Flucht und Vertreibung: Der lange Weg zum Frieden

Von: Gregor Hühne

Teilen

Jürgen Hermann (82): Der Mann aus Schlesien lebt heute in Kirchweyhe. © Gregor Hühne

Aufgrund von Kriegen und Konflikten, aber auch wegen wirtschaftlicher Armut verlassen weltweit viele ihre Heimat. Drei Menschen erzählen von ihrer Flucht und Vertreibung in den Landkreis Diepholz.

Landkreis Diepholz – Die Heimat verlassen, um Schutz zu suchen oder einen Neuanfang in der Fremde zu wagen: Weil Krieg in ihren Ländern herrscht, sehen viele Menschen auf der Welt keine Alternative zu diesem Schritt. Auch in Deutschland liegt dieses Kapitel noch nicht allzu weit zurück. Flucht und Vertreibung prägen unsere Welt. Drei Betroffene im Landkreis Diepholz erzählen von ihrem Weg.

Einer von ihnen ist Jürgen Hermann, geboren im Jahr 1940 im Dorf Domanze in Niederschlesien, im heutigen Polen, 40 Kilometer vor Breslau. „Wir sind Vertriebene, keine Flüchtlinge“, erzählt er. Im Frühjahr ‘45 mussten seine Mutter Irene und er die Heimat verlassen – zusammen mit bis zu 15 Millionen anderen Deutschen. Der Vater des Einzelkindes saß zu jener Zeit in französischer Kriegsgefangenschaft.

Weihnachten 1944: Die letzten Tage vor der Vertreibung. © Privat

„Es war Winter mit 10 bis 20 Grad Miese“, erinnert sich Jürgen Hermann, als sie auf Pferdewagen – später auf Güterwaggons – mit dem Nötigsten Richtung Westen fuhren. „Viele rechneten damit, bald wieder zurückzukönnen“, sagt er – doch vergebens. Kälte, Hunger und anrückende Russen trieben die Menschen immer weiter in eine ungewisse Zukunft: „Diese wahnsinnig grausame Zeit standen nicht alle durch“, erinnert sich der Senior. „Aus Angst vor dem, was kommt“, nahmen sich seine Großeltern damals das Leben.

Die Bewohner aus Domanze erreichten geschlossen ein Flüchtlingslager in Sachsen, schildert Jürgen Hermann. Eine Erfahrung brannte sich in seine Erinnerung: In Massenduschen seien die Vertriebenen alle zusammen nackt mit Entlausungsmitteln gereinigt worden.

Die Nachkriegsjahre seien für Jürgen Hermann geprägt gewesen von Entbehrungen. Er lebte zu fünft in einer 20-Quadratmeter-Wohnung. Unter der Woche habe es Kartoffelschalen zu essen gegeben. „Eine warme Stube und etwas zu essen. Mehr brauche ich nicht“, entschied der Junge von damals für sich.

Mutter und Sohn: Der Vater des Einzelkinds war Soldat. © Privat

Nach dem Krieg habe sich das Rote Kreuz verdient gemacht, zerrissene Familien zusammenzubringen. So fanden die Hermanns Verwandtschaft in Braunschweig. Dorthin flüchtete die kleine Familie aus der sowjetischen Besatzungszone in einer Nacht- und Nebelaktion über die innerdeutsche Grüne Grenze.

Diskriminierung erlebten die deutschen Binnenflüchtlinge in den 1950er-Jahren, die Jürgen Hermann als „erhebliche Stigmatisierung“ beschreibt. „Es gab keine Willkommenskultur, sondern eine vollkommene Ablehnung!“ Gründe dafür seien die allgemeine Armut und die Einquartierung von Heimatvertriebenen in Privatwohnungen gegen den Willen der Eigentümer.

Zum früheren Haus seiner Eltern fuhr Jürgen Hermann nie mehr – die neuen Besitzer hätten die Gärten und Gebäude verfallen lassen, berichteten ihm andere. Als Bundeskanzler Willy Brandt 1970 endgültig die damaligen Ostgebiete an Polen abtrat, löste das großes Unverständnis bei den Vertriebenen aus. „Warum musste er das verschenken?“, dachte sich auch Jürgen Hermann. Heute sieht das der Senior anders. „Würden wir das zurückfordern, wären wir nicht besser als Putin!“ Der Frieden liege nicht am Festklammern an dem Vergangenen. Heute lebt der 82-Jährige in Kirchweyhe, hat zwei Kinder und drei Enkel.

Aus Syrien über die Türkei nach Stuhr

Rima Zalkai (33): Die gebürtige Syrerin lebt in Brinkum. © Hühne, Gregor

Der syrische Bürgerkrieg begann vor rund zehn Jahren. Millionen Menschen flohen aus ihrem Land. Unter ihnen Rima Zalkai, ihr Ehemann und die vier Kinder. Sie kamen nach Stuhr im Jahr 2016 während der großen Flüchtlingswelle. Die eigene Heimat zu verlassen, sei für sie unvorstellbar gewesen, doch ein Tag änderte alles, erzählt die 33-jährige Mutter.

Vor dem Bürgerkrieg lebte die junge Familie in der Stadt Idlib. „Wir hatten ein gutes Leben, 250 Quadratmeter Wohnung, viele Möbel, ein Auto“, erzählt Rima Zalkai rückblickend auf Deutsch. Dann kamen zuerst die tiefen Überflüge, später folgten die Einschläge in Wohnhäuser. Bei jedem Luftalarm eilten sie in die Keller. „Wird die nächste Bombe meine Kinder treffen?“, dachte sie. Das Assad-Regime und der Islamische Staat kämpften gegeneinander – dazwischen die Bevölkerung. Ihr Mann, ein Lehrer, sei zweimal vom Regime eingesperrt und verprügelt worden. Als ihn dann die religiösen Fanatiker des IS bedrohten, damit er schlechten Schülern gute Noten gibt, sei die Situation für Rima Zalkai unerträglich geworden. „Beim nächsten Mal erschießen die ihn. Einfach so“, fürchtete sie.

Flucht im „Plastikboot“. © Gregor Hühne

Für die Flucht verkauften sie ihr Haus, Hab und Gut. Sie brauchten Geld für Schleuser. Wohin? – Nach Deutschland! Dort soll es gut sein, sagten ihr andere. Die Flucht dauerte zwei Wochen. Zehn Tage ging es durch die Türkei bis an das Ägäische Meer. Die Überfahrt auf eine griechische Insel erfolgte mit dem „Plastikboot“, wie Rima Zalkai es nennt. Das kostete die fünfköpfige Familie 4.000 Euro. An Bord befanden sich rund 60 Personen, viele Syrer, auch Familien, und fremde Landsleute, beobachtete sie. In Griechenland habe sich das Rote Kreuz um die Verpflegung der Flüchtlinge gekümmert und die Weiterreise organisiert.

In Deutschland kam die Familie zuerst in Nordrhein-Westfalen in einer Sporthalle unter. Dort wohnten sie sieben Monate zusammen mit 15 Familien – rund 100 Menschen – unter einem Dach. Nach Abschluss des Asylverfahrens wurden sie nach Stuhr umverteilt.

Wir hatten ein schönes Leben. 250-Quadratmeter-Wohnung, viele Möbel, ein Auto.

Die Entscheidung durch so viele Länder bis nach Deutschland zu reisen, bereut sie nicht. „In Deutschland gibt es viel Freiheit und Sicherheit“, bewundert Rima Zalkai. Nach Syrien will sie nicht mehr. „In Deutschland kann man seine Meinung sagen, dort ist das nicht möglich.“ Dennoch sei es nicht leicht in der für sie fremden Kultur. Manchmal fühlten sie sich allein, vor allem am 9. Juli, dem islamischen Opferfest, weil an dem Tag keine Nachbarn spontan zu Besuch kämen.

Heute arbeitet Rima Zalkai in der Volkshochschule Delmenhorst und unterrichtet dort Flüchtlingskinder in Alphabetisierungs- und Deutschkursen, und sie macht einen Autoführerschein. Ihre Kinder gehen in Stuhr zur Schule. Ihre Tochter geht in die 13. Klasse und macht Abitur. Sie trägt kein Kopftuch, zum Leid der Mutter, der Religion wichtig ist. „Doch das ist ihre Entscheidung“, sagt Rima Zalkai. Ihr jüngster Sohn (zwölf) träumt sogar auf Deutsch und könne seine Gefühle nicht mehr auf Arabisch ausdrücken. „Die Kinder sind zufrieden, das ist jetzt ihr Heimatland“, sagt sie. Die Familie will sich nun eine Zukunft in Deutschland und in Frieden aufbauen, deshalb bewerben sie sich auf die deutsche Staatsbürgerschaft.

Verglichen mit den ukrainischen Schutzsuchenden äußert Rima Zalkai den Eindruck, dass es denen einfacher gemacht werde als ihnen damals, doch das könne sie verstehen, schließlich seien „Ukrainer wie Deutsche“, so zumindest empfindet Rima Zalkai die kulturelle Nähe der beiden Völker.

Aus der Ukraine nach Bruchhausen-Vilsen

Viktoria (18) und Großmutter Iryna Posekerova (66) finden im März 2022 Schutz in Bruchhausen-Vilsen, wo sie auf das Ende des Ukraine-Krieges warten. © Gregor Hühne

Am 24. Februar 2022 wurde die 66-jährige Iryna Posekerova durch Bombenlärm wach. Sie lebte in einem Vorort von Charkiw und schildert auf Ukrainisch, wie sie aus dem Fenster sah und zwei Raketen über ihr Haus flogen – gefolgt von Kampfflugzeugen.

Nach dem russischen Überfall folgten „drei Wochen Horror“ in denen sie teilweise in der Metro hauste, bis das Militär sie evakuierte. Mit zwei Enkelinnen gelangte Iryna Posekerova mit dem Zug nach Lviv, von wo aus es mit dem Bus weiter ging nach Bruchhausen-Vilsen. Seitdem warten sie im Landkreis Diepholz auf das Kriegsende. Irynas Tochter blieb in der Heimat bei ihrem Mann, der dort gegen die Invasoren kämpft. Vor Kurzem hätten Ärzte mehr als 13 Splitter aus seinem Körper geholt.

Viktoria denkt jeden Tag an die Ukraine. Sobald es dort ruhiger ist, will sie zurück ... doch die Heimat ist weg.

Wie es für sie weitergeht, wisse Iryna Posekerova nicht. „Wir kamen über Nacht von einer Welt in eine andere“, wird sie übersetzt.

Charkiw sei eine schöne Stadt gewesen. „Enkelin Viktoria denkt jeden Tag an die Ukraine. Sobald es dort ruhiger ist, will sie zurück“, erzählt die Seniorin, „... doch die Heimat ist weg“, sagt sie und schaut mit festem Blick in die Ferne.