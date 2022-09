Kartoffelmarkt in Asendorf mit 50 Ausstellern

+ © Marion Thiermann Auf dem Markt gibt es wieder viel anzuschauen. © Marion Thiermann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sigi Schritt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Asendorf – Die Interessengemeinschaft Asendorf (IGA) lädt für Sonntag, 2. Oktober, zum 17. Kartoffelmarkt ein. In der Zeit von 11 bis 18 Uhr ist die Bummelmeile rund um den Bahnhof geöffnet, der mehrmals am Tag von der historischen Schmalspurbahn angefahren wird. Wer also mit dem Zug aus Richtung Bruchhausen-Vilsen kommt, befindet sich mitten im Marktgeschehen. Ab 13 Uhr öffnen die Fachgeschäfte.

Marktmeisterin Gabriele Beutner-Kijewski erwartet eine vierstellige Anzahl an Gästen und ist sich sicher, den Besuchern einen attraktiven Markt zu bieten. Sie habe im Vorfeld rund 50 Aussteller gewonnen.

Der Name ist Programm: An diesem Tag dreht sich alles um die Kartoffel. Unter anderem wird der Verein „Alteisen“ mit alten Treckern und Ackergeräten die Kartoffelernte darstellen. Die Mitglieder des Vereins bieten Dampfkartoffeln an. Wer die Küche kalt lassen möchte, kann an vielen Ständen Köstlichkeiten rund um die Erdknolle genießen. Sie wird nicht nur gekocht, sondern geröstet, frittiert, kross gebraten und sogar geräuchert. Wer sich angemeldet hat, könne laut der Marktmeisterin einen Spaziergang zum Gasthaus Uhlhorn machen, um sich am Kartoffelbüfett zu bedienen. Auf dem Markt gibt es Pulled Pork, Fischspeisen aus dem Smoker, vietnamesische Köstlichkeiten und gebratene Champignons. Außerdem werden Klassiker wie Brat- und Currywurst nicht fehlen.

Es geht nicht nur um Schlemmereien: Die Besucher finden dort auch Aussteller, die Holz-, Keramik-, Schmuck-, Näh-, und Strickarbeiten verkaufen. Ob Taschen, Korbwaren oder Brandmalerei – die Angebote sind vielfältig. Erstmalig in Asendorf machen diese Aussteller ihre Stände auf: Ulrike Lind mit ihrem handgefertigten Buchenholz-Schmuck, Stephan Eidner bringt Perlenschmuck und Bienenprodukte mit. Und Sabrina Müller zeigt Schmuck und Accessoires aus Leder.

Im Kunst-Schuppen geht es zum Beispiel um handgeschöpfte Seifen, Häkelmützen, Decken und Kissen in Patchwork-Technik, sogenannte Zentangle-Bilder aus Tusche, deren Motive von der Stimmung des Künstlers beeinflusst werden. Dort lässt sich Karin Kirsch über ihre Schultern schauen.

„Ganz neu dabei ist Christina Dobelmann“, sagt die Marktmeisterin. Sie bedruckt Textilien und Geschenkartikel mit Motiven der Besucher. Vor dem Schuppen werden Feuerkörbe, künstlerisch gestaltete Insektenhotels sowie Holz- und Steinkunst präsentiert.

+ Die Bummelmeile lockt viele Besucher an. © Thiermann, Marion

Die Marktmeisterin hat auch an ein Musikprogramm gedacht. Es treten regionale Tanz- und Musikgruppen auf. Das Bühnenzelt befindet sich auf dem Bahnhofsplatz. Um 14 Uhr beginnen die Live-Auftritte mit dem Jazz- und Swing-Trio „Die Kleine Dorfkapelle“. Anschließend spielt der Liedermacher Michael Insinger eigene und gecoverte Songs. Mädchen und Jungen des Waldkindergartens Heiligenberg treten zusammen mit der Musikwerkstatt auf.

Wer sich für gebrauchte Waren interessiert, kann im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Sankt Marcellus in der Zeit von 11 bis 16 Uhr in Bücherauslagen stöbern. Außerdem ist ein Flohmarkt auf den Straßen Am Spritzenhaus sowie Blumenweg geplant.

Die Marktmeisterin hat den Nachwuchs im Blick: Kinder bekommen unter anderem Gelegenheit, sich vor dem Modehaus Siemers auf einer Hüpfburg oder auf einem Eisenbahn-Karussell gegenüber vom Kunst-Schuppen zu vergnügen. Gabriele Beutner-Kijewski hofft, dass speziell ganz junge Menschen diese Angebote annehmen. Sie betont: Der Nachwuchs sei wichtig für den Fortbestand des Kartoffelmarktes.