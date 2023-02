102 Alarmierungen in 2022 für die Ortsfeuerwehr Wehrbleck

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Beförderungen und Ehrungen mit, von links, stellvertretendem Ortsbrandmeister Jan Schauer, Jannik Wacker, Carolin Schulz-Schwenker, Marc Heitmann, Sonja Plenge, Jens Spreen, Michael Fangmann, Marius Kellermann, Bürgermeister Markus Kellermann, Dennis Schulz, Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher. © Privat

Ortsbrandmeister Fangmann: „Hatten alle Hände voll zu tun“

Wehrbleck – Es ist eine nicht alltägliche Bilanz, die Ortsbrandmeister Michael Fangmann da auflistet für das Jahr 2022: 102 Einsätze, aufgeteilt in 31 Brandeinsätze, 19 technische Hilfeleistungen und 52 sonstige Einsätze. „Dabei erlebten die Wehrblecker die volle Bandbreite an Einsatzlagen. Vom Entstehungsbrand bis hin zu vier Großbränden, von umgestürzten Bäumen bis Gefahrguteinsätzen: Im vergangenen Einsatzjahr war alles dabei“, bilanzierte Fangmann. Darunter leider auch ein Einsatz in Freistatt, bei dem ein Patient anschließend in einer Hamburger Spezialklinik an den Folgen seiner Brandverletzungen verstarb. Aber vor allem die hohe Anzahl von blinden und besonders auch böswilligen Alarmen hielten die Wehrblecker auf Trab.

Ortsbrandmeister Michael Fangmann kann zur Zeit auf 78 aktive Mitglieder zurückgreifen, 51 Einsatzkräfte und 27 Kameraden, die sich etwa in Wettkampfgruppen, im Spielmannszug oder auch als Betreuer der Jugendfeuerwehr engagieren.

Für die Wettkampfgruppen berichteten die Gruppenführer Volker Heitmann, Sonja Plenge, Marc Wiegmann und Heiner Schumacher, der mitteilte, dass die „Internationale B Gruppe“ ab sofort die Oldies unterstützt. Er ließ die vergangenen 40 Jahre Wettkampftätigkeit samt der größten Erfolge und schönsten Erinnerungen Revue passieren. Diese Gruppe ist in Deutschland und Europa weit herum gekommen und hat sich auf vielen Wettkämpfen von ihrer besten Seite gezeigt.

Nach Angaben von Ortsbrandmeister Fangmann ist der Wettkampfkalender für 2023 bereits gut gefüllt: „Erster Termin für alle ist dabei meistens immer der Trainingswettbewerb im April, der für uns natürlich leicht zu erreichen ist, in Asendorf. Die Niedersachsenmeisterschaften sind in diesem Jahr in Twistringen – was für uns ja nun auch sehr nahe liegt.“ Und die Wehrbelcker hätten auch wieder Lust auf einen Wettkampf in Mecklenburg-Vorpommern.

Bürgermeister Markus Kellermann, selbst Mitglied in der Ortsfeuerwehr, gratulierte. Er freue sich, dass in 2023 endlich wieder die sportliche Komponente im Feuerwehrwesen anlaufe.

Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher berichtete über die geplanten Investitionen, mit denen die Feuerwehren der Samtgemeinde künftig zusätzlich unterstützt werden sollen. Das Thema Katastrophenschutz werde verstärkt in den Vordergrund gerückt: „Es werden neue Aufgaben auf die Feuerwehren zukommen“, kündigte Kammacher an. sis/r.

Personelles

Neuaufnahmen: Jan Rohlfs aus Wehrbleck, Übernahme: Jörn Oetker (von OF Schweringhausen)

Beförderungen: Jannik Wacker (Feuerwehrmann), Marc Heitmann, Jens Spreen und Sonja Plenge (für besondere Verdienste zum Ersten Hauptfeuerwehrmann, zur Ersten Hauptfeuerwehrfrau); Marius Kellermann und Dennis Schulz (Oberlöschmeister);

Ehrungen: Carolin Schulz-Schwenker und Jan Schauer (25 Jahre in der Feuerwehr).

Nachgefragt 102 Einsätze, etliche darunter böswillig herbeigeführt: Wie bleiben die Wehrblecker Einsatzkräfte da motiviert? Es sind ja auch zahlreiche junge Mütter und Väter darunter. Ist das Kommando da besonders gefordert – und wie? Nachgefragt bei Ortsbrandmeister Michael Fangmann: „Die Geschichte mit den „böswilligen Alarmierungen“ ist für die Einsatzkräfte natürlich ziemlich anstrengend. Hier die Samtgemeinde aktiv geworden, um eine gute Lösung im Sinne aller Beteiligten zu erzielen. Fakt ist, dass zumindest diesen Januar die Alarmierungen wieder auf ein normales Maß reduziert werden konnten. 78 aktive Einsatzkräfte: Wie ist es gelungen, so viele Bürger der Gemeinde für den aktiven Einsatz bei der Feuerwehr zu gewinnen? Michael Fangmann: „Es gibt für die Feuerwehren eigentlich zwei Möglichkeiten, Nachwuchs zu gewinnen: 1. Unsere Jugendfeuerwehr macht ihren Job sehr gut. Jedes Jahr können Kräfte von der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr übergeben werden. Und 2. über Quereinsteiger: In den letzten Jahren sind einige Auswärtige nach Wehrbleck gezogen, die von uns zum Eintritt überzeugt werden konnten. In der Neubausiedlung „Alter Schulweg“ sind bis auf zwei Haushalte alle in der Feuerwehr.

Wichtig ist natürlich auch ein wertschätzender Umgang mit allen Mitgliedern und dass deren Anliegen ernst genommen werden. Falls es mal zu Problemen kommen sollte, wird das offen angesprochen und freundschaftlich geklärt. Aber auch die Wettkampfgruppen geben hier ja nochmal einen gewissen Extra-Schub Motivation. sis