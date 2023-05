Großeinsatz in Vilsen: Mann randaliert und kippt vermutlich Salzsäure aus

+ © Kreisfeuerwehr 140 Einsatzkräfte waren Montag Abend im Vilser Ortskern aktiv. © Kreisfeuerwehr

Polizei nimmt 50-Jährigen fest / Feuerwehr sichert Gefahrgut / Bahnhofstraße voll gesperrt

Br.-Vilsen – Ein Mann hat Montag Abend einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei in Bruchhausen-Vilsen ausgelöst. Die Polizei wurde gegen 17.50 Uhr zu dem 50-Jährigen gerufen, da er in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Assessorstraße randalieren und Benzin auskippen würde. Auch ein Messer soll er in der Hand gehalten haben. Das teilen Polizei-Pressesprecher Thomas Gissing sowie die Feuerwehr-Pressesprecher Christian Wolters und Ralf Schröder mit.

Als die Polizisten eintrafen, ließ sich der Mann widerstandslos vor dem Haus festnehmen. Die Beamten brachten ihn zur Dienststelle in Syke.

Damit war der Einsatz aber noch nicht beendet: Denn in seiner Wohnung hatte der Mann nach Polizeiangaben nicht nur Benzin ausgegossen, sondern auch ein Pulver und einen weiteren Stoff ausgekippt. Die Beamten stellten einen beißenden Geruch fest. Da nicht bekannt war, um was für Stoffe es sich handelt, forderten sie die Feuerwehr an.

Daraufhin machten sich mehrere Ortsfeuerwehren, die Einsatzleitung-Ort-Gruppe sowie die Unterstützer-Gruppe der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen auf den Weg zu der Einsatzstelle im Vilser Ortskern. Auch der Gefahrstoffzug der Kreisfeuerwehrbereitschaft 1 und eine Vielzahl an Mitarbeitern des Rettungsdiensts kamen dorthin. Vor Ort waren circa 140 Einsatzkräfte mit 24 Fahrzeugen.

Unter Atemschutz untersuchten die Feuerwehrleute die Wohnung und lüfteten sie. Dabei sicherten sie einzelne Behälter mit Gefahrgut. Spezialkräfte der Messgruppe Nord nahmen Messungen unter Chemikalienschutzanzügen im Gebäude vor. Dabei stellten sie keine gefährlichen Konzentrationen fest. Neben Benzin hatte der Mann Pulver aus einem Feuerlöscher und vermutlich Salzsäure ausgekippt.

Die Hausbewohner und mehrere Einsatzkräfte konnten nach einem Check durch Rettungssanitäter unverletzt entlassen werden.

Für die Dauer des Einsatzes war die Bahnhofstraße rund zwei Stunden voll gesperrt.

Die Polizei übernahm die Einsatzstelle für weitere Ermittlungsarbeiten.