Hospizverein Stuhr bietet Qualifizierung für Sterbebegleiter an

Von: Andreas Hapke

Teilen

Es gibt viel zu lernen: Ursula Krafeld mit Inhalten der Qualifizierung. © Andreas Hapke

Am 8. Oktober ist Wlthospiztag unter dem Motto „Hospiz kann mehr“. Der Hospizverein Stuhr klärt dann über die Qualifikation zum Sterbebegleiter auf.

Stuhr – Auf knapp 20 Begleiter kann der Hospizverein Stuhr zurzeit zurückgreifen. Doch die Fluktuation ist groß, weshalb Koordinatorin Ursula Krafeld zum Welthospiztag am Samstag, 8. Oktober, auf die nächste Qualifizierung aufmerksam macht. Es ist die siebte Fortbildung dieser Art. Sie dauert vom 20. Januar bis 7. Juni kommenden Jahres. In diesem Zeitraum wird es auch auf der Führungsebene spannend, denn in seiner Jahreshauptversammlung im April muss der Verein eine(n) neue(n) Vorsitzende(n) wählen. Nach vier Jahren an der Spitze stellt Claus Kloppenburg seinen Posten aus Altersgründen zur Verfügung.

Sterbebegleitungs-Qualifikation dauert 100 Unterrichtsstunden inklusive Praxistag

Laut Ursula Krafeld scheiden auch Begleiter immer wieder altersbedingt oder aus anderen persönlichen Gründen aus. Zudem gebe es seit einem Jahr das Trauercafé, wo ebenfalls Leute involviert seien, die sonst Sterbebegleitung leisteten. Und: Nicht alle qualifizierten Hospizbegleiter/Hospizbegleiterinnen stehen dem Verein zur Verfügung. „Wir haben auch schon Leute für andere Hospizdienste mitausgebildet. Einige nehmen auch aus beruflichem oder persönlichem Interesse teil.“

Die Qualifizierung richtet sich an maximal zehn Personen, die ein strammes Programm mit insgesamt rund 100 Unterrichtsstunden absolvieren müssen: drei laut Krafeld „knackig volle Wochenenden“, einen Praxistag und 13 Themenabende. Speziell an den Wochenenden nimmt Selbstreflexion einen großen Raum ein. In einem Erfahrungsaustausch setzen sich die Teilnehmer intensiv mit eigenen kritischen Lebensereignissen wie Abschied, Trauer, Krankheit, Sterben und Tod auseinander. Sie sollen sich ihrer eigenen Stärken, Schwächen, Grenzen und Kraftquellen bewusst werden. Nur so lasse sich die notwendige Stabilität finden, um sterbende und schwerstkranke Menschen zu begleiten. „Das ist keine Therapie“, betont Krafeld. Persönliche Angelegenheiten müssten bereits aufgearbeitet sein.

Ebenfalls wichtig: eine zugewandte, wertschätzende Grundhaltung. „Wir begeben uns in einen Kontext, wo wir uns als Mensch zurückstellen. Die eigene Meinung, Weltanschauung oder Religion tut nichts zur Sache. Es geht um die Begleitungsebene“, sagt Krafeld. Zuwendung schenken, damit Menschen wüssten, dass sie nicht alleine sind. Ihre Bedürfnisse und Wünsche seien die „Kapitäne des Boots am Lebensende“.

Infostand am Welthospiztag an der Syker Straße 37 in Stuhr

Zwischen A wie Aufbauseminar und Z wie Zertifikatsübergabe lernen die Teilnehmer die Grundlagen der Kommunikation und den psychologischen Ablauf des Sterbens kennen, ebenso den Umgang mit belastenden Gefühlen und den Angehörigen, das Bestattungswesen, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht und vieles mehr. Kosten pro Teilnehmer: 280 Euro. „Wer sich das nicht leisten kann, nimmt mit uns Kontakt auf“, bietet Krafeld an.

Über die Qualifizierung informiert der Verein auch von 9 bis 15 Uhr am Welthospiztag, der unter dem Motto „Hospiz kann mehr“ steht. Vor dem neuen Domizil an der Syker Straße 37 bauen die Mitglieder einen Info-Stand auf. Darüber hinaus wird es einen Tisch mit Flohmarktartikeln geben.

„Vor dem Hintergrund der anhaltenden Sterbehilfedebatten wollen wir zeigen, was Hospizarbeit und Palliativversorgung alternativ zur derzeit intensiv diskutierten Suizidbeihilfe zu leisten vermögen“, heißt es auf der Homepage des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands zum Welthospiztag. Oder wie Ursula Krafeld es formuliert: „Wir wollen aufzeigen, welche Möglichkeiten das palliative Netzwerk hat; was durch Hospizarbeit für verzweifelte Menschen an deren Lebensende noch machbar ist.“

Wer Interesse an der Qualifizierung oder an der Vorstandsarbeit beim Hospizverein hat, kann sich unter 0151/75 01 24 31 an Ursula Krafeld wenden.