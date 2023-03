Frage nach Brandstiftung: In Drebber brennt es zweimal in zwei Tagen

Von: Marcel Prigge

Zu zwei Bränden in kurzer Zeit ist es am Wochenende in Drebber, im Landkreis Diepholz gekommen. Die Polizei ermittelt nun wegen möglicher Brandstiftung.

Drebber – In Drebber (Landkreis Diepholz) in Niedersachsen hat es am Wochenende gleich zweimal gebrannt. Nachdem zuerst in einem leerstehenden Gebäude mehrere Brandherde gelöscht werden mussten, kam es nur kurze Zeit später zu einem Brand in einer Scheune auf demselben Gelände. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Brandstiftung.

Zuerst soll es am Freitag, 24. März 2023, zu einem Feuer in einem leerstehenden Haus gekommen sein. Nach Angaben der Feuerwehr seien die Einsatzkräfte gegen 4:15 Uhr zu einem Brand in die Dorfstraße nach Drebber gerufen worden. In einem alten leerstehenden Wohnhaus konnten die Feuerwehrleute mehrere Brandherde feststellen, die schnell gelöscht werden konnten. Der entstandene Schaden am Gebäude wurde auf 5000 Euro geschätzt. Aufgrund der unterschiedlichen Brandherde geht die Polizei von einer Brandstiftung aus.

Erst Haus, dann Scheune: Feuerwehr rückt zu zwei Bränden am Wochenende in Drebber aus

Am Samstagabend gegen 21:10 Uhr rückte die Feuerwehr zur selben Adresse aus. Diesmal brannte ein großer Schuppen auf dem Grundstück. Ein Übergreifen des Feuers auf das leerstehende Haus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Mithilfe einer Drehleiter konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und letztendlich gelöscht werden. Insgesamt seien rund 90 Einsatzkräfte vor Ort gewesen.

Wie es zu dem Feuer am Samstag kam und ob er im Zusammenhang mit dem Brand am Freitag steht, ermittelt die Polizei. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05441/971-0 entgegen.