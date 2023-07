Heiligenrode: Neue Kunst-Stipendiaten setzen sich gegen 36 Bewerber durch

Von: Edgar Haab

Hae Kim befasst sich während seines Aufenthalts in Heiligenrode weiter mit seinem Lebensprojekt. © Gemeinde Stuhr

Die beiden neuen Kunst-Stipendiaten in der Künstlerstätte Heiligenrode heißen Hae Kim und Daniel von Bothmer. Mit ihren Bewerbungen haben sich die beiden gegen 36 andere durchgesetzt. Die Nachwuchskünstler erhalten ein zehnmonatiges Wohn- und Arbeitsstipendium in Stuhr.

Stuhr – Die Gemeinde Stuhr vergibt in Zusammenarbeit mit dem Land Niedersachsen jährlich zwei Wohn- und Arbeitsstipendien in der Künstlerstätte Stuhr-Heiligenrode für Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchskünstler der Bildenden Kunst aus Niedersachsen und Bremen. In ihrer Sitzung wählte der Künstlerische Beirat, bestehend aus Bürgermeister Stephan Korte, Dr. Annet Reckert (Kunsthalle Bremen), Prof. Thomas Rentmeister (Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) und Ingmar Lähnemann (Städtische Galerie Bremen) die Künstler Hae Kim und Daniel von Bothmer aus. Darüber informiert die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Es lagen insgesamt 38 Bewerbungen zur Begutachtung vor.

Bürgermeister Stephan Korte freue sich, dass das Stipendien-Programm so gut angenommen wird: „Der Austausch mit den Künstlerinnen und Künstler ist immer spannend und ich lade alle Stuhrerinnen und Stuhrer herzlich zu den Ausstellungen in Heiligenrode ein. Die Künstlerstätte in Heiligenrode ist ein echtes Juwel und ich bin begeistert, dass wir in Stuhr zeitgenössische Kunst in diesem Maße fördern“, wird Korte zitiert.

Am Ende der Stipendien ist jeweils eine Abschlussausstellung vorgesehen

Für die Dauer von zehn Monaten erhalten Hae Kim und Daniel von Bothmer jeweils ein Wohn- und Arbeitsstipendium von 1400 Euro monatlich sowie die Wohn- und Arbeitsräume in der Künstlerstätte Heiligenrode. Am Ende der Stipendien ist jeweils eine Abschlussausstellung vorgesehen. Die Gemeinde Stuhr gewährt beiden Stipendiaten einen Katalogzuschuss. Hae Kim wird das Stipendium im August antreten, Daniel von Bothmer im Dezember.

Hae Kim (geboren 1983 in Seoul) studierte sowohl in Südkorea als auch zwischen 2014 bis 2019 an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig Freie Kunst. 2019 bis 2020 war er Meisterschüler bei Prof. Thomas Rentmeister in Braunschweig. Die Jury entschied sich für Hae Kim (1983 geboren in Seoul), „da sein Werk in Zeiten digitaler Fake-Kultur einen Gegenpol handwerklicher Signifikanz darstellt“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde. Grundlage seiner spezifischen, immer gleichen Arbeitsweise sei das Sammeln handelsüblicher Druck-Erzeugnisse: Bücher, Kunstkataloge, Magazine, Zeitungen.

Hae Kim möchte diese Serie bis ans Ende seines Lebens fortführen

Nachdem er diese vollständig gelesen hat, schleift er alle einzelnen Seiten ab, auch die Buchrücken oder Umschläge. Dieses unmöglich erscheinende Unterfangen funktioniere selbst bei dünnem Papier, zum Beispiel bei Zeitschriften. Je nach Papier seien die Ergebnisse lebendig unterschiedlich. Die Seiten hätten etwas Geisterhaftes, sie strahlen eine morbide Sinnlichkeit aus, ist zu lesen. Das geschehe von der Natur der Sache her sehr langsam, aber sei insofern kein Problem, als sich Hae Kim für dieses Projekt einen großzügigen Zeitrahmen gesetzt hat. Er möchte diese Serie bis ans Ende seines Lebens fortführen.

Damit reihe er sich in eine Tradition von Kunstschaffenden ein (wie zum Beispiel On Kawara, Roman Opalka oder Peter Dreher) deren Oeuvre maßgeblich aus Lebenszeit-Werkserien besteht.

Daniel von Bothmer arbeitet an Rauminstallationen und konnte so die Jury von sich und seinem Projekt überzeugen. © Privat

Daniel von Bothmer studierte von 2009 bis 2017 an der Kunsthochschule Kassel ‚Performative Skulpturen‘, ‚Experimentelle Fotografie‘ und ‚Animationsregie‘. Er war von 2018 Meisterschüler bei Prof. Bernhard Prinz.

Daniel von Bothmer ist 1983 in Bremen geboren und habe den Künstlerischen Beirat mit seinen komplexen und detailreichen Rauminstallationen überzeugt. In diesen Installationen kombiniere er Malerei, Bildhauerei und Klang, analoge und digitale zeichnerische Arbeiten, 3D-generierte Modelle, letztlich alle Materialien und Dinge, seien es Keramik, Pflanzen, Plüsch oder aufblasbare PVC-Objekte.

Inspiration könnten für den Künstler genauso die Kunstgeschichte, wie die visuelle Sprache des Alltags sein. „Von Bothmer ist umtriebig im Ausstellungsgeschehen unterwegs, schafft offene Szenarien – skurril und poppig – voller Andeutungen und Anspielungen, mal rätselhaft, mal humorvoll, mal schmerzhaft und direkt mit Bezug auf gesellschaftlich Aktuelles. Damit arbeitet er wunderbar unangepasst in einer Welt, in der seit geraumer Zeit ein Hang zu Konsens und Kontrolle dominiert“, heißt es in der Pressemitteilung.