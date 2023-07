3 500 Patienten behandelt

Fachklinikleiter Martin Hoppe mit der Psychotherapeutin Carolin Tappert-Kretschzmar vor einem Bild, das ein Patient gemalt hat. © Anke Seidel

Seit 15 Jahren bietet die Fachklinik der Diakonie Freistatt inn Bassum Hilfe für suchtkranke Menschen an. Der Bedarf wächst.

Bassum – Der Umzug von Freistatt nach Bassum war einst mit Befürchtungen der Bassumer Bürger verbunden: Was handeln wir uns da ein? Seit 15 Jahren ist die Fachklinik Bassum unter dem Dach der Diakonie Freistatt auf dem Bassumer Krankenhausgelände angesiedelt – und kann seitdem eine Erfolgsbilanz vorweisen: Rund 3 500 suchtkranke Patienten haben seitdem Stabilität und Unterstützung in der Bassumer Einrichtung erfahren.

Veränderte Aufgaben

Ein besonderer Grund für Klinikleiter Martin Hoppe, gemeinsam mit der psychologischen Psychotherapeutin Carolin Tappert-Kretschzmar den Alltag in der Suchtklinik zu schildern und von Strategien der Hilfe zu berichten. Genau die haben sich im Laufe der eineinhalb Jahrzehnte verändert. Sorgenpunkt der Bassumer Bürger waren einst die mehrfach abhängigen russlanddeutschen Jugendlichen, die einen baulich abgetrennten Teilbereich der Klinik bezogen. Die von Bürgern befürchteten Straftaten gab es zum Glück nicht. An nur „ein oder zwei Vorfälle“ kann sich Martin Hoppe erinnern.

Heute sei die Suchtklinik in Bassum vollständig etabliert, sagt Martin Hoppe. Patienten sind zu Gast in den Cafés und Restaurants der Stadt, kaufen in den Supermärkten ein.

Bald werden es mehr sein. Denn die insgesamt 66 Plätze – 54 stationär, neun in der Tagesklinik – sollen um neun weitere aufgestockt werden, sechs im Krankenhausbau und drei dort, wo einst die Jugendlichen untergebracht waren.

Rund 40 Mitarbeiter im Team

Rund 40 Mitarbeiter – viele davon in Teilzeit – unterstützen die Patienten auf ihrem Weg in die Rehabilitation. Drei Monate dauert es im Schnitt, so Klinikleiter Martin Hoppe und psychologische Psychotherapeutin Carolin Tappert-Kretschzmar, bis ein Verhaltenswechsel erreicht und stabilisiert ist.

Loskommen von Alkohol und Medikamenten: Das ist Aufgabe und Ziel gleichermaßen für die Patienten: Einen Lebensweg ohne Sucht, ohne Suchen und ohne Selbstmedikation zu meistern.

Genau die setzt ein, wenn sich ein Mann oder eine Frau mit Alkohol oder Medikamenten betäubt, um dem Druck oder den kaum erfüllbaren Anforderungen im Berufs- oder Familienleben zu entfliehen. Es sind Menschen, die einen Ausweg suchen aus ihrer so belastenden Lage. Suchende, die am Ende in der Sucht ankommen. Martin Hoppe und Carolin Tappert-Kretschzmar wissen: Es werden mehr. Mit dem gesellschaftlichen Wandel haben sie eine neue Risikogruppe entlarvt: Menschen in Führungspositionen, insbesondere Frauen. Den Druck von oben und von unten aushalten zu müssen, führe oft in die Sucht. Das sind sich Martin Hoppe und Carolin Tappert-Kretschzmar einig.

Spezielles Konzept für Fachtag

Sie wissen, dass Menschen in diesen Lebenssituationen anders „abgeholt“ werden müssen als andere. Deshalb haben sie ein spezielles Konzept entwickelt, das sie während eines Fachtags möglichst vielen Suchtberatungsstellen in Niedersachsen vorstellen möchten.

Es sind Rechtsanwälte, Ärzte, Lehrer, Handwerker und viele andere Menschen aus anderen Berufen, die unter einer Suchterkrankung leiden. Auslöser sind in vielen Fällen Angst oder Druck: Wie schaffe ich es, allen mir gestellten Anforderungen gerecht zu werden? In manchen Fällen „Nein“ zu sagen und sich gegen Ungerechtigkeiten im Alltag zu wehren, ist eine Lernaufgabe.

Für Menschen, die sich in ihrer Lebensbiografie niemals mit sich selbst beschäftigen mussten, ist das besonders schwer. „Was sie in der Therapie leisten, ist außergewöhnlich“, sagt Martin Hoppe über die Menschen, die sich plötzlich ganz neu kennenlernen müssen.

Der Rucksack, den sie dabei mitbringen, ist oft gefüllt mit großer Angst und entmutigenden Depressionen. Und oft ist nicht klar. was zuerst da war: War es die Angst, mit den Anforderungen nicht mehr klar zu kommen? Oder war es die Entmutigung, die immer wieder zur Flsche oder zur Medikamtenenschachtel geführt haben?

Viel Gutes und viel Optimismus haben die 3 500 Patienten mitnehmen können – davon sind Martin Hoppe und Carolin Tappert-Kretschzmar überzeugt. Auch wenn manche Patienten wiederkommen müssen.