein will mit einer Veranstaltung die Ferienkiste in den Sommerferien für die Kinder in der Samtgemeinde bereichern, um den Nachwuchs für den Angelsport und die Gewässerpflege zu begeistern. Wer darüber hinaus Interesse hat, mag sich gerne an den Vereinsvorstand wenden. sis / r.

Wahlen und Ehrungen 25 Jahre Mitglied: Janine Panniger, Carsten Brassers, Heinrich Bobring, Helmut Bockelmann, Mike Fischer, Torben Hadeler und Wolfram Ende

40 Jahre Mitglied: Erich Seeger, Heinrich Vortmann, Herbert Dinter, Wilfried Fischer, Werner Logemann, Fred Albers, Maik Hagen, Marco Runge und Stephan Raupach

50 Jahre Mitglied: Hannes Plate, Peter Runge, Rolf Plate, Wilhelm Stelloh, Friedrich Nordbrink und Peter Imelmann

Gewählt: Mathias Falldorf (1.Vorsitzender), Cem Lange (neu, 2. Vorsitzender), Heidrun Münster (Schriftführerin), Marco Menzel (Kassenwart), Werner Rochner (Sportwart), Dennis Albers (1. Gewässerwart), Julian Stelloh (neu, 2. Gewässerwart)