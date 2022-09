Herbstmarkt in Bruchhausen-Vilsen mit Flair

Von: Anne-Katrin Schwarze

Das Wetter spätsommerlich, die Atmospäre fröhlich-entspannt – Besucher und Aussteller sind mit dem Herbstmarkt in Bruchhausen-Vilsen zufrieden. © Oliver Siedenberg

Br.-Vilsen – Marktmeisterin Ute Hühne ist zufrieden mit dem Verlauf des Herbstmarktes, zu dem die Fördergemeinschaft gestern nach Bruchhausen-Vilsen eingeladen hatte. Ihr Angebot gefiel. Ansprechendes Kunsthandwerk säumte die Flaniermeile durch den Ortskern ebenso wie ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot. Dazwischen: Life-Musik, die bewusst auf Straßenmusikcharakter und nicht auf Beschallung ausgelegt war.

Viele Besucher hatten den Bummel offenbar mit einem Einkauf verbunden und trugen gefüllte Tüten und Taschen spazieren. Weihnachten ist nicht weit, erinnerte Ute Hühne und sagte, die etwa 70 Aussteller seien vom Interesse des Publikums angetan. Die Fördergemeinschaft präsentierte ein vielfältiges Programm. Moderne wie betagte Autos lockten in die Brautstraße, auch im Impfmobil sei einiges los gewesen, so Hühne. Dennoch vermissten einige, was den Herbstmarkt bisher auch ausgemacht hat: Die Schafe und das herbstlich-handwerkliche Flair der Spinngruppe. „Die ist nächstes Mal wieder dabei“, kündigt Ute Hühne an. Der „Schafmarkt“ allerdings sei Geschichte. Die Auflagen, um Tiere mitten im Ort zeigen zu dürfen, stünden mit dem Aufwand nicht mehr im Verhältnis. Unter ihrer Regie werde es auch keinen Flohmarkt mehr geben, so Ute Hühne. Das dort übliche Gefeilsche passe nicht zum ansprechenden Angebot der Händler, meint sie.