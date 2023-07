Hill of Dreams: „Die Leute haben Spaß“

Von: Anne-Katrin Schwarze

Als Helden der Kindheit verkleidet feiert diese Gruppe das Festival „Hill of Dreams“ © Siedenberg, Oliver

Br.-Vilsen - Schönes Wetter müssen sich die Gäste auf dem „Hill of Dreams“ erträumen, die Partylaune auf den Süstedter Feldern leidet darunter nicht. „Die Leute haben Spaß“, sagte Veranstalter Sven Kliesch gestern Abend. Schon der Vorverkauf für das zweitägige Elektrofestival lief besser als je zuvor. Auf etwa sechs Hektar sorgen seit gestern Abend und bis Sonntag 35 Acts auf drei Bühnen für Festival-Atmosphäre.

Obwohl der Regen der vergangenen Tage den Aufbau der Logistik und gestern den der Teilnehmer-Zelte erschwert hatte, sind letztlich alle auf dem Gelände angekommen. Trecker kamen denen zu Hilfe, die sich auf dem Acker festgefahren hatten. „Es gibt keine Probleme, die wir nicht händeln können“, sagt Kliesch gegen 19.30 Uhr. Dass sich die erwarteten 7 000 Besucher vertragen und an die Regeln halten, darauf hatte bereits gestern Mittag die Polizei ein Auge. „Sie wollen zum Festival? Wann haben Sie zuletzt Drogen konsumiert?“, fragten Zivilstreifen die Anreisenden. Die Beamten warfen ab Mittag auch kritische Blicke in die vollbepackten Fahrzeuge. Wer bis Sonntag den „Hügel der Träume“ zu seinem Zuhause macht, braucht so einiges an Ausstattung. Drogen dürfen nicht dabei sein. „Wir sind froh, dass die Polizei das kontrolliert“, sagt Kliesch.

Regen verwandelt den Acker in eine Matschwüste. Aber die Besucher wissen sich zu helfen. © Siedenberg, Oliver