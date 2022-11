Ein Abend für Vogel-Hoffmann

Von: Gregor Hühne

Teilen

Bewahren das Andenken: (v.l.) Remco Nöhren (Vogelkundler), Hermann Greve (Archivar), Eckhart Hoffmann (Sohn von Georg Hoffmann), Wolfgang Wortmann (Filmemacher) und Nils Meyer (Leiter Kreismuseum). Die erste Kamera von Vogel-Hoffmann (l.) und eine moderne Lumix (r.), mit der sogar der Porträt-Film gedreht wurde. © Gregor Hühne

Das Syker Kreismuseum unter Leitung von Nils Meyer kündigt zu Ehren des bekanntesten Syker Vogelkundlers Georg Hoffmanns einen Film- und Bildervortrag am 22. November an. Sein Sohn Eckhart Hoffmann freut sich über das Andenken an den berühmtesten Ornithologen Sykes. Anschließend präsentiert Vogelkundler Remco Nöhren einen Querschnitt von Bildern aus Hoffmanns Vorträgen.

Syke – Rund 12.000 Schwarz-weiß-Negative und 6.000 Farbdias aus dem Nachlass des Vogelkundlers Georg Hoffmann sind in Zusammenarbeit des Kreismuseums und der Stadt Syke digitalisiert worden. Das sagt sein Sohn Eckhart Hoffmann. Da er das Andenken an seinen Vater bewahren möchte, hat er zusammen mit Filmemacher Wolfgang Wortmann an einer Dokumentation über den bekannten Ornithologen (Vogelkundler) gearbeitet.

Die soll nun der Öffentlichkeit präsentiert werden. Dazu lädt das Syker Kreismuseum unter Leitung von Nils Meyer zu Ehren Hoffmanns zu einem Film- und Bildervortrag ein. Forum ist am Dienstag, 22. November, die Museumsdiele. Beginn: 18.30 Uhr. Anschließend präsentiert Vogelkundler Remco Nöhren einen Querschnitt von Bildern aus Hoffmanns Vorträgen.

Anlass ist der anstehende 60. Todestag von Georg Hoffmann (1900 bis 1963), der zuletzt 15 Jahre lang in Syke lebte. „Und mein hohes Alter“, sagt sein Sohn Eckhart Hoffmann. Alle Unterlagen aus dem Nachlass seines Vaters gingen bereits in das Stadtarchiv. Mit dessen Leiter Hermann Greve entstand die Idee, einen Film über den Vogelkundler zu machen. „Es sollte aber auch etwas für Schüler sein“, ergänzt Greve – um dem Bildungsauftrag nachzukommen.

Georg Hoffmann: An den 1963 verstorbenen leidenschaftlichen Vogelkundler erinnert heute eine Straße in Syke. © Eckhart Hoffmann

Die Syker haben Georg Hoffmann in den 1950er-Jahren den Namen Vogel-Hoffmann gegeben. Der Lehrer und Hobbymusiker war weit über die Region hinaus für seine Kenntnisse über die Vogelwelt und seine Dia-Vorträge bekannt. Für Radio Bremen produzierte er mehr als 250 Schulfunksendungen unter dem Titel „Georg Hoffmann erzählt“.

Noch heute ist Hoffmann laut Nils Meyer unter Naturschützern einer der prominentesten Vertreter aus der Region. Syke hat nach ihm eine Straße benannt.

Georg Hoffmann wurde in Deutsch-Eylau (heute Polen) geboren und hat in Königsberg (heute Russland) die Vogelwelt in Westpreußen beobachtet. Von den einst fünf Söhnen des Ornithologen lebt nur noch Eckhart Hoffmann (81 Jahre). Im Jahr 1946 ist der Vater aus der Kriegsgefangenschaft freigekommen. „Vor 75 Jahren sind wir eher zufällig nach Syke gekommen und als Flüchtlingsfamilie im Hof Albringhausen untergekommen“, erinnert sich Eckhart Hoffmann. Georg Hoffmann wechselte danach in den Syker Volksschuldienst.

Letztlich fand sich der begeisterte Filmemacher Wolfgang Wortmann als Produzent, um Georg Hoffmann filmisch zu porträtieren. Wortmann hat bereits mehrere Filme für das Kreismuseum produziert. Die erste Frage bei so einem Projekt: „Wie stellen wir Georg Hoffmann vor? Welches Material verwenden? Welche Bilder? Nicht nur Vögel, sondern auch Landschaften.“ Von den Tausenden fanden 50 bis 60 Eingang in den Film.

30-Minuten-Film: Das Porträt umfasst digitalisierte Dias, Interviews und Videos. © Gregor Hühne

Eckhart Hoffmann erzählt in einigen Filmszenen über seinen Vater. Als kleiner Junge habe er den Senior oft auf dessen Ausflüge in die Natur begleitet. An eine Geschichte erinnert er sich gerne. So hatte der Vater einen selbst gebauten Unterstand aus vier Besenstielen und einer Decke, das als Versteck diente. „Da Vögel nicht zählen können, musste immer einer zusammen mit meinem Vater in das Versteck rein- und allein wieder rausgehen. Dann war für die Vögel die Welt wieder in Ordnung. Meistens war ich das“, sagt er und schmunzelt.

Anfangs brach sein Vater mit dem Fahrrad zu den Ausflügen in die Natur auf, später mit dem Auto. Dabei hatte er stets seine Exakta dabei – eine der ersten Kleinbild-Spiegelreflexkameras der Welt. „Den Urvater aller Spiegelreflexkameras der Welt aus Dresden – damals eine Sensation!“, schwärmt der Sohn. Eine Besonderheit: Der Fotograf konnte das spätere Bild durch einen Prismensucher sehen.

Heutige Kameras haben verglichen damit eine enorme technologische Entwicklung hinter sich. Mit der Spiegelreflex-Digitalkamera von Filmemacher Wortmann wurde sogar der ganze Film aufgenommen, der Rest am Computer geschnitten.

Um den Vogelkundler Hoffmann neben den Natur-Dias in dem Porträt-Film nicht nur zu sehen, sondern auch hörbar zu machen, arbeitete Wortmann Tondateien ein, die er aus dem Archiv von Radio Bremen erhielt.

Den 30-minütigen Film können Interessierte derweil im Museumsshop für 15 Euro erwerben. Einen Trailer gibt es im Internet bei Youtube (bit.ly/3X2WkiG) zu sehen.

Anmeldung Die Filmvorführung „Der Vogel- und Naturkundler Georg Hoffmann“ mit Vortrag von Remco Nöhren am Dienstag, 22. November, beginnt um 18.30 Uhr im Kreismuseum, Herrlichkeit 65. Anmeldung per E-Mail an info@kreismuseum-syke.de oder unter 04242 / 9764330. Eintritt: vier Euro.