Gewalt gegen Frauen: Viele Opfer sind Migrantinnen

Von: Gregor Hühne

Existenzielle Lebenskrise: Eine junge Frau steht in einem Zimmer eines Frauenhauses. © Peter Steffen/dpa

Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Diepholz, Christina Runge, geht von einer hoher Dunkelziffer bei Fällen von häuslicher Gewalt aus.

Landkreis Diepholz – Ein Drittel der jungen Männer in Deutschland empfindet Gewalt gegenüber der Partnerin als akzeptabel. Das hat die Umfrage „Spannungsfeld Männlichkeit – so ticken junge Männer zwischen 18 und 35 Jahren in Deutschland“ der Organisation Plan International kürzlich ergeben. Wir haben uns im Landkreis bei zuständigen Stellen umgehört, wie sie die Gewalt der Geschlechter „an der Front“ erleben.

Ganz vorn dabei ist die Polizei, wenn häusliche Gewalt eskaliert. Polizeimeldungen darüber werden in der Regel nicht veröffentlicht, da die Einsätze oft die intimsten Lebensbereiche betreffen. Laut Polizeisprecher Thomas Gissing sind die Fälle örtlich sehr unterschiedlich verteilt: „Mal in Diepholz, mal auf dem platten Land.“ Eine Häufung oder auffällige Zunahme gebe es nicht. Jedoch sei zu Beginn der Pandemie wegen der Ausgangssperren ein Anstieg befürchtet worden. „Das hat sich aber nicht so schlimm realisiert, wie befürchtet“, sagt Gissing.

Das Frauenhaus im Landkreis steht als Opferberatungsstelle und Zufluchtsort am Ende der Eskalationen. „Wir gewähren seit vielen Jahren Frauen mit oder ohne Kindern Zuflucht im Frauenhaus oder Beratung in den ambulanten Stellen“, antwortet die Leiterin des Netzwerks gegen häusliche Gewalt im Landkreis Diepholz, Doris Wieferich. „Jede Frau wird mit ihrer Geschichte von uns individuell gesehen und im Rahmen der Möglichkeiten unterstützt.“ Die Beratungsstelle führe grundsätzlich keine Gespräche mit den Tätern und Verursachern der häuslichen Gewaltsituation.

„Die Frauen, die unsere Hilfe in Anspruch nehmen, akzeptieren keine Gewalt. Sie wehren sich, soweit es ihnen selbst möglich ist, oder mit Hilfe, um ein gewaltfreies Leben führen zu können“, berichtet Wieferich.

Unsere Arbeit ist grundsätzlich eine tägliche Herausforderung.

Frauen kämen aus fast allen Teilen der Welt ins Frauenhaus. Auf die Frage, ob die Einrichtung infolge der Zuwanderung aus Ländern wie Afghanistan, Syrien und Türkei mit einer Zunahme von Fällen häuslicher Gewalt rechnet, antwortet Doris Wieferich: „Wir haben keine Sorge, wachsende Herausforderungen, egal welcher Art, anzugehen.“ Sie schaue individuell auf die Frauen, die eine existenzielle Lebenskrise durchlebten. „Unsere Arbeit ist grundsätzlich eine tägliche Herausforderung“, so Wieferich.

Christina Runge, Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis, sieht noch „viel Handlungsbedarf“ – sowohl bei der Ächtung und Bekämpfung von häuslicher Gewalt als auch bei der Umsetzung des Verfassungsauftrags „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“. Außerdem weist sie auf eine hohe Dunkelziffer bei häuslicher Gewalt hin. Sie gehe davon aus, dass „jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben häusliche Gewalt erfährt“.

Bei der Gleichberechtigung brauche es eine intensivere Sensibilisierung der Bevölkerung sowie „viele weibliche und männliche Gesichter, die in Vorbildfunktion für diese wichtigen Gesellschaftsthemen stehen“. Insbesondere für Jungen und Männer brauche es gute Vorbilder, aber auch Unterstützung im Veränderungsprozess.

Die Rollenbilder hinkten noch den gesellschaftlichen Veränderungsprozessen hinterher, findet Runge. „Dieses möchte ich aber nicht an der Zuwanderung festmachen.“ Das wäre „zu kurz gesprungen“, bediene Klischees und behindere den gesamtgesellschaftlichen Diskurs.

Viele Opfer haben einen Migrationshintergrund

In der Umfrage über die Gewaltakzeptanz sei deutlich geworden, so Runge, welche Auswirkungen veraltete Rollenbilder auf die Geschlechter haben. Doch obwohl „die Gruppe der Migrantinnen seit Jahren einen erheblichen und stetig steigenden Anteil der Schutz suchenden Frauen in unserem Haus ausmacht“, wie es auf der Internetseite der Einrichtung heißt, werden Fragen der Kreiszeitung zum soziokulturellen Einfluss bei männlichen Tätern und weiblichen Opfern als „plakativ“ abgetan.

Dabei thematisiert das Frauenhaus selbst auf seiner Webseite den kulturellen Hintergrund, wenn dort „von ,nichtdeutscher Herkunft‘ die Rede ist. „Wir meinen damit die Sozialisation dieser Frauen, nicht ihre Staatsangehörigkeit.“

Während Integrationsexperten wie Ahmad Mansour regelmäßig den soziokulturellen Hintergrund bei Gewaltauswüchsen von Zuwanderern bei der Lösungssuche thematisieren, möchte im Landkreis dazu niemand Stellung nehmen. Rahmi Tuncer, Integrations- und Migrationsberater für Zuwanderer, war für eine Einschätzung nicht zu erreichen.