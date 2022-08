Gute Chancen für weiteren Sandabbau

Von: Cord Krüger

Trockenabbau – so wie hier in einer bestehenden Aschener Grube – plant die Firma W. Uder auf weiteren sieben Hektar in unmittelbarer Nähe dieser Förderstätte. © Krüger

Die Firma W. Uder plant an ihrem Standort in Aschen eine weitere Förderung für 20 Jahre. Positive Signale gibt es von der Genehmigungsbehörde aus dem Kreishaus.

Aschen – Für jeden Bau benötigt und entsprechend heiß begehrt: Sand. Hinter der stillgelegten Aschener Mülldeponie schlummern weitere Vorkommen dieses Rohstoffs. Das hier ansässige Traditionsunternehmen W. Uder muss und möchte in diesem Gebiet an der Lindloge weiter fördern – und plant für die geschätzte Abbaumenge von 240 000 Kubikmetern etwa 20 Jahre ein. Dafür hat sie im April die entsprechende Genehmigung beantragt, „mit den Vorarbeiten haben wir schon 2016 begonnen“, erläutert Uder-Chef Frank Engemann: „Baumzählungen, Erhebungen zum Vogelvorkommen und der übrigen Fauna – damit fing es an“, sagt der Mann, der zusammen mit seinem Bruder Wolfgang als Geschäftsführer des Familienbetriebs verantwortlich zeichnet. Nach jetzigem Stand hat der Lieferant für Hoch-, Straßen- und Tiefbau mit seinen zwölf Beschäftigten gute Karten, grünes Licht von der Kreisverwaltung zu bekommen.

Diese Prognose wagte jedenfalls Detlef Tänzer als Leiter des zuständigen Fachdienstes Kreisentwicklung: „Die Firma Uder hat alle nötigen Unterlagen und Gutachten eingereicht, die Umweltverträglichkeitsprüfung und weitere Untersuchungen sind gelaufen. Im Beteiligungsverfahren gingen einige Stellungnahmen ein, die wir jetzt auswerten.“ Als nächsten Schritt setzt die Behörde einen nicht öffentlichen Erörterungstermin an, zudem sie alle Träger öffentlicher Belange und betroffene Privatpersonen einlädt. „Und nach der abschließenden Auswertung können wir die Genehmigung erteilen – oder versagen“, erläutert Tänzer. Von Letzterem „gehe ich bisher aber nicht aus – nach dem, was mir bisher geschildert wurde“, fasst Tänzer den Zwischenstand zusammen, dem ihm ein Kollege gab. In etwa zwei bis drei Monaten rechnet er mit einer Entscheidung im Kreishaus. Die Stadt Diepholz müsse allerdings ebenfalls ihr Einvernehmen erteilen.

Engemann möchte im Februar oder März mit den Rodungsarbeiten des Nadel- und Mischwalds starten. Die dafür nötigen Ausgleichsflächen „haben wir größtenteils schon vor einiger Zeit gekauft“. Angesichts der überall gestiegenen Nachfrage an Grund und Boden „war das ein hoher Preis“.

Als positiv wertet Tänzer, dass die Firma in unmittelbarer Nachbarschaft den Eingriff ausgleichen will, um die entsprechende Pflege zu gewährleisten.

Zufahrt über alte Deponie

Apropos Nachbarschaft: „Natürlich bestehen auch Bedenken von Anwohnern, die sich sorgen, dass bei einem Abbau in unmittelbarer Nähe zum Beispiel das Fundament des Hauses Schaden nehmen könnte“, schildert Tänzer. Hier sichert er eine umfassende Prüfung zu: „Gegebenenfalls fordern wir weitere Gutachten ein oder erhöhen die Mindestabstände.“ Auch Engemann kennt die Bedenken. „Wir freuen uns aber, dass die Zufahrt zum neuen Gebiet ausschließlich über die Alt-Deponie erfolgen kann. Für die Lindloge bedeutet das dann weniger Lkw-Verkehr als jetzt.“

Wir arbeiten überwiegend für die Menschen in Diepholz.

Die Planungen für die nun zu erschließenden drei Flurstücke sehen Abbautiefen von bis zu elf Metern auf gut sieben Hektar vor. „Dass es sich dabei um ein Trockenbauverfahren handelt, macht die Sache für uns einfacher – das ist mit weniger Dynamik verbunden“, sagt Tänzer. Unter anderem erleichtere dies die Rekultivierung mit dem anteiligen Verfüllen und der Neuanpflanzung eines standortgerechten Walds, anstatt es nachher mit einem Baggersee zu tun zu haben. Engemann ergänzt, dass diese Art mit weniger Geräuschemissionen sei, wie sie etwa bei Saugbaggern auftreten.

Etwa 14 000 Kubikmeter jährlich sollen die neue Sandgrube verlassen. Im Schnitt wären das zwei bis sechs Lastwagen pro Tag. „Das kann aber variieren – an manchen Tagen findet gar nichts statt, an anderen mehr“, erklärt Frank Engemann. Es hänge von der Nachfrage ab. Zu seinen Kunden zählen im Wesentlichen Bauunternehmen aus der Region sowie private Häuslebauer: „Wir arbeiten überwiegend für die Menschen in Diepholz.“ Nun hofft er, „auf möglichst guten Sand und Kies zu stoßen. Denn wir wollen weiter existieren.“