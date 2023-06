Höher, schneller, weiter: Das sind die Neuheiten beim Brokser Heiratsmarkt 2023

Von: Horst Friedrichs

Heute in elf Wochen soll der 378. Brokser Heiratsmarkt am Denkmal eröffnet werden. © Sigi Schritt

Nur noch wenige Wochen, dann ist es so weit: Der Heiratsmarkt 2023 startet! Marktmeister Ralf Rohlfing stellt die Neuheiten vor.

Br.-Vilsen – Schallgeschwindigkeit erreichen sie nicht. Doch mit 4-G-Beschleunigung werden Marktbesucher in die Sicherheitssitze gepresst – wenn sie sich ins „Mach 1“ trauen. So heißt eine der atemberaubenden Neuheiten auf dem Brokser Markt dieses Jahres. Offiziell als „Überkopf-Hochfahrgeschäft Speed Propeller“ bezeichnet, machte es erst auf dem jüngsten Hamburger Dom Furore. Darüber berichtete Marktmeister Ralf Rohlfing am Mittwochabend während einer öffentlichen Sitzung des Marktausschusses für den Eigenbetrieb Brokser Heiratsmarkt.

Unter Leitung seines stellvertretenden Vorsitzenden Günter Schweers tagte der Ausschuss im Sitzungssaal des Rathauses in Bruchhausen-Vilsen. Dem erkrankten Vorsitzenden Hermann Hamann wünschten die Sitzungsteilnehmer einmütig gute Besserung. „Wir haben unsere Kultusministerin auf ihre Rolle als Heiratsvermittlerin 2023 eingestimmt“, berichtete Ralf Rohlfing, „denn sie kannte den Brokser Markt noch nicht.“ In Hannover hatten Bürgermeister Lars Bierfischer und Marktmeister Rohlfing der Ministerin und frischgebackenen Heiratsvermittlerin Julia Willie Hamburg den schwarzen Zylinder und die weißen Handschuhe als Insignien ihres kommenden Amtes überreicht.

Im Mittelpunkt der gewohnt feierlichen Zeremonie wird Julia Willie Hamburg stehen, wenn am Freitag, dem 25. August, dieses Jahres, um 15 Uhr der Brokser Markt eröffnet wird. Rechtzeitig vor diesem Zeitpunkt werden Ralf Rohlfing und das Marktteam all die Planungen verwirklicht haben, die der Marktmeister den Ausschussmitgliedern am Mittwochabend schilderte. Unter den mit Spannung und Vorfreude erwarteten Fahrgeschäft-Neuheiten besticht das „Mach 1“ mit einer Höhe von 42 Metern, in der die Gäste auf mehr als 120 Kilometer pro Stunde beschleunigt und über Kopf „durchgeschaukelt“ werden.

Projekt X: Brandneu und Fliehkräften bis zu 3G

Brandneu, so Ralf Rohlfing, sei das „Project X“, das nach seiner Premiere am 1. April dieses Jahres beim Altstadtfrühling in Erfurt im August auch den Besuchern des Brokser Markts Nervenkitzel und großes Vergnügen bereiten werde. „Project X“ sei ein Hochfahrgeschäft mit verschiedenen Drehrichtungen bis zu zwölf Metern Höhe und Fliehkräften bis zu 3 G. Seine Premiere am 25. August auf dem Brokser Heiratsmarkt feiert als dritter im Bunde der Neuheiten „Air Power“, eine Schaukel zur Straße und nach vorn, die bis zu 120 Grad aufgerichtet wird und eine Höhe von 21 Metern erreicht.

Als weithin sichtbares Wahrzeichen und Blickfang präsentiert sich beim diesjährigen Brokser Markt wieder das 50 Meter hohe Riesenrad „Around the World“. Der Autoscooter „Starlight“, die Berg- und Talbahn „Hiphop Express“, der „Break Dancer“ und nicht zuletzt der „Polyp“ werden ebenso erneut zu den beliebten Attraktionen gehören.

Gruselfaktor: Zwei-Etagen-Geisterbahn „Scary House“

Echtes Gruseln und Gänsehaut werden den Besuchern der Zwei-Etagen-Geisterbahn „Scary House“ geboten, so Ralf Rohlfing weiter, und Spaß für die ganze Familie gibt es im „Happy Family“, im „Kaleidoskop“ und im „Crazy Alcatraz-Labyrinth“ ebenso wie auf der vierbahnigen, zwölf Meter hohen Rutsche „Rennpiste“ und der Kleinachterbahn „Coco Beach“. Außerdem werde es viele weitere Kinderfahrgeschäfte geben.

Zwischen Party und Familienfreundlichkeit: Auch altbewährtes wieder dabei

Wie gewohnt ruhe das Marktgeschehen auf den vertrauten vier Säulen „Allgemeiner Markt“, „Pötte und Pannen“, Gewerbeschau und Pferdemarkt, erklärte der Marktmeister. Der Brokser Markt werde sich abermals in bewährter Weise als familiengerechter Markt entfalten, der für jede Altersklasse etwas zu bieten habe. Vier große Fest- und Tanzzelte solle es wieder geben: Dazu zählt das Dillertal-Zelt (Bomhoff), Remmer-Zelt (Stoffregen), Esszimmer (Kristin Brandolino) und das Musikladen-Zelt (Helmke). Als „Café Keese“ werde auch ein Kaffee- und Bistrozelt dabei sein.

„Aber was wäre der Markt ohne die altbewährten und vertrauten Angebote?“, sagte Ralf Rohlfing und zählte auf: „Verlosungen und Spielgeschäfte, Süßwaren und Mandelbuden, Pötte- und Pannen-Reihen, Ausschankbetriebe und Imbissbuden sowie Aussteller in den Gewerbezelten und auf dem Freigelände.“

Großes Vergnügen solle wieder der Spaßtrauort im Brokser Zelt bereiten, wo neben dem Tourismusbereich und dem Klimaschutzteam der Samtgemeinde auch Vilsa Brunnen, das Brokser Showkochen und eine Fotobox vertreten sein werden. Am 27. und 28. August findet unter dem Motto „Braut im Glück“ die Hochzeitsmesse in einem Zirkuszelt statt.