Gegen Trend: AWG-Entgelte stabil

Von: Anke Seidel

Abfallentsorgung und Energieerzeugung – elementare Säulen im Entsorgungszentrum Bassum. © Archiv/AWG

Es ist eine gute Nachricht für die Bürger im Landkreis Diepholz: Eine Erhöhung der Entgelte die für hoheitliche Abfallentsorgung ist 2023 nicht notwendig

LandkreisDiepholz. Es ist eine Ausnahme-Nachricht in Zeiten galoppierender Inflation: Die Abfall Wirtschafts Gesellschaft (AWG) plant keine Erhöhung der Entgelte für die Müllabfuhr. Das berichtete AWG-Chef Andreas Nieweler auf Nachfrage. Stabile Abfallentgelte gebe es damit schon im achten Jahr, so der Geschäftsführer. Entgeltkalkulation, Wirtschafts- und Investitionsplan für 2023 sind demnach fertiggestellt und sollen dem Aufsichtsrat am 28. November vorgelegt werden. Es ist Aufgabe des Kreistags, über die Entgelt-Kalkulation zu entscheiden. Die nächste Sitzung ist für den 5. Dezember geplant.

Diversifizierung der Umsatzbereiche

Wie schafft es die AWG, entgegen dem Trend auf eine Erhöhung der Entgelte verzichten zu können? Andreas Nieweler verweist auf die Diversifizierung der Umsatzbereiche: „Wenn es einem mal nicht so gut läuft, dann ist es dafür in anderen besser.“ Fünf solcher Umsatzbereiche bilden wichtige Säulen für den Entsorgungsbetrieb.

An erster Stelle steht der Entsorgungsauftrag für den Landkreis Diepholz – die klassische Abfallabfuhr – und der gesamte Erlös daraus. Die zweite Säule bilden Wertstoffe (wie Metalle, Papier oder Altholz), deren Preise aktuell hoch sind. Ein eigenes AWG-Sammelsystem garantiert laut Andreas Nieweler dafür, „dass diese Wertstoffe nicht von Fremden ,abgefischt’ werden und die Erlöse daraus eingebracht werden können.“ Will heißen: Geld, das am Ende den Bürgern zu Gute kommt. Ebenso ist sie mit gewerblichen Entsorgungsangeboten am Markt.

Starke Kooperation mit Nachbarn

„Außerdem kooperieren wir sehr stark mit Nachbarn“, blickt der AWG-Chef auf Partnerschaften wie die mit der Stadt Delmenhorst, deren gesamter Bio-Abfall im Entsorgungszentrum Bassum verarbeitet wird – oder die mit dem Heidekreis, dessen Restabfälle im Entsorgungszentrum aufbereitet werden: zwei wichtige Einnahmequellen. „Dadurch haben wir auch eine gute Anlagen-Auslastung“, nennt Andreas Nieweler einen weiteren Aspekt.

Fünfte Säule ist die Energie-Erzeugung, die aktuell von elementarer Bedeutung ist. Denn aus Wind, Photovoltaik und Biogas stellt die AWG laut Geschäftsführer vier Mal so viel Energie her, wie sie selbst benötigt. „Wir verbrauchen 4,5 Millionen Kilowattstunden im Jahr“, so Andreas Nieweler. Der Selbstversorgungsgrad des Entsorgungszentrums liege bei weit über 90 Prozent. Nur in punktuellen Zeiten ohne Sonne und Wind sei die AWG auf die klassische Energieversorgung angewiesen.

AWG „Energie-Exporteur“

Trotzdem ist sie „Energie-Exporteur“ und kann somit Einnahmen erzielen – zum Beispiel aus Biogas. „Wir haben drei Gasquellen“, blickt Andreas Nieweler auf Deponiegas (entsteht aus der Zersetzung deponierter Abfälle) sowie Biogas aus der Kompostherstellung und aus der Restabfall-Behandlung. Davon profitiert das Bassumer Krankenhaus. Dorthin liefert die AWG per Fernwärme alles Gas, das sie selbst nicht verbraucht. Damit könne der Wärmebedarf der Bassumer Klinik zu 65 Prozent gedeckt werden, nennt der AWG-Chef eine wichtige Zahl. In Zukunft soll von der Fernwärme auch das Bassumer Naturbad profitieren. Der Rücklauf – sprich das immer noch ausreichend temperierte Fernwärme-Wasser – reiche zur Beheizung des Bades aus.

„Im Moment können wir allerdings nicht in der gewohnten Menge liefern“, so Andreas Nieweler. Der Grund: eine Havarie im Fermenter-Turm. Deshalb ist die Gasproduktion bei der Restabfallbehandlung spürbar eingeschränkt. Mindestens ein Jahr werde der vollständige Wiederaufbau dauern. Denn noch müssen drei entscheidende Fragen geklärt werden: „In welcher Größe? Mit welchen Stoffströmen? Mit welcher Technik?“

Unabhängig davon hat die AWG in diesen Zeiten mit weiteren Herausforderungen zu kämpfen. „Wir haben nahezu eine Verdopplung der Treibstoffkosten“, so der AWG-Chef. Außerdem seien Ersatz- und Verschleißteile, wie sie für Anlagen, Maschinen und Förderbänder immer wieder gebraucht werden, spürbar teurer geworden. Ebenso müssten Kostensteigerungen bei den Betriebsmitteln – wie Chemikalien zur Reinigung von Abluftanlagen – aufgefangen werden. Will heißen: „Die Auswirkungen der Inflation merken wir überall.“

Freude über Kalkulation

Umso mehr freut den AWG-Chef für die Bürger im Landkreis Diepholz, auf höhere Entgelte verzichten zu können: „Wir sind uns sehr bewusst, was Entlastung für die Verbraucher bedeutet.“ Auch die Mitarbeiter würden sich über die Kalkulation für 2023 freuen. In dem Wissen, dass sie bei einer Erhöhung an vorderster Front gestanden hätten – und nun keine Kundenreaktionen auffangen, eine Erhöhung erklären sowie verteidigen müssen.