Jackpot geknackt: 5 Millionen gehen an Gewinner aus dem Kreis Diepholz

Von: Lia Stoike

Ein Glückspilz aus Diepholz hat kürzlich beim Bingo 5 Millionen Euro abgesahnt. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Es ist der höchste Gewinn in der 25-jährigen Geschichte der Umweltlotterie Bingo: 5 Millionen sahnt ein Glückspilz aus dem Kreis Diepholz ab.

Kreis Diepholz - Am Sonntag knackte ein Glückspilz aus Niedersachsen, Landkreis Diepholz, den Jackpot: Fünf Millionen Euro gewann er beim Bingo. Es ist der höchste Gewinn in der über 25-jährigen Geschichte der Umweltlotterie und der Maximaljackpot, wie Lotto Niedersachsen der Deutschen Presseagentur (dpa) am Montag mitteilte.

Er hatte sein Los im Internet gekauft: 5 Millionen gehen an Gewinner aus Diepholz

Der Gewinner hatte sein Los am Donnerstag vor der Ziehung im Internet gekauft. Die Chancen auf den Jackpot auch beim Bingo sind gering - die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken, liegt laut Lotto Niedersachsen bei etwa 1 zu 1,3 Millionen.

Was ist BINGO? Im Grunde ist „BINGO!“ relativ simpel: Ein „BINGO!-Feld“ besteht aus einer Matrix von 5 x 5 Zahlen, die aus dem Zahlenkreis von 1 bis 75 bestehen. Bei jeder Ziehung werden nacheinander 22 Gewinnzahlen gezogen. „Stimmen fünf Zahlen in waagerechter, senkrechter oder diagonaler Reihe mit den ermittelten Gewinnzahlen überein, haben Sie einen einfach-BINGO!“, teilt die Umweltlotterie mit. Können zwei Zahlenreihen gebildet werden, handele es sich um ein zweifach-BINGO!. Und mit einem dreifach-BINGO! wird die erste Gewinnklasse gewonnen. „Sprich: Je öfter Sie ein BINGO! auf Ihrem Los haben, desto höher ist Ihr Gewinn.“ Bleibt die erste Gewinnklasse in einer Ziehung unbesetzt, bilde sich ein Jackpot. Mit jeder Woche, die der Jackpot nicht geknackt wird, steige die Summe im Jackpot.

Auch im Landkreis Goslar gibt es einen neuen Millionär: Er darf sich nach der Ziehung der Zusatzlotterie Spiel 77 am Samstag über einen Gewinn von 1 677 777,00 Euro freuen - ebenso wie ein weiterer Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen.