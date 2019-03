Jahresbeitrag wird nicht erhöht

Schweringhausen – Manches muss einfach sein: Und beim Schützenverein Schweringausen und Umgebung gehört ein Schnitzelessen vor der Jahreshauptversammlung ganz einfach dazu.

Die Vorstandsmitglieder haben ihre Arbeit zur Zufriedenheit der Mitglieder erledigt – und deshalb wurden sie in den Ämtern bestätigt: Präsidentin bleibt Annette Gerke, ihre Stellvertreterin Gaby Gronemeyer, Kassenwart Volker Brand, sein Stellvertreter Henrik Wulferding, Schriftführerin ist Marina Beneke, ihre Stellvertreterin und Pressewartin Marie-Luise Lehmkuhl, Schießwarte sind Maren Brand, Christian Wulferding und Nadja Heinze, Hauptmann ist Jens Gronemeyer, sein Stellvertreter Heiner Logemann, 1. Zugführer ist Dieter Dahms, 2. Zugführer Sascha Heitmann, Stellvertreter sind Andreas Reimers und Volker Brand, 1. Zugführerin ist Maren Brand, ihre Stellvertreterin ist Marina Beneke, Spieß ist Finn Hinrichs, Kinder- und Jugendschießwarte sind Marina Beneke und Marina Meins, Fahnenträger ist Jörg Wulferding, sein Stellvertreter Gerold Siegel. An der Buchführung von Kassenwart Volker Brand hatten die Kassenprüfer nichts zu bemängeln. Heike Plate wurde als neue Kassenprüferin gewählt, sie ersetzt Sigrid Brand. Als Höhepunkt des Jahres 2018 nannte Präsidentin Annette Gerke das in Eigenregie organisierte Schützenfest. Sie gab bekannt, dass für das Schützenfest 2019 ein neuer DJ – Rainer Clausing – verpflichtet wurde. Trotz mäßiger Beteiligung an den Übungsschießen konnte Schießwartin Maren Brand etliche Auszeichnungen verleihen. Sie teilte mit, dass seit dem Sommer 2018 die Mitglieder der Soldatenkameradschaft aus Schmalförden an den Übungsabenden teilnehmen, da deren Schießstand geschlossen werden musste. Neu wurde beschlossen, dass auch die Kinder am Übungsschießen teilnehmen, dann werde, parallel zu den Durchgängen den Erwachsenen, in der Schießhalle mit dem Lasergewehr geschossen. Präsidentin Annette Gerke bedankte sich bei Ralf Segelhorst für die Denkmalpflege und bei Heinfried Nehring für das Grillen bei den monatlichen Übungsschießabenden, beide erhielten Präsente. Präsidentin Annette Gerke betonte, dass der gute Zusammenhalt des Vereins sich auch weiterhin so fortsetzen sollte. Der „relativ gute Kassenbestand“ ließ die Schützen sich darauf einige, den Jahresbeitrag unverändert zu lassen. sis / r.