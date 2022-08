Genügend nasser „Nachschub“ aus Sankt Hülfe

Von: Cord Krüger

Reichlich untertrieben, der Begriff „Reinwasser-Behälter“ für dieses Riesen-Reservoir: Diese eine von zwei Kammern am Rande des Sankt Hülfer Wasserwerks ähnelt von der Grundfläche her eher einer Tiefgarage. © Krüger

Trotz aller Trockenheit und Hitze, die zurzeit herrscht: Im Wasserwerk Sankt Hülfe, das die Menschen in Diepholz, Wetschen und Barnstorf versorgt, sind die Profis noch entspannt. Es gab schon heftigere Sommer mit größeren Abgabemengen. Bis das kostbare Gut aber beim Kunden ankommt, sind viele Arbeitsgänge nötig.

Sankt Hülfe – Heiß soll es bleiben. Mit Temperaturen rund um 30 Grad in den nächsten Tagen. Und trocken. So wie seit Wochen. Doch dieser Eindruck trügt offenbar, sagen die Profis im Wasserwerk Sankt Hülfe. Dort läuft aus Sicht der Stadtwerke Huntetal alles normal. „Im Moment ist die Lage sogar recht entspannt – auch, weil in Niedersachsen noch Ferien sind“, erklärt Jakob Wiebe, bei den Stadtwerken Leiter des Funktionsbereichs Gas, Wasser und Wärme. Denn zurzeit laufen einige Gewerbebetriebe nicht unter Volllast, und viele Rasensprenger haben Ruhe vor den urlaubenden Hausherren.



Duschen und Gießen? „Das merken wir“



Gleichwohl schildert der 47-Jährige, dass die Kollegen im Wasserwerk „an heißen Tagen schon merken, wann die Menschen nach Hause kommen, dann duschen und den Garten bewässern. Denn wenn es regnet, nehmen die Verbraucher schon einmal 25 Prozent weniger pro Stunde ab als jetzt.“



Die drei grünen Lämpchen auf der Schalttafel unten links deuten es an: Drei von fünf Brunnen reichen momentan zur Wasserförderung aus. © Krüger, Cord

Größte Mengen 2018 und 2019 gefördert

Von einer Mahnung zum sparsamen Verbrauch ist das Unternehmen – im Gegensatz zu manchen Mitbewerbern – zurzeit allerdings weit entfernt. 2017 gab es zuletzt einen laut Wiebe „kleinen Engpass“. In dem Jahr kam er zu den Stadtwerken, die jenen Warnschuss zum technischen und baulichen Nachrüsten nutzten. So bewältigten sie in den Sommern 2018 und 2019 in Sankt Hülfe den maximalsten Ausstoß, „und die Jahre von 2020 bis jetzt bewegen sich im normalen Rahmen. Da haben die Schwankungen zwischen Winter und Sommer alles gut ausgeglichen.“ Zudem habe er den Eindruck, dass die Kunden umwelt- und preisbewusster mit diesem Lebensmittel umgehen als noch vor ein paar Jahren.



Keine Probleme mit der Landwirtschaft

Die auf Grundwasser dringend angewiesenen Landwirte im Einzugsgebiet des Werks in Sankt Hülfe bereiten dem Versorger ebenfalls aktuell keine Probleme, denn die Regner auf den Kartoffelfeldern dürfen nur begrenzt arbeiten. „Wir verzeichnen immer noch mehr Neuwassergewinnung als das, was die Landwirtschaft entnimmt“, weiß Wiebe.



Etwa 1 000 Kubikmeter stündlich verlassen an diesem Morgen jenes Werk, in dem die Pumpen leise sirren und überall angenehme Temperaturen herrschen. „Das Wasser kühlt eben“, sagt Wiebe schmunzelnd. Drei der fünf Brunnen reichen da aus, wie die grünen Lampen an der Schalttafel zeigen. Zu Spitzenzeiten mit einer Abgabe von 14 000 Kubikmetern am Tag laufen alle fünf Pumpen, im Schnitt strömen 8 000 Kubikmeter aus der Haupt- in die vier Versorgungsleitungen.



Nah am Wasser: Jakob Wiebe von den Stadtwerken sieht das Wasserwerk gut aufgestellt für Hitzewellen. © Krüger, Cord

Zwei dieser Stränge fließen aus dem Hauptgebäude in die Stadt Diepholz, einer in Richtung Wetschen und einer in die Samtgemeinde Barnstorf. Den übrigen Teil des Stadtwerke-Gebiets bis an die Grenzen zu Twistringen und Sulingen versorgt das Wagenfelder Wasserwerk.



Beide Standorte fördern aus 60 Metern Tiefe für die Kunden entlang des 1 300 Kilometer langen Leitungsnetzes. „Wenn man bedenkt, dass Wasser ein Jahr braucht, um einen Meter ins Erdreich zurückzulegen, ist das, was heute aus der Leitung kommt, das Regenwasser von vor 60 Jahren“, verdeutlicht Stadtwerke-Sprecherin Bianca Lekon. Vor ungefähr jener Zeit – 1964 – ging das Sankt Hülfer Wasserwerk in Betrieb. Äußerlich kaum verändert, im Inneren durch stetig neueste Technik jedoch nirgendwo mehr auf dem Stand von damals.



Notstrom für bis zu zehn Tage Ganz einfach: Ohne Strom kein Wasser. Ausreichend Diesel fürs monströse Notstromaggregat im Sankt Hülfer Wasserwerk haben die Stadtwerke Huntetal gebunkert. Das reicht, um alle Pumpen, Ventile und die übrige Technik für sieben bis zehn Tage zu betreiben. Am rund um die Uhr besetzten Standort des Energieversorgers arbeiten vier Beschäftigte: zwei Wassermeister und ein Wasserwerk-Monteur, der jedoch seinen Meistertitel seit Kurzem in der Tasche hat. Denn er soll im Jahr 2024 einen in den Ruhestand wechselnden Kollegen beerben. „Wir bauen unsere Fachkräfte also aus den eigenen Reihen auf“, verdeutlicht Jakob Wiebe von den Stadtwerken. Auch aus diesem Grund startete dort am 1. August ein Azubi ins Berufsleben. ck

Zunächst strömt das empor gepumpte Wasser in riesige Doppelstock-Behälter, die Eisen herausfiltern, Sauerstoff zusetzen, mit einem Kalk-Gemisch für den nötigen pH-Wert von 8 sorgen sowie schließlich Mangan und Kohlenstoff entziehen. Dann führt der Weg weiter in die Reinwasser-Behälter, wobei es der Begriff „Behälter“ ziemlich verniedlicht: Das Reservoir ähnelt von der Größe her eher einer Tiefgarage. Das erste stammt tatsächlich noch von 1964, „aber in den 90ern wurde klar, dass der nicht mehr ausreichen würde“, berichtet Wiebe. Also entstand ein weiteres Lager für ebenfalls 2 000 Kubikmeter Wasser.



Am Mittwoch zeigte der Pegel einen Füllstand von etwa zwei Dritteln an, wie Wiebe beim Blick durchs geschlossene Fenster erspähte. Zutritt ins Innere – streng verboten! Das ist nur unter Vollschutz erlaubt, um ja keine Keime oder andere Verunreinigungen einzuschleppen. Schließlich lagert dort das am strengsten überwachte Lebensmittel.