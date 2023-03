Jugendpflege: Neues Team am Start

Von: Anke Seidel

Offen für neue Ideen: (v.l.) Britta von Lehmden, Guido Weghöft, Fachdienstleiter Detlef Klusmeyer und Torben Kohring wollen die Jugendpflege am Bedarf gestalten. © Anke Seidel

Es ist ein Generationenwechsel: Nach dem Abschied dreier Mitarbeiter setzen nun Britta von Lehmden, Guido Weghöft und Torben Kohring neue Akzente.

Landkreis Diepholz. Es ist eine beeindruckende Zahl: 30 567 Mädchen und Jungen im Landkreis Diepholz sind bis zu 15 Jahre alt. In der Altersspanne zwischen zehn und 19 Jahren leben, so hat es die Bundeszentrale für politische Bildung bundesweit ermittelt, 8,8 Prozent der Bevölkerung. Es ist eine Klientel, die einen ganz besonderen Dialog braucht – Impulse, Ideen, Freizeiten. Genau das vermittelt die Jugendpflege, die sich im Landkreis Diepholz ganz neu aufgestellt hat. Man kann von einem Generationenwechsel sprechen, weil gleich drei Funktionäre nach jahrzehntelangem Wirken in den Ruhestand gegangen sind.

Jetzt steht Britta von Lehmden an der Spitze des Teams Jugendpflege, hat den Aufgabenbereich ihres Vorgängers Armin Kowalzik übernommen. Torben Kohring folgt Wilhelm Linten und Guido Weghöft Detlef Zilinka im Amt. Als Leiter des Landkreis-Fachdienstes Jugend präsentiert Detlef Klusmeyer das neue Team, das Jugendarbeit mit neuen Impulsen und Ideen gestalten, aber im Netzwerk Bewährtes weiter entwickeln und ein verlässlicher Partner sein will.

Koordinieren, vernetzen und eng mit Vertretern der Kommunen, Vereine und Jugendorganisationen im Flächenlandkreis Diepholz zusammenarbeiten – das ist für das Team ein elementares Ziel und der Dialog enorm wichtig: „Wir sind offen für neue Ideen und nehmen gern Anregungen für unsere Arbeit entgegen“, stellt Britta von Lehmden klar. Die 41-Jährige, die in Bremen Erziehungswissenschaften studiert hat, war 13 Jahre lang Jugendbildungsreferentin für einen katholischen Jugendverband in Vechta und hat deshalb Erfahrung in der Organisation von Jugendfreizeiten, wie sie auch in der Kreisjugendpflege zum festen Programm gehören. In diesem Sommer sind zwei Freizeiten in Vechta geplant, deren Plätze über die Sozialraumteams des Landkreises Diepholz vergeben werden.

Ehrenamtliche Helfer unterstützen

Ehrenamtliche Helfer in der Jugendpflege zu unterstützen, gehört ebenso zu den Aufgaben des Teams. Die Fortbildung ist ein Bereich, um den sich besonders Torben Kohring kümmert. Der 48-Jährige ist bewusst in seine Heimat Diepholz zurück gekehrt. Nach seinem Studium der Pädagogik, Germanistik und Soziologie in Köln hatte er zwölf Jahre die Fachstelle für Jugendmedienkultur in Nordrhein-Westfalen geleitet, danach das Projekt Grafenkind der Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz umgesetzt und war schließlich Referent für Suchtprävention im Kinder- und Jugendbereich beim Diakonischen Werk.

„Die Jugendarbeit hat in der Pandemie arg gelitten“, stellt Detlef Klusmeyer fest. Aber nicht nur Corona-Einschränkungen haben die Welt der Jugendlichen verändert. Es sind vor allem die sozialen Medien, weiß Torben Kohring, über die Kommunikation viel schneller und viel intensiver läuft. Heutzutage sei es schwerer, Jugendlichen Informationen zu vermitteln, „weil es schon so viele Informationen gibt, und sie müssen auch noch mit kommerziellen Anbietern konkurrieren können“.

Kooperationspartner gewinnen

Kooperationspartner zu gewinnen, ist dem Team Jugendpflege wichtig. Partnerschaftlich arbeitet es mit der Polizei zusammen, wenn es um den Jugendschutz geht – zum Beispiel bei Kontrollen auf großen Feiertagsveranstaltungen. Seit der Pandemie ist das Geschichte. Aber Jugendschutz hat viele Aspekte. Sie fallen in den Aufgabenbereich von Guido Weghöft. Der 51-Jährige hat bereits von 1989 bis 1995 als Verwaltungsfachangestellter beim Landkreis Diepholz gearbeitet, war danach Mitarbeiter in der Lieferantenbetreuung bei einem der größten privaten Milchverarbeiter Norddeutschlands.

Das neue Team will eine „verlässliche Größe“ in der Jugendarbeit im Landkreis Diepholz sein – besonders für Jugendliche, die Unterstützung brauchen und deshalb von Pace-Center betreut und aktiviert werden. Es ist die Schnittstelle zwischen Landkreis, Agentur für Arbeit und Jobcenter und beweist: Jugendarbeit hat viele Facetten, braucht Kreativität und Impulse. Genau das will das neue Team mit Leben füllen und mit allen Beteiligten ins Gespräch kommen.