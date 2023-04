Internationale Bereicherung

+ © Anke Seidel Werben für neue Erfahrungen beim DRK: (v.l.) Till Bigalke, Ulrike Hirth-Schiller, Jeannette Thiessen und Isa Lüders. © Anke Seidel

Ein freiwilliges soziales Jahr kann etwas Außergewöhnliches sein - wenn beim DRK Teilnehmer aus Tadschikistan und Portugal im Einsatz sind.

Landkreis Diepholz – Sie sind Tausende von Kilometern gereist, um anderen Menschen zu helfen und neue Erfahrungen für das eigene Leben zu sammeln: Aus dem zentralasiatischen Tadschikistan kommen zwei junge Männer, die im internationalen Freiwilligen-Dienst ein soziales Jahr im DRK-Kreisverband Diepholz absolvieren – genauso wie eine junge Frau aus Portugal. In wenigen Tagen kommt noch ein Teilnehmer aus Indonesien hinzu.

„Wir freuen uns sehr darüber“, sagt Ulrike Hirth-Schiller als geschäftsführende Vorsitzende des DRK-Kreisverbands und spricht von einer Bereicherung: „Das ist für uns eine große Chance, neue Eindrücke aus anderen Ländern zu gewinnen.“ Andererseits können die Freiwilligen aus dem Ausland tiefe Einblicke in die soziale Arbeit in Deutschland erhalten – und haben durchaus die Chance, hier beruflich Wurzeln zu schlagen. Die bisherigen Teilnehmer aus Tadschikistan und Portugal haben sich für eine Aufgabe in der stationären Pflege entschieden, also in einem DRK-Pflegeheim.

Hintergrund In dem gesetzlich abgesicherten sozialen Bildungsjahr leisten Jugendliche praktischen Einsatz in sozialen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Altenheimen, Behinderteneinrichtungen oder Sozialstationen. Ergänzt wird die Praxis durch persönlichkeitsbildende Seminare, die ihr Wissen und ihre Kompetenz erweitern. Es richtet sich an junge Menschen im Alter zwischen 18 und 26 Jahren. Im internationalen Freiwilligendienst sorgt das DRK für den Wohnraum. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.drk.de/mitwirken/freiwilligendienste-im-drk/das-freiwillige-soziale-jahr-beim-drk/

„Wir werden noch weitere Plätze schaffen“, kündigt Ulrike Hirth-Schiller die Ausweitung des Freiwilligendienstes an. Aber das DRK muss dafür eine Herausforderung meistern: „Der Wohnraum, den wir den Teilnehmern zur Verfügung stellen können, ist begrenzt.“ Deshalb würde sich die Vorsitzende über Gastfamilien freuen, die einen Teilnehmer für ein Jahr aufnehmen.

Dass der gegenseitige Kontakt für alle Beteiligten eine große Bereicherung ist, steht für Till Bigalke als Bildungsreferenten des DRK-Kreisverbands außer Frage. Die Sprache sei kein unüberwindliches Problem, so die praktische Erfahrung – auch im Umgang mit den älteren Heimbewohnern nicht. „Sie können nicht mehr verreisen, aber die Welt kann zu ihnen kommen“, beschreibt Ulrike Hirth-Schiller ein bereicherndes Miteinander.

Bei Bedarf bestehe auch die Chance für einen Sprachkurs, berichten Jeannette Thiessen und Isa Lüders als Bildungsbeauftragte des DRK-Landesverbands. Bei jungen Menschen, insbesondere in Ländern außerhalb Europas, steht der internationale Freiwilligendienst hoch im Kurs: Die DRK-Landesbildungsbeauftragten berichten von 200 Bewerbungen auf 15 Plätze. Wer für welche Stelle mit welcher Aufgabe geeignet sein könnte, entscheiden die Mitarbeiter nach den vorliegenden persönlichen Informationen: „Wir schauen, dass das alles auch passt!“

Der DRK-Kreisverband bietet Teilnehmern am internationalen Freiwilligendienst Plätze in seinen Kindergärten sowie Alten- und Pflegeheimen – nicht aber in seinem dritten Aufgabenbereich, dem Rettungsdienst. Akute Nachwuchssorgen hat der Kreisverband aktuell nicht, wie Ulrike Hirth-Schiller klar stellt: „Wir haben zurzeit insgesamt 62 Auszubildende.“

Gleichwohl beteiligt sich das DRK im Landkreis Diepholz nicht nur am internationalen Programm für den Freiwilligendienst, sondern bietet auch jungen Menschen aus Deutschland Plätze für ein freiwilliges soziales Jahr. Beide Bereiche haben nach Meinung von Ulrike Hirth-Schiller einen enormen Vorteil: „Ich kann etwas Sinnvolles probieren und dabei entdecken: Ist das sinnvoll für mich?“, blickt sie auf die berufliche Perspektive.

Und der internationale Freiwilligendienst funktioniere ja nicht nur in eine Richtung: Junge Menschen aus Deutschland könnten sich genauso gut für ein soziales Jahr im Ausland bewerben. Das fördere den internationalen Charakter des DRK, sich über alle Grenzen hinweg zu vernetzen.

Kontakt

zum Bildungsreferenten Till Bigalke erhalten Interessierte per E-Mail (till.bigalke@drk-diepholz.de) oder Telefon (04242/96796845).