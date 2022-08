Große Begeisterung: Osterbinde hat jetzt eine Burg

Von: Anke Seidel

Hurra, die neue Burg ist da: Große und kleine Gäste freuen sich mit Ortsvorsteherin Helma Schöpe (rechts auf der Rutsche) über den gründlich modernisierten Spielplatz. © Seidel

Was für eine Erfolgsgeschichte: Der Spielplatz in Osterbinde ist grundlegend renoviert und eingeweiht. Die Stadt Bassum hat 35 000 Euro in die Modernisierung und neue Geräte investiert.

Osterbinde – Manchmal werden Wünsche wahr – wie am Mittwoch in Osterbinde bei Einweihungsfeier für den Spielplatz: 35 000 Euro hat die Stadt Bassum in die grundlegende Sanierung des längst in die Jahre gekommenen Platzes und in neue, zeitgemäße Spielgeräte investiert. Genau deshalb hat Osterbinde jetzt auch eine Burg, auf der es sich herrlich klettern lässt und die man in einem Rutsch – im Wortsinn – wieder blitzschnell verlassen kann.

Genau das probieren an diesem heißen Sommertag viele der etwa 20 kleinen Einweihungsgäste aus. In der neuen Kleinkindschaukel schwingt fröhlich einer der jüngsten Besucher, während das bunte Bodentrampolin in heftiger Bewegung ist: Eine kleine Batfrau und eine zweibeinige Dalmatiner-Hündin treten es nach Kräften mit Füßen: Diese jungen Einweihungsgäste sind in Kostümen gekommen.

Zwischen den rund 30 Erwachsenen bei der Spielplatz-Eröffnung steht Alena (8). Sie hat vor Monaten, als Bürgermeister Christian Porsch vor Ort war (wir berichteten), ihren Wunsch nach einer Slackline abgegeben. Genau die glänzt jetzt in der Sonne – und beweist, dass Wünsche durchaus in Erfüllung gehen können. Wenn man sie deutlich macht und wenn andere sie teilen.

„Kinder brauchen einen Platz zum Wachsen und zum Großwerden“, betont Helma Schöpe als Ortsvorsteherin in ihrer Einweihungsansprache – sichtlich glücklich und ausdrücklich dankbar, dass dieses Projekt gelungen ist. Vor allem durch die Hilfe der Bauhof-Mitarbeiter Jörg Hartmann und Matthias Hadeler, die sich um sage und schreibe 37 weitere Spielplätze in der Stadt Bassum zu kümmern haben – und ebenso zur Eröffnungsfeier geladen sind.

Wie viele Ratsmitglieder auch. Da sind Christoph Lanzendörfer als SPD-Fraktionsvorsitzender, die Ratsvorsitzende Luzia Moldenhauer und viele andere mehr – und natürlich Bürgermeister Christian Porsch. „Ihr habt uns gesagt, was ihr euch wünscht und was wir machen sollen“, wendet er sich an die kleinen Gäste und Ratgeber – und betont, wie wichtig spielerisches Ausprobieren und Lernen für die Entwicklung der eigenen Fähigkeiten ist. Als Aufmerksamkeit für die Kleinen hat er eine Haribo-Box mitgebracht, die er aber nur mit Erlaubnis der Eltern öffnet. Auch Ratsmitglied Kodjovi Kougblenou ist sichtlich froh über die gelungene Gestaltung des neuen Spielplatzes. Aber ein Wunsch ist noch offen: die Freilauffläche für Hunde als eingezäuntes Areal für zwei- und vierbeinige Freunde. Die scheint nicht nach seinem Geschmack zu sein.

Doch die rot-grüne Ratsgruppe in Bassum will sie per Antrag realisiert wissen. Darüber wird, so macht der Bürgermeister deutlich, wie bei allen Anträgen im Rat demokratisch abgestimmt.