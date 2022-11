Bassumer dürfen sich auf den Hüttenzauber freuen

Von: Sigi Schritt

Soll für mehrere Tage ein Anziehungspunkt sein: Der Hüttenzauber in Bassum. Für diese Veranstaltung bekommt die Sulinger Straße in Höhe des Alten Amtshofs zwei Sackgassen. © Sigi Schritt

Händlergemeinschaft WIR über Ideen, Menschen für Bassumer Produkte zu begeistern

Bassum – Händlergemeinschaften müssen immer wieder neue Ideen entwickeln und sich anstrengen, um die Bürger auf das Leistungsspektrum der Händler vor Ort aufmerksam zu machen. Sie seien derzeit gegenüber dem Online-Handel im Nachteil. Ein Umstand, der sich ändern sollte. Das sagt Jürgen Donner, stellvertretender Vorsitzender der Wirtschafts- und Interessengemeinschaft Region Bassum (WIR). Die jüngste Bassumer Idee von einer vertikalen Modenschau, die das Modehaus Maas präsentierte (wir berichteten), sei „sehr gut“ angekommen – und nicht nur beim Modehaus selbst. Das liegt nun hinter den Machern der WIR, der Bassumer Hüttenzauber vor ihnen. Das sei die letzte Veranstaltung für dieses Jahr.

„Es ist grundsätzlich zu begrüßen, wenn Firmen und Unternehmen wie Maas solche Events durchziehen. Das hat immer Strahlkraft auf andere Händler“, erläutert Donner. Beim vierten und letzten verkaufsoffenen Sonntag für Bassum hatten am Sonntag rund um die Sulinger Straße und im Gewerbegebiet etwa 20 Unternehmen ihre Türen geöffnet und viele Menschen aus Bassum und der Region in ihren Geschäften begrüßt.

Wie kam der verkaufsoffene Sonntag bei den Unternehmern an? Regelmäßig würde die Händlergemeinschaft solche verkaufsoffenen Sonntage loben. Denn diese Veranstaltungen hätten schließlich eine hohe Kundenfrequenz, so Donner.

Macht sich das am Ende des Tages finanziell bemerkbar? Anstrengungen für solche Events würden nicht unmittelbar in der Kasse spürbarsein, sagt Donner. Seine Erkenntnis: „Die Kunden informieren sich zunächst. Später wird gekauft. Folgegeschäfte könne man jedoch nicht greifen.“ Dennoch sei es richtig, sich anzustrengen.

Es gehe nicht nur um konkrete Events vor Ort: Jürgen Donner wünscht sich zum Beispiel, dass die Händlergemeinschaft das Wir in ihrem Namen stärker betont und Anstrengungen in eine weitere Richtung lenkt.

Der Vize-Vorsitzende erläutert seine Idee: Ihm schwebt eine regionale Online-Plattform vor, die den Branchenriesen wie E-Bay oder Amazon etwas Regionales entgegensetzt. Auf jener Online-Plattform sollten die regionalen Anbieter ihre Waren verkaufen dürfen. Solch ein Online-Marktplatz könne auf Bassum beschränkt sein, müsse es aber nicht. Weitere Händlergemeinschaften könnten dazustoßen. Jürgen Donner könne sich auch eine größere Lösung auf Landkreis-Ebene vorstellen. Möglicherweise könnte man für solch ein Projekt Fördermittel gewinnen. Fakt sei, dass für so manchen Einzelhändler Provisionszahlungen an bekannte Online-Plattformen nicht leistbar seien, so Donner.

Donner plädiert zudem für eine Veränderung der Regeln für den Online- und für den Vor-Ort-Handel. „Man muss eine Balance finden“, sagt er. Der Internet-Handel läuft 24 Stunden, wobei der Vor-Ort-Handel zeitlich beschränkt ist.

„Das finde ich persönlich ungerecht.“ Um dieses Thema müssten sich sowohl Händlergemeinschaften als auch die Politik und die Gewerkschaften kümmern.

An die Gewerkschaften appelliert er, nicht nur bei den Einzelhändlern auf die Einhaltung von Arbeitszeitgesetzen zu achten, sondern auch beim Online-Handel auf die Einhaltung rechtlicher Vorgaben zu achten. Jürgen Donner möchte, dass der Internet-Handel und der Handel vor Ort gemeinsame Ziele entwickeln, damit „alle am Leben bleiben“.

Neben langfristigen Zielen gebe es ein kurzfristiges, was sich die WIR-Gemeinschaft für die kommenden Wochen bis zum Jahreswechsel auf die Fahnen geschrieben hat: Für den nächsten Monat ist der Bassumer Hüttenzauber geplant, kündigt der Wir-Vorsitzende Maik Bandorski an.

„Die Sulinger Straße in Bassum wird für den Hüttenzauber vom 9. bis zum 20. Dezember zwischen den Hausnummern 12 und 14 voll gesperrt. Vor dem Alten Amtshof entsteht ein kleines Budendorf“, so Jürgen Donner und ergänzt: Zwischen 17 bis 21 Uhr haben die Besucher die Möglichkeit, zum Beispiel verschiedene Sorten von Glühwein zu kosten, Champignons, Crêpes und andere Klassiker zu genießen.

Weitere Details zu dieser mehrtägigen Veranstaltung wollen die Macher der WIR zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Der Vorsitzende Maik Bandorski hofft, dass auch diese Aktion der Händlergemeinschaft ebenso von den Bürgern angenommen wird wie andere Veranstaltungen in diesem Jahr. Er erinnert an das Weinfest. „Das war der Wahnsinn.“ Auch das Herbstfest sei gut besucht gewesen. Der WIR-Vorsitzende merkt zudem an, dass das Herbstfest gegenüber den Vor-Corona-Jahren kleiner ausgefallen und ohne einen Knüller ausgekommen sei.

Schließlich habe man mit diesen Gegebenheiten klar kommen müssen: „Einige Beschicker haben in der Corona-Zeit aus Altersgründen aufgegeben. Andere Beschicker sagen, dass es für sie nicht lohnenswert sei, für ein paar Stunden nach Bassum zu kommen.“ Doch es habe sich ebenso gezeigt, dass der Weg weg vom fliegenden Verkauf etwa von Brillen und Gürteln richtig war. Stattdessen bietet die Händlergemeinschaft den ortsansässigen Vereinen die Möglichkeit an, sich mit Informationsständen auf einer Bummelmeile vorzustellen. „Das kommt sehr gut an“, so Maik Bandorski.