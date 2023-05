Gregor Gysi in Diepholz: Politisch, menschlich, humorvoll

Von: Eberhard Jansen

Unterhaltsam, politisch, menschlich: Gregor Gysi am Freitagabend auf der Bühne des Diepholzer Theaters. Moderator war der Journalist Hans-Dieter Schütt. © Jansen

Eine Veranstaltung pro Tag ist Gregor Gysi zu wenig: In Bremerhaven hatte der 75-Jährige noch eine Wahlkampfrede gehalten, bevor er – etwas verspätet – in Diepholz ankam. Hier warteten am Freitagabend etwa 300 Menschen im Theater auf den prominenten Linken-Politiker, der jüngster Rechtsanwalt der DDR war und sich nach der Wende auch als Autor und Moderator einen Namen gemacht hat. Sie sollten mit ihm zwei unterhaltsame Stunden erleben. Und etwas Kritik an Sarah Wagenknecht.

Diepholz – Gregor Gysi zeigte sich im Diepholzer Theater politisch, menschlich, humorvoll, erzählte Anekdoten, äußerte Meinungen. Als moderierender Gesprächspartner saß ihm der Autor und Journalist Hans-Dieter Schütt am Tisch auf der Bühne gegenüber. Anlass der Veranstaltung: Die Vorstellung von Gregor Gysis Autobiograhie „Ein Leben ist zu wenig“.

Der gebürtige Berliner blickte auf seine Lebensphasen – als Kind, als Rechtsanwalt, als nach der Wiedervereinigung Deutschlands von vielen geschmähter und heute anerkannter Politiker. „Der Zeitgeist verändert sich. Wir sind im ersten Land in der alten Bundesrepublik in der Regierung“, blickte das prominente Linken-Aushängeschild Gysi auf Bremen: „Wenn das vor 20 Jahren passiert wäre, dann hätte Bayern Deutschland verlassen.“

Gysi blickte auch auf einen anderen Aspekt des veränderten Zeitgeistes: CDU, CSU und SPD beschlossen gemeinsam den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, den er früh gefordert habe. „Wenn ich das Anfang der 90er Jahre vorhergesagt hätte, wäre mir die geschlossene Psychiatrie empfohlen worden.“

Versäumnisse bei der Wiedervereinigung

Gregor Gysi kritisierte Versäumnisse bei der deutschen Wiedervereinigung: Man hätte Dinge aus der DDR übernehmen sollen und können: Gleichstellung von Mann und Frau, Polikliniken, Berufsausbildung mit Abitur beispielsweise: „All das haben sie sich nicht angesehen.“

Kritik an Sarah Wagenknecht

Auf eine Frage des Moderators Schütt zur aktuellen Äußerung der Linken-Politkerin Sarah Wagenknecht, die den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky als „ungeeignet“ für den Karlspreis bezeichnet hatte, meinte Gysi: „Ich hätte das so nicht gesagt. Man muss nicht mit jeder Idee, die man im Kopf hat, an die Öffentlichkeit gehen.“ Ein Land, das angegriffen wird, habe das Recht, sich zu verteidigen.

Der Beifall des Publikums war Gysi dafür gewiss – wie der lang anhaltende Applaus am Schluss der Veranstaltung für den gesamten Abend.