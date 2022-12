Kreislandwirt Wilken Hartje sieht keine Begeisterung für die EU-Agrarreform 2023

Von: Gregor Hühne

Teilen

Kreislandwirt Wilken Hartje beklagt politische Kostensteigerung in der Landwirtschaft. © Heinfried Husmann/Archiv

Die Agrarreform 2023 der Europäischen Union steht bei vielen Landwirten in der Kritik: Die Politik habe den Bezug zur Realität verloren. Das Geflecht von Förderungen und Bedingungen sei selbst für Experten schwierig zu verstehen. Kreislandwirt Wilken Hartje gibt im Gespräch mit der Kreiszeitung einen Einblick in das neue Regelwerk. Die Fragen stellte Gregor Hühne.

Herr Hartje, bereiten Ihnen die neuen EU-Agrar-Subventionen Freude oder Bauchschmerzen?

Da habe ich eher Bauchschmerzen. Die Agrarreform ist noch aufwendiger, noch bürokratischer und wird für den einzelnen Landwirt weniger Ausgleichszahlungen bringen. Die Grundsicherung ist pro Hektor auf 150 Euro gesenkt worden. Als Junglandwirt kann man noch was draufsatteln. Die EU fängt manchmal ganz einfach an und wird in der Ausgestaltung immer anspruchsvoller. Früher hat man als Landwirt den Antrag noch selbst ausgefüllt, heute schafft man das nicht mehr. Bauern sollten das machen, was Sinn ergibt, und nicht das, was eine Agrarreform vorschreibt.

Was müsste zur Sicherung der heimischen Landwirtschaft getan werden?

Agraranträge müssten leichter auszufüllen und die Ausgleichszahlung müsste hoch genug sein. Es ist kompliziert, und es besteht die Gefahr, dass man nicht alles richtig macht. Dann droht Rückzahlung.

Was halten Sie von der vierprozentigen Flächenstilllegung ab 2023?

Ich muss überlegen, wenn ich Flächen mit hoher Marktleistung bewirtschafte, ob die Prämien den wirtschaftlichen Ausfall der teilweisen Stilllegung kompensieren. In unserem Landkreis ist es wichtig, dass wir wenig stilllegen, weil wir schon viele Naturschutz- und Moorflächen haben und Wiedervernässungs-Programme anstehen. Außerdem gibt es bei uns Stadtentwicklung. Wenn wir dann noch stilllegen müssen, bleibt irgendwann nicht mehr so viel übrig.

Brauchen die Agrarböden nicht auch Schonzeiten?

Wenn wir weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen wollen, dann ist die Fruchtfolge immer das Beste. Aber wir haben hier im Landkreis viele gute Böden im Verhältnis. Wenn man in Brandenburg stilllegt, wo alles vertrocknet, oder im Harz, kann ich das gut verstehen. Aber hier sind das Sahneecken in der Syker Geest Richtung Bruchhausen-Vilsen, Asendorf im Bereich Schwaförden/Affinghausen, im Bereich Mörsen, Borwede und Twistringen. Die stillzulegen, ist dekadent.

Wem nutzt das Verbot chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel?

Das macht im Grunde nur für die Betriebe Sinn, die es ohnehin machen würden. Wenn ich keinen Pflanzenschutz brauche, weil ich reiner Gemüsebauer bin, der immer hackt und keinen Pflanzenschutz macht, dann ist das kein Problem. Der Blumenstrauß an Fördermaßnahmen aus den EU-Agrar-Subventionen 2023, der freiwillig ist und angeboten wird, ist für viele Betriebe nicht umsetzbar.

Auflockerung der Felder mit Bäumen und Sträuchern: Ist das Agroforstsystem realistisch?

Das Auflockern der Landschaft durch Baumreihen macht bestimmt in manchen Regionen Sinn, um Winderosion zu bremsen. In Syke und Bassum macht das keinen Sinn, in ausgeräumten Landschaften wie der Ukraine schon eher.

Die EU verteilt 60 Milliarden Euro Agrar-Subventionen. Deutschland erhält als größter Nettozahler nur noch fünf Milliarden: Ist das gerecht?

Ausgleichszahlungen, also Flächenprämien für unterschiedliche Früchte, gibt es seit 1992, davor gab es Exporterstattungen. Bei den Franzosen gibt es eine ganz andere Wertschätzung für die Landwirtschaft. Wir dagegen entfernen uns bei den Regularien immer weiter von anderen Ländern wie Brasilien, China und den USA. Das müsste kompensiert werden.

Hier teuer produzieren, dort billig einkaufen?

Wir haben in der Landwirtschaft höhere Standards als anderswo auf der Welt, und das ist gut so. Aber die Politik sollte die Regularien nicht überdrehen. Hier wird die Messlatte immer höher, und bei anderen Ländern [außerhalb der EU, Anm. d. Red.] soll es keine Importhemmnisse geben. Wir sind auf dem besten Weg, in Deutschland überall in der Landwirtschaft zum Nettoimporteur zu werden. Die Politik würgt die landwirtschaftliche Produktion ab, kauft gleichzeitig auf dem Weltmarkt und klopft sich dabei auf die Schultern. Das ist krank und dekadent! Außerdem haben wir die höchsten Kosten in der Landwirtschaft weltweit. Wenn die Erträge durch die Politik dann noch begrenzt werden, wird es irgendwann eng bei uns.

Spielen Aufkauf- und Rückpachtung von agrarwirtschaftlichen Flächen beispielsweise durch kapitalstarke nichtlandwirtschaftliche Investoren eine Rolle im Landkreis?

Das Problem gibt es sicherlich überall, auch bei uns im Landkreis. Die Großinvestoren, die wie Heuschrecken großflächig Land kaufen, sind vor allem in den neuen Bundesländern unterwegs.