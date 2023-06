Gabriel Magnucki ist neuer Ortsbürgermeister von Steimke

Von: Gregor Hühne

Frisch gewählt: Gabriel Magnucki (M.) bekommt ein Sträuschen von Sykes Erstem Stadtrat Thomas Kuchem überreicht. Unterstützend steht ihm Wera Seedorff zur Seite, die bisherige stellvertretende Ortsbürgermeisterin von Steimke. © Gregor Hühne

Der 37-jährige Gabriel Magnucki ist am Mittwoch vom Ortsbeirat zum neuen Ortsbürgermeister von Steimke gewählt worden. Er folgt auf Andreas Evers, der aus privaten Gründen vom Amt zurückgetreten war.

Steimke – Die Wahl erfolgte einstimmig: Gabriel Magnucki ist vom Ortsrat am Mittwoch zum neuen Ortsbürgermeister von Steimke gewählt worden. Bereits zuvor saß der 37-jährige promovierte Zahnarzt im Ortsrat des Syker Ortsteils.

Magnucki ist verheiratet, hat vier Kinder und möchte nicht mit seinem Doktor-Titel angesprochen werden. In Steimke lebt der gebürtig aus dem Raum Magdeburg stammende Mann seit dem Jahr 2016. Der Wohnsitz ist eine Voraussetzung, um zum Ortsbürgermeister gewählt zu werden. Nun will Magnucki in Steimke politische Akzente setzen wie beispielsweise beim Winterklönschnack im Dezember oder beim Kinderspielfest am Donnerstag.

Gestern wurde dort ein neues Spielgerät aufgestellt, das der Ortsrat an diesem Tag einweihte (siehe Artikel oben). Initiiert wurde das Projekt einst noch mit von Magnuckis Vorgänger im Amt, Andreas Evers. Dieser trat jedoch aus privaten Gründen als Ortsbürgermeister zurück. Dessen Vorgänger, Peer Schmidt, verstarb während der Amtszeit.

Ich finde, soziales Engagement gehört einfach dazu.

Weitere Akzente, die Magnucki nun setzen will, sind das Zusammenkommen und der Zusammenhalt der Menschen im Ortsteil. „Ich finde, soziales Engagement gehört einfach dazu“, sagt Magnucki über sein Wirken.

Vor Ort und mit den Menschen könne man vieles bewegen und erreichen. Magnucki verweist auf das Beispiel des neuen Spielgeräts auf dem Spielplatz. Das sei in nur einem Jahr von der Idee bis zur Einweihung geschehen. „Das ist schnell, wenn man Verwaltungsdeutschland kennt“, so der neue Ortsbürgermeister.

„Man kann zehnmal zur Stadt rennen oder einfach mal machen“, beschreibt Magnucki seinen Tatendrang, „und dann freuen sich Kinder über das neue Spielgerät.“ In die Politik kam Magnucki als Seiteneinsteiger. Im Jahr 2020 trat er der Syker CDU bei und ließ sich bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr aufstellen.

„Er geht offen auf Menschen zu und ist daher gut vernetzt“, lobt Wera Seedorff den frisch Gewählten. Die stellvertretende Ortsbürgermeisterin füllte das ehrenamtliche Ortsbürgermeisteramt bis zur Wahl Magnuckis kommissarisch aus. „Es ist zeitaufwendig“, sagt sie. Daher wollte sich Seedorff nicht selbst zur Wahl stellen. Stellvertreterin bleibt sie dennoch. Sehr zur Freude von Magnucki, der sich über ihre Unterstützung freut.

Sykes Erster Stadtrat Thomas Kuchem gratulierte Magnucki zur Wahl, übergab ein „kleines Sträußchen“ und übermittelte Glückwünsche von Sykes Bürgermeisterin Suse Laue, die sich derzeit im Urlaub befindet. Außerdem gab es ein Taschenbuch mit Formalien für den neuen Ortsbürgermeister. „Ich danke für das Vertrauen“, so Magnucki.

Ärgernis Parksünder und Hundekot

Weiterer Tagespunkt bei der Ortsratssitzung war die Bürgerfragestunde. Dabei beklagten Anwohner der Steimker Straße, dass Fahrzeuge dort nicht ordnungsgemäß parkten und somit Rettungswagen und Handwerker behinderten. Ein Anwohner monierte, dass die Stadt nichts gegen die dauerhaften Falschparker unternimmt. Dem Eindruck widersprach Wera Seedorff: „Tickets werden verteilt.“ Außerdem brachte eine Anwohnerin wilde Hundekothaufen zur Sprache, die ihr ein außerordentliches Ärgernis sind.