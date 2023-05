Gendern im Amt: Nicht alle Kommunen halten sich an die Vorgaben des Rechtschreibrates

Von: Gregor Hühne

Nicht alle Kommunen im Landkreis Diepholz halten sich an die Vorgaben des Rates für Deutsche Rechtschreibung. Die Kreiszeitung hat sich umgeschaut, welche Städte und Gemeinden hier aus der Reihe tanzen.

Landkreis Diepholz – Das Thema Gendern spaltet die Bevölkerung. Befürworter sehen es als Weg, um Frauen sichtbarer zu machen. Kritiker empfinden die Sprache oft als von oben herab.

Auf Nachfrage der Kreiszeitung nehmen die Kommunen im Landkreis sowie der Landrat Stellung, wie sie das Gendern handhaben. „In einer öffentlichen Einrichtung wie unserer Kreisverwaltung ist es wichtig, sowohl in der externen als auch in der internen Kommunikation die Gleichstellung der Geschlechter und aller Personengruppen zum Ausdruck zu bringen“, erklärt Landrat Cord Bockhop.

Die Landkreis-Mitarbeiter seien „angehalten, auf allen Kommunikationskanälen sowie im Schriftverkehr eine geschlechterneutrale Sprache zu verwenden“, so Bockhop. Das betreffe zum Beispiel Briefe, Flyer, Sitzungsvorlagen und Satzungen. „Als Behörde ist es unser Ziel, stets einheitlich aufzutreten und alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht anzusprechen“, erklärt der Landrat. In der Umsetzung richte sich der Kreis nach dem Rat für Deutsche Rechtschreibung sowie nach den Empfehlungen der Niedersächsischen Staatskanzlei.

Auf Formulierungen im generischen Maskulinum sowie auf die Verwendung des Gendersternchens, des Unterstrichs oder des Binnen-Is werde generell verzichtet, erklärt der Landkreis. Stattdessen würden Formulierungen bevorzugt wie „Beschäftigte“, „Personen“, „Fachkraft“ oder „Interessierte“. Alternativ werde die Paarform (Bürger-innen und Bürger) verwendet. Für Mitarbeiter des Kreises gelte diese Regelung sogar rechtlich als Vorgabe.

Bei den Kommunen sieht das derweil anders aus. „Bislang existiert keine rechtliche Norm oder eine Rechtsgrundlage, die genderneutrale Bezeichnungen im behördlichen Schriftverkehr verpflichtet“, erklärt Daniela Meier von der Samtgemeinde Kirchdorf für die Kommunalebene. Und weiter: „Einige Mitarbeiter bemühen sich jedoch, geschlechtsneutral zu formulieren.“ Eine einheitliche Regelung gebe es aktuell hausintern nicht.

Die Gemeinde Weyhe und viele andere orientieren sich derweil laut Anfrage an den Hinweisen des Rechtschreibrates und verzichten grundsätzlich auf das Gendern mit Binnen-I, Doppelpunkten oder Sternchen. „Im Sinne einer geschlechtergerechten Kommunikation verwenden wir stattdessen schon seit Jahren ganz einfach beide Formen, zum Beispiel Einwohnerinnen und Einwohner oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, erklärt Weyhes Sprecher Sebastian Kelm. Alternativ biete sich der allgemein gehaltene Plural an, beispielsweise „Interessierte“. Dies habe sich im Hause bewährt und sei gelebte Praxis beim Personal.

Täglich kommunizieren Verwaltungen mit den Bürgern persönlich oder digital und indirekt über öffentliche Bekanntmachungen. Zur einheitlichen Außendarstellung seien alle Mitarbeiter dazu angehalten, die Rechtschreibregelungen einzuhalten, erklären beispielsweise ausdrücklich Jens Bley (Twistringen) und Lilian Feldhaus (Rahden).

Abweichungen von den Vorgaben gebe es vor allem in den sozialen Medien. Dort werde „zum Teil nicht amtliche Kommunikation und damit einhergehend auch andere Formulierungen gewählt“, so Siedenburgs Bürgermeister Rainer Ahrens. Dies sei aber nicht die Regel.

Einzig die Gemeinde Stuhr verwendet offensiv den Genderstern. Anfang 2022 habe die Gleichstellungsbeauftragte Nicole Feldmann-Paske mit dem Personalrat einen Gender-Leitfaden entwickelt, den jeder neue Mitarbeiter zum Berufsstart bekomme. Er ist dem Stuhrer Pressesprecher Frank Meierdiercks zufolge als Empfehlung anzuwenden. Dagegen setzt die Stadt Bassum auf den Doppelpunkt, erklärt Bürgermeister Christian Porsch. Sollten Mitarbeiter aber mal eine andere Form des Genderns anwenden, drohten ihnen keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen, betont unter anderem der Diepholzer Bürgermeister Florian Marré.

Kommentar contra Gendern - Von Gregor Hühne

Binnen-I, Doppelpunkt und Asterisk halten Einzug in die Ausdrucks- und Sprechweise einiger Ämter. Ein weiterer Grund sind auch Studenten, die Jobs in der öffentlichen Verwaltung finden – vor allem aus den Geisteswissenschaften. Da setzen sie um, was ihnen an Unis eingetrichtert wurde. Eine Reihe von Dozenten, so auch in Bremen, verlangt eigenmächtig das Gendern in Hausarbeiten. Bei Ungehorsam droht Punktabzug. Das bekommen Sie, werte Leserinnen und Leser, womöglich gar nicht so sehr mit wie ich. So hält beispielsweise auf Pressekonferenzen im Landkreis der Doppelpunkt oder die gesprochene Genderpause in Wörtern wie Künstler_Innen Einzug.



Mir missfällt diese Entwicklung in den Rathäusern. Handelt es sich doch dort um amtliche Repräsentanten und nicht um private Vereine für oder gegen etwas. Von amtlichen Funktionsträgern erwarte ich, dass sie keine Fantasie-Sprache wie das Gendern verwenden. Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst haben ihrer Vereidigung und Gelöbnis nach eine Pflicht zur Neutralität. Sie dürfen sich nicht als Aktivisten betätigen. Ihre Gehälter zahlen schließlich alle Steuerzahler – und nicht bloß die laut Umfragen kleine Minderheit, die für das Gendern ist.