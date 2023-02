Investitionen in den Schwimmpark

Von: Katharina Schmidt

Die Rutsche im Twistringer Schwimmpark soll voraussichtlich im Jahr 2024 saniert werden. Entsprechende Mittel sind im Haushalt eingeplant. © Archivfoto: Schmidt

Stadt Twistringen will ein Sanierungskonzept erstellen und zu den regulären Öffnungszeiten zurück.

Twistringen – Das Becken des Twistringer Schwimmparks liegt mitsamt der Verrohrung seit mehr als 40 Jahren im Moorboden. Hier und da könnten laut Bürgermeister Jens Bley „durchaus Unwägbarkeiten auf die Stadt zurollen“. Sprich: Da könnte was kaputt gehen. Deswegen will die Stadt den Zustand des Schwimmparks genauer unter die Lupe nehmen und ein Sanierungskonzept erstellen, das klärt: Was muss wann gemacht werden?

Im Investitionsprogramm des (noch nicht verabschiedeten) Haushalts für das Jahr 2023 sind für dieses Vorhaben 50 000 Euro an Planungskosten eingeplant. Das ist erst der Anfang.

Neue Rutsche für 2024 geplant

Eine neue Rutsche wird 2024 voraussichtlich mit 200 000 Euro zu Buche schlagen. Und bei der Erstellung des Sanierungskonzeptes wird sich zeigen, welche und wie viele To-Do’s noch hinzukommen.

Relativ günstig erscheinen im Vergleich damit die 2500 Euro für die Anschaffung eines neuen Akku-Beckensaugers in diesem Jahr. „Wir haben zurzeit ein Kabelgerät, das in die Jahre gekommen ist. Das wird ersetzt“, erklärt Jens Bley.

Die Twistringer nennen ihren Schwimmpark liebevoll ihre „Perle“, und Perlen sind nun mal nicht ganz billig. Aber es gibt auch Grund zur Zuversicht: „Im Pumpenhaus und der Heizung sind wir durch die Sanierung vor drei Jahren gut aufgestellt“, führt Twistringens Erster Stadtrat Harm-Dirk Hüppe zu dem Thema aus.

Geplante Öffnungszeiten von 6.30 bis 18 Uhr - dafür braucht es Personal

Angesichts der in die Höhe geschossenen Energiepreise geht die Stadt Twistringen aktuell von Mehrkosten in Höhe von mehr als 75 000 Euro an – wobei es da noch zu klären gilt, ob die Stadt für das Schwimmbad auch den Gaspreisdecken nutzen darf. In dem Fall sähe die Sache schon wieder anders aus.

Personell will die Stadt beim Schwimmpark 32 Wochenstunden draufpacken. „Wir suchen das Personal, damit wir in dieser Saison die für Twistringen üblichen Öffnungszeiten – also durchgehend mindestens von 6.30 bis 18 Uhr – anbieten können“, so Hüppe.

In der vergangenen Saison musste die Stadt die Öffnungszeiten angesichts des Fachkräftemangels bekanntlich einschränken, zum Bedauern einiger Schwimmer.

Der neue Abenteuerspielplatz in Twistringen soll im Frühjahr offiziell eröffnet werden. Das Absperrband ist gezogen, da durch die starken Regenfälle Anfang Januar der Fallschutzsand nicht funktionierte. Da müssen noch nachgearbeitet werden. © Schmidt

Die Kooperation mit den Stadtwerken Huntetal will die Stadt Twistringen fortführen. Neben dem Mitarbeiter von den Stadtwerken stehen dem Schwimmpark in der kommenden Saison noch drei Fachangestellte zur Verfügung, plus zwei Rettungsschwimmer. Zumindest theoretisch. Eine der Fachangestellten-Stellen ist derzeit unbesetzt, die Stelle ist aber ausgeschrieben. „Wir hoffen natürlich, dass es gelingt, dort jemand zu finden“, sagt Bürgermeister Bley.

Geplant ist, den Schwimmpark pünktlich zum 1. Mai ohne Coronaeinschränkungen zu öffnen. „Wir haben vor, die Gebühren unverändert zu lassen“, kündigt Hüppe an. Aktive Mitglieder der Feuerwehr haben wieder freien Eintritt, um sich in dem Freibad fit halten zu können.