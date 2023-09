Zahnärzte haben heute geschlossen

Von: Anke Seidel

Teilen

Abschaffung der Budgetierung, weniger Bürokratie und dafür mehr Zeit für ihre Patienten: Das fordern (v.l.) Dr. Gabriel Magnucki, Levke Melfsen, Dr. Carmen Siefken, Dr. Armin Winkler, Dr. Youssef Cheaib, Christian Schomaker und Imane Abbadi. © Anke Seidel

Heute Protestieren die Zahnärzte gegen Budgetierung sowie überbordende Bürokratie – und für Versorgungssicherheit ihrer Patienten

Landkreis Diepholz. Die Zahnärzte zeigen Zähne: Ihre Praxen bleiben heute ganz oder zumindest am Nachmittag geschlossen. Sie protestieren, weil die Budgetierung mittlerweile Praxen und die Versorgung der Patienten gefährde. Auch wollen sie klarstellen, dass sich Zahnmediziner an der mittlerweile überbordenden Bürokratie die Zähne ausbeißen. Während eines Pressegesprächs in Bassum stellen Dr. Gabriel Magnucki und seine Kollegen am Dienstag klar, mit welcher Maxime politische Entscheidungen getroffen werden sollten: mehr Planungssicherheit für Praxen, mehr Zeit für Patienten – und für eine verlässliche Zukunftsperspektive.

Heute müssen ihre Patienten jedoch in dringenden Fällen den zahnärztlichen Notdienst bemühen. Dafür bitten die Zahnärzte um Verständnis und verweisen darauf, dass sie auch im Sinne ihrer Patienten handeln. Denn die Versorgungssituation in Niedersachsen verschlechtert sich. 2017 gab es nach Angaben der Zahnärztekammer noch 3 913 Praxen mit 6 005 Zahnärztinnen und Zahnärzten, 2022 waren es nur noch 3 542 mit 5 464 Medizinern – ein Schwund von 9,5 und neun Prozent.

Als eine fatale Ursache dafür sehen Dr. Magnucki und seine Kollegen die enormen Unwägbarkeiten, die mit der Budgetierung verbunden sind. Denn bei dieser Vergütungsform ist nicht mehr das Prinzip Leistung und Gegenleistung – also die konkrete Behandlung – ausschlaggebend. Entscheidend sind Vergütungsobergrenzen und Fallpauschalen. Erbrachte Leistungen werden im schlimmsten Fall also nicht bezahlt. „Wenn ein Patient mit Schmerzen zu uns in die Praxis kommt, wird er behandelt, ob es nun Geld dafür gibt oder nicht“, betont Dr. Armin Winkler, „das sind wir unseren Patienten schuldig, nicht der Krankenkasse“.

Die Sorge vor unbezahlten Leistungen dämpft aber bei Nachwuchs-Zahnärzten offensichtlich enorm die Risikofreude, eine Praxis zu übernehmen: In Twistringen habe eine Praxis ohne Nachfolger geschlossen, in Syke seien es gleich zwei gewesen, gibt Dr. Magnucki zu bedenken: „Es drohen Versorgungslücken!“

„Schuld ist das System“

Dabei ist die Zahl der gesetzlich Krankenversicherten laut Kassenärztlicher Vereinigung in Niedersachsen von sieben Millionen in fünf Jahren auf 7,17 Millionen gestiegen. 170 000 Menschen sind also dazu gekommen – bei abnehmenden Behandlungsmöglichkeiten in den Praxen wegen unbezahlter Leistungen. „Versuchen Sie mal, einen Facharzt anzurufen und sich einen Termin geben zu lassen“, so Dr. Joussef Cheaib, „Schuld ist das System“.

Einerseits seien Zahnmediziner mit eigener Praxis und eigenen Angestellten Unternehmer, darin sind sich die Zahnärzte während der Pressekonferenz einig. „Andererseits ist es ein abgeschottetes System“, blickt Dr. Armin Winkler auf eine Flut von gesetzlichen Vorgaben. Es sind Deckelungsvorschriften, die Zahnärzte im schlimmsten Fall vor eine fatale Wahl stellen: „Soll ich die 65-Jährige wegschicken, weil der 23-Jährige wichtiger ist?“

Gleichzeitig leiden Praxisinhaber unter extrem zunehmender Bürokratie, macht Dr. Carmen Siefken am Beispiel eines neuen Reinigungsgeräts für Instrumente der Praxis deutlich: „Man sollte davon ausgehen, dass eine neue Gerätespülmaschine einwandfrei funktioniert. Dafür ist sie ja vorher überprüft worden. Aber ein Fachmann muss sie noch einmal überprüfen: Überprüfung der Überprüfung. Das sind Kosten, die wir gerne einsparen würden.“

Dabei könnte sich die zahnärztliche Versorgungssituation bis 2030 noch extrem verschlechtern, warnt Gabriel Magnucki – nämlich dann, wenn 37 Prozent der heutigen Zahnärzte mit 65 Jahren in den Ruhestand gehen. Praktizieren sie bis 67 Jahren und scheiden erst dann aus, würde eine Lücke von immerhin noch 29 Prozent entstehen. Entscheidend für die flächendeckende Versorgung sei, dass diese Praxen Nachfolger bekämen: „Wenn eine Praxis erst mal geschlossen ist, werden sich die Patienten auf den Weg machen müssen...“

Große Probleme, so stellt Dr. Cheaib klar, resultieren auch aus dem in Deutschland üblichen Gutachter-System: Die Krankenkasse eines Patienten ist berechtigt, den Behandlungsplan des Zahnarztes begutachten zu lassen. Damit sei viel bürokratischer Aufwand verbunden, oft zum Nachteil der Patienten. Wie im Fall eines Mädchens mit Überbiss von neun Millimetern, deren Behandlung die Krankenkasse abgelehnt habe. In diesem Fall müssten also die Eltern zahlen. Der Fachzahnarzt verweist auf Regelungen in Frankreich, die in solchen Fällen viel einfacher und viel pragmatischer seien.

Christian Schomaker, Vorsitzender der Kreisstelle Diepholz der Zahnärztekammer Niedersachsen, wirbt angesichts der enormen Schwierigkeiten um Verständnis für die heutigen Praxisschließungen: „Es ist ein kleiner Warnruf.“ Denn was heute politisch beschlossen werde, „das wird morgen Auswirkungen haben“.

Notdienst In akuten Fällen erreichen Patienten den zahnärztlichen Notdienst im Landkreis Diepholz unter Telefon

05443 / 929328 Die Zahnärzte wollen heute bei einer Kundgebung von 15 bis 17 Uhr in Hannover auf die Herausforderungen in den Praxen hinweisen.