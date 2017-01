Geflügel muss weiter im Stall bleiben

In diesem Mastbetrieb in Donstorf mussten aufgrund der Geflügelpest 10.000 Enten getötet werden.

Landkreis Diepholz - Hühner, Enten und Co. müssen im Landkreis Diepholz noch länger im Stall bleiben. Das Aufstallgebot für Geflügel werde erneut bis zum 28. Februar verfügt, erklärt Landrat Cord Bockhop in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Er verweist auf die Vogelgrippeausbrüche in Siedenburg und Donstorf.

In Siedenburg mussten Mitte Dezember aufgrund des Virus 30 Tiere getötet werden. Vor zwei Wochen wurden dann in einem Mastbetrieb in Donstorf 10.000 Enten gekeult. „Die Gefahr weiterer Ausbrüche ist hoch“, meint Bockhop. Im Landkreis Diepholz werden laut Mitteilung zurzeit etwa 5,1 Millionen Stück Geflügel gehalten.

„Die risikobasierte Aufstallung von Geflügel empfiehlt auch das Friedrich-Löffler-Institut (FLI). In seiner aktuellen Risikobewertung geht das Institut davon aus, dass nach wie vor ein hohes Eintragsrisiko in Geflügelhaltungen durch direkte und indirekte Kontakte zwischen Wildvögeln und Nutzgeflügel besteht“, heißt es seitens der Kreisverwaltung. Dies gelte besonders für Haltungen in der Nähe von Wasservogelrast- und Sammelplätzen.

Der Landkreis Diepholz mit seinen Rastplätzen für Kraniche, Gänse sowie Sing- und Zwergschwäne und auch wichtigen Brut- und Durchzugsbiotopen für Watvögel sei besonders gefährdet.

Das Veterinäramt weist noch einmal eindringlich auf die Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen hin. Weitere Informationen hierzu können beim Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz des Landkreises erfragt werden.

www.diepholz.de

Landkreis Nienburg verlängert die Aufstallpflicht

Auch der Landkreis Nienburg verlängert seine Aufstallpflicht bis zum 30. April. Ursprünglich war der morgige Dienstag Stichtag: Doch wie viele Landkreise in Niedersachsen auch hat sich der Landkreis Nienburg für die Verlängerung entschieden.

ks

Lesen Sie auch

Geflügelpest bei niedersächsischen Zuchtgänsen nachgewiesen