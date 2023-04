Diepholzer Innenstadt: Jetzt sind Investoren gefragt

Von: Eberhard Jansen

Das Start-Signal für die Neugestaltung des Areals Lange Straße 8-11 in der Diepholzer Innenstadt gaben symbolisch (von links) Bauamtsleiter Sebastian Dornieden, Bürgermeister Florian Marré, Wilhelm Paradiek (Vorsitzender des Ausschusses „Stadtentwicklung, Klima und Mobilität“), Gerrit Meyer (zuständiger Verwaltungsmitarbeiter für die Innenstadtsanierung) und Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann. © Stadt Diepholz

Das „neue Herz der Diepholzer Innenstadt“ ist zweigeteilt. Den zum Alten Rathaus hin gelegenen südlichen Bereich des Areals Lange Straße 8 bis 11 gestaltet die Stadt Diepholz nach aktuellen Plänen selbst und behält es in ihrem Eigentum. Der nördliche, zur Dr.-Wilhelm-Kinghorst-Straße gelegene Teil der Fläche soll vermarktet und bebaut werden. Private Investoren sind nun gefragt.

Diepholz – Investoren haben ab sofort die Chance, sich für den Kauf und die Bebauung des nördlichen Bereichs mit einer Gesamtfläche von etwa 2. 000 Quadratmeter im Bereich Lange Straße 8 bis 11 zu bewerben, so die Stadt Diepholz in einer Pressemitteilung. Im ersten Schritt können sich die Interessierten demnach mit einem kurzen Formular und zwei bis drei Referenzen vergleichbarer Projekte bewerben. Anschließend erhalten sie weitere Informationen und können die detaillierten Bebauungskonzepte erarbeiten. Die Auswahl des besten und passendsten Konzepts erfolgt durch ein Bewertungsgremium, das aus Vertretern der Stadt Diepholz sowie externen Fachleuten besteht.

Lange Straße 8 bis 11

Ein besonderes Augenmerk werde auf die architektonische Gestaltung sowie ein wirtschaftlich nachhaltiges Nutzungskonzept zur Belebung der Diepholzer Innenstadt gelegt, so die Mitteilung der Stadt. Beurteilungsgrundlage für die Vergabe bilden die eingereichten Konzepte. Anschließend werden Vertragsverhandlungen mit dem Investor aufgenommen, dessen Konzept am besten bewertet wurde. Das Verfahren soll sicherstellen, dass das Areal zukunftsfähig entwickelt wird und dass sich die Bebauung in das Stadtbild integriert.

Beobachter des Verfahrens sind gespannt, wie viele Investoren sich bewerben. Einsendeschluss der Bewerbung ist der 12. Mai. Die Sitzung des Bewertungsgremiums ist für den 14. September vorgesehen.

185 Euro pro Quadratmeter

„Die Veräußerung des Grundstücks erfolgt zum Verkehrswert von 185 Euro pro Quadratmeter“, heißt es auf der Internetseite der Stadt Diepholz (www.stadt-diepholz.de/innenstadtsanierung). Die Gebäude auf dem Grundstück werden nach diesen Informationen auf Kosten der Stadt Diepholz abgerissen. Das Grundstück wird ohne Gebäude verkauft. Das Gebäude Lange Straße 8 könne optional – gegebenenfalls in Teilen (zum Beispiel nur Hauptgebäude) – „im Sinne der Nutzung grauer Energie und der Sicherung historischer Bausubstanz erhalten werden“, so die Stadt weiter.

„Hohe Aufenthaltsqualität“

Den südlichen Teil der innerstädtischen Fläche richtet die Stadt Diepholz als „attraktiven öffentlichen Platz mit hoher Aufenthaltsqualität“ her. Als Vorbereitung dazu wurde bereits das „Arko“-Gebäude an der Ecke Wellestraße abgerissen. Beide Bereiche – das privat finanzierte Gebäude und der öffentliche Platz – sollen sich ergänzen und gegenseitig positiv beeinflussen, betont die Stadt Diepholz. „Wir möchten die Chance nutzen und im Herzen unserer Innenstadt einen lebendigen Ort für alle Bewohnerinnen, Bewohner und Gäste unserer schönen Stadt schaffen. Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen, innovative Konzepte und die Umsetzung mit einem starken Partner beziehungsweise einer starken Partnerin“, wird Bürgermeister Florian Marré in der Mitteilung zitiert.

Infos zum Bewerbungsverfahren Ausführliche Informationen zum Bewerbungsverfahren sind laut Stadtverwaltung dem Exposé zu entnehmen, das auf der Homepage der Stadt Diepholz unter www.stadtdiepholz.de/innenstadtsanierung oder direkt bei der DSK (Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft) unter https://dskgmbh.de/wettbewerbe/diepholz-konzeptvergabe/ abgerufen werden kann. Für Fragen steht im Diepholzer Rathaus Bauamtsleiter Sebastian Dornieden unter Tel. 05441/909315 oder per Mail an leitung3@stadt-diepholz.de zur Verfügung.

Bis zu dreigeschossige Bebauung mit Satteldächern

Die Grundstücke befinden sich aktuell im Besitz der Stadt. Im Rahmen einer im vergangenen Jahr erstellten Konzeptstudie wurde ein erster Entwurf für die Aufteilung und Gestaltung des Areals erstellt (wir berichteten). Im nördlichen Teil soll demnach eine bis zu dreigeschossige Bebauung entstehen, die sich in den umliegenden Gebäudebestand integriert. Dazu wird eine Ausgestaltung der Bebauung mit Satteldächern und nach Süden und zur Freifläche gerichteten Firsten vorgeschrieben. Im Erdgeschoss soll eine „frequenzbringende Nutzung“ entstehen. Das kann zum Beispiel Gastronomie sein. Vergnügungsstätten (zum Beispiel Spielhallen) sind ausgeschlossen.