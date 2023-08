Neues Tau und vieles mehr bei den „Ihlbrocker Highland Games“

Beim Tauziehen gerieten beide Kontrahenten dann doch schon leicht ins Schwitzen. © Ripking, Jannick

Die zweite Auflage der „Ihlbrocker Highland Games“ steigt am Samstag, 2. September, bei „Jockel´s Pinte“. Die Vorbereitungen für das Event haben begonnen. Für die Besucherinnen und Besucher haben Jörg „Jockel“ Behrens und Frau Anika einige Neuheiten parat.

Drebber – In Schottland haben die „Highland Games“ nicht nur ihren Ursprung, sondern auch eine große Tradition. In „Jockels Pinte“ in Ihlbrock (noch) nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Die 2. Auflage der „Ihlbrocker Highland Games“ geht am Samstag, 2. September, an den Start – und soll nicht die Letzte bleiben. „Wir planen das als jährliches Event ein, immer am ersten Samstag im September“, blicken Jörg „Jockel“ Behrens und seine Frau Anika voraus. Neben wiederkehrenden Attraktionen und Abläufen, die sich bei der letztjährigen Premiere bewährt haben, wird es in diesem Jahr auch einige Neuheiten geben.

Grundlegende Konzept bleibt unverändert: Spaß steht im Vordergrund

Das grundlegende Konzept werden die beiden aber nicht verändern. „Es wird wieder ein Spaß für die ganze Familie“, versichern sie im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung. Das Ganze solle auch in diesem Jahr wieder mehr Jux als Wettbewerb sein. „Wir haben auf jeden Fall wieder Bock drauf“, meint Jörg Behrens. Die Vorbereitungen für das Event laufen gerade an. Der Aufbau beginnt in der Woche vor dem Event.

„Durch das letzte Jahr sind wir schon geübt“, ist sich Anika Behrens sicher. Eine der Neuheiten bezieht sich nicht auf den Tag an sich, sondern speziell auf die Vorbereitungen. „Wir planen ohne mich“, sagt sie. Der Grund hierfür ist ein schöner. „Jockel“ Behrens und seine Frau Anika erwarten Nachwuchs. Jederzeit kann es so weit sein. Eine Gefahr für die „Highland Games“ ist das jedoch nicht. Nur das Kuchenbüfett falle dem glücklichen Umstand zum Opfer. „Es wird aber süßen Ersatz geben“, verspricht Anika Behrens. Die werdenden Eltern können sich „wie immer“ auf die Unterstützung der Familie verlassen. „Wir haben wirklich Glück. Die unterstützen uns auch in diesem Jahr wieder, wo sie können“, erzählt Jörg Behrens.

Neues Tau, Softeis und Dudelsack-Spieler

Eine weitere Neuheit war nach der Premiere unabdingbar. „Wir haben ein neues Tau“, verspricht Jörg Behrens und muss in Erinnerung an das letzte Jahr lachen. Dort habe man ein altes Tau vom Dachboden genutzt – keine gute Idee. „Das Tau ist mehrfach gerissen. Das konnten und wollten wir nicht noch einmal nehmen“, klärt Behrens auf. Ebenfalls neu dabei sind eine Softeis-Bude, ein Getränkewagen direkt an der Wettkampfstelle auf der alten Pferdeweide und ein Dudelsack-Spieler. Außerdem wird es wieder eine Hüpfburg geben und einige Buden, in denen private Aussteller ihr Kunsthandwerk anbieten. Für das Rahmenprogramm ist also gesorgt.

Die obligatorische Pose zu Beginn durfte natürlich auch nicht fehlen. © Ripking, Jannick

Der Wettbewerb, die eigentlichen „Highland Games“, besteht diesmal aus fünf Disziplinen: Baumstamm werfen, Hindernisparcours, Koffertragen, Tauziehen und Baumstamm ziehen. Antreten können alle Hobby-Schotten in Teams – auch „Clans“ genannt. Mindestens vier, maximal neun Personen sollte ein „Clan“ laut Veranstaltungsflyer haben. Die Leistungen werden wieder in Punkte umgerechnet und somit auch individuell vergleichbar gemacht. Denn neben dem ganzen Spaß wird als kleiner Zusatzanreiz auch eine Wertung geführt. Die drei besten „Clans“ gewinnen auch in diesem Jahr wieder etwas. „Die Preise werden natürlich wieder etwas mit uns zu tun haben“, verraten „Jockel“ und Anika Behrens – mehr aber noch nicht.

Für das © material schlüpften Redaktionsvolontär Jan Könemann

Entsprechende Kleidung wird belohnt

Wer im Schottland-Outfit, zum Beispiel einem Kilt, antritt, erhält von vornherein Extrapunkte. „Wir hoffen natürlich, dass viele Teilnehmer, aber auch Besucher sich entsprechend kleiden“, meint Behrens. Um 11 Uhr starten die „Highland Games“, das Ende der Spiele ist für 16 Uhr geplant. „Wir haben bereits acht Anmeldungen“, verrät Anika Behrens. Das Event wird also stattfinden – auch bei Regen.

Für Jörg Behrens wären Regen-Wettbewerbe „sicher auch ganz witzig“. Besucher hätten im Falle des Falles genügend Möglichkeiten, sich unterzustellen. „Jockel“ Behrens macht sich darüber keine großen Gedanken: „Et kümmt, wie et kümmt.“

Anmeldung Wer mitmachen möchte, kann sich ab sofort ausschließlich per E-Mail an highlandgames@freizeit-in-ihlbrock.de bis Sonntag, 27. August, anmelden. Ein „Clan“-Name, die Teilnehmerzahl sowie eine Kontakt-E-Mail sollte angegeben werden. Die Teilnahmegebühr beträgt zwei Euro pro Person.