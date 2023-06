Feuerwehtzeltlager: Teamgeist, Ehrgeiz, Eis am Stiel

Von: Simone Brauns-Bömermann

Feuerwehrtechnische und sportliche Leistungen wurden beim Kreisjugendfeuerwehrtag in Brockum dokumentiert und verglichen – von insgesamt 54 Schiedsrichtern aus den Landkreisen Diepholz und Nienburg. © Simone Brauns-Bömermann

810 Nachwuchs-Feuerwehrleute sind beim Kreisjugendfeuerwehrtag auf dem Brockumer Marktplatz.

Brockum – Die letzten roten Mannschaftswagen passierten gegen 19 Uhr die Bundesstraße in Diepholz. Sie kamen aus Brockum und waren auf dem Heimweg vom Kreisjugendfeuerwehrtag. Aus dem gesamten Landkreis Diepholz waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Morgen angereist. Marvin Fuchs, Gemeindejugendfeuerwehrwart, hatte insgesamt 90 Gruppen mit je neun Teilnehmern begrüßt. Die 810 Kinder und Jugendlichen im Alter von zehn bis 16 Jahren kamen gemeinsam mit ihren Betreuern und Helfern aus 54 Jugendwehren in die Samtgemeinde Altes Amt Lemförde.

Wo sonst der Brockumer Markt dicht an dicht Buden und Fahrgeschäfte beherbergt, schlugen die Jugendlichen ihre Lager mit Zelt und Ausstattung auf. „In der Marktleitung laufen alle Ergebnisse zusammen“, erläuterte Michael Schütz, Gemeindepressesprecher der Feuerwehren im Alten Amt Lemförde.

Schweißtreibende Aufgaben. © Simone Brauns-Bömermann

Er war der Mann mit der grünen Weste, der den gesamten Tag über das turbulente Treiben der jungen Feuerwehrleute beobachtete und dokumentierte. „Am Ende sind alle Sieger, alle Gruppen erhalten ihre Teilnahmeurkunde mit Ranking“, erklärte Schütz. Aber natürlich wurden auch die gekürt, die die Aufgaben am schnellsten und besten bewältigt hatten. Die Wettkampfgruppe Wachendorf II belegte Rang eins, der Sieg ging also in den Nordkreis. Die Feuerwehren aus Henstedt und Jardinghausen-Neubruchhausen folgten auf den weiteren Plätzen.

Die Wettbewerbe dienen der Ausbildung, mussten aber „ohne Wasser“ simuliert werden. Gemessen wurde im feuerwehrtechnischen Teil, der einen komplexen Löschangriff nachstellt. Teil zwei war der sportliche Teil mit Staffellauf und eingebauten Aufgaben: Schlauch aufrollen, Seilsack ins Ziel werfen und auf Zeit Ausrüstung anziehen. In der Realität sind das die Fertigkeiten, die gefordert sind, um schnell zum Einsatz ausrücken zu können. Am Nachmittag war es schon recht heiß auf den Übungsstrecken, da kamen die Ansagen der Betreuer nach der absolvierten Aufgabe „Helm ab, Montur lüften und etwas trinken“ genau richtig. Der Schattenwurf des Schießstandes oder unter den Bäumen sowie die Veranda am Schützenhaus waren bei den Jugendlichen beliebte Plätze. Auch der Eisstand der Jugendfeuerwehr Altes Amt Lemförde war konstant mit einer langen Schlange versehen. Auch die mobile Küche der Kreisfeuerwehr war nach Brockum gekommen. Zur weiteren kulinarischen Abrundung hatte das Team um Gemeindejugendfeuerwehrwart Marvin Fuchs mit Freiwilligen aus allen sechs Ortswehren der Samtgemeinde ein Frühstücksbüfett, eine Imbissbude, eine Kaffeetafel sowie einen Getränkeausschank organisiert.

54 Schiedsrichter aus den Landkreisen Diepholz und Nienburg rückten ebenfalls an. Brockum richtete die Veranstaltung passend zum eigenen Jubiläum 50 Jahre Jugendfeuerwehr aus.

Die Top 15 1. Wachendorf II

2. Henstedt

3. Jardinghsn.-Neubruchhsn.

4. Heede I

5. Gessel-Ristedt II

6. Ohlendorf III

7. Brinkum/Stuhr

8. Gessel-Ristedt I

9. Siedenburg II

10. Groß Lessen II

11. Heiligenfelde-Clues I

12. Nordwohlde-Stühren II

13. Groß Lessen I

14. Heede IV

15. Bassum I

Marvin Fuchs und seine Stellvertreterin Katharina Schockemöhle schauten gut gelaunt über das Gelände. Die Logistik passte, niemand blieb hungrig oder durstig, wenn Teamgeist und Ehrgeiz nach den Einsätzen Nahrung benötigten. Auch die Organisatoren Ronald Hoffmann (Kreisjugendfeuerwehrwart) und Stephan Ehlers (Fachbereichsleiter Feuerwehrtechnik und Wettbewerbsleiter) zeigten sich zufrieden. „Das war eine tolle Veranstaltung mit viel Spaß“, resümierte Hoffmann.

Auszeichnungen Am Rande des Kreisjugendfeuerwehrtags in Brockum zeichnete Kreisjugendfeuerwehrwart Ronald Hoffmann verdiente Betreuer der Jugendfeuerwehren aus. So erhielt Sarah Zieske aus Nordwohlde das Ehrenzeichen der niedersächsischen Jugendfeuerwehr. Das Ehrenzeichen der deutschen Jugendfeuerwehr in Silber konnte wiederum Christian Schulz von der Ortsfeuerwehr Groß Lessen entgegennehmen.