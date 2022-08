Begehrt: Feuerholz von der Straßenmeisterei

Von: Cord Krüger

Schon verkauft, aber noch nicht abgeholt: Straßenmeisterei-Leiter Wolfgang Schwiering und seine Kollegin Lisa Hustedt stehen vor stattlichen Stämmen. © Krüger

Diepholz / Felstehausen – Lang ist die Warteliste. Kein Wunder bei den rasant steigenden Gaspreisen. Wer kann, der heizt zumindest zusätzlich mit Holz. Und die Straßenmeisterei Diepholz bietet das, was sie während der Beseitigung der jüngsten Sturmschäden oder beim „normalen“ Ausdünnen entlang ihrer Streckenabschnitte ausästen oder fällen musste, zum Kauf an.

Viele Mengen schon verkauft

Zurzeit finden sich auf dem Lagerplatz der Meisterei in Felstehausen jedoch nur wenige Holzhaufen, einige davon überzieht ein in gelber Farbe aufgesprühter Strich. „Das ist die Markierung dafür, dass diese Mengen verkauft sind“, schildert Wolfgang Schwiering. Deshalb bittet der Leiter der Diepholzer Straßenmeisterei alle weiteren Interessenten um Verständnis, dass es bis zu einer Rückmeldung dauern könne: „Zuletzt habe ich jemanden angerufen, der sich 2019 gemeldet hat.“

Etwa 30 Privatleute stehen laut Schwiering zurzeit auf der Liste der Kaufwilligen. „Die rufen wir nach und nach an und vereinbaren einen Besichtigungstermin in Felstehausen“, erläutert er.

Kaufen, selbst zerlegen und abholen

Nach Begutachtung des Stammholzes werden sich beide Seiten meist schnell über einen Preis einig – etwa 25 Euro pro laufendem Meter Birke oder Kiefer und 30 Euro für Eiche. Zerlegen dürfen die Käufer die Ware an Ort und Stelle, für den Abtransport müssen sie selbst sorgen.

Ahorn, Birke - aber auch Eiche

Zum Ende der kalten Jahreszeit, wenn der Holzeinschlag endet, liegen meist zehn bis 15 Haufen im Umfang von vier bis fünf Kubikmetern auf der Fläche am Rand der B 51. Vor allem Ahorn und die laut Schwiering zuletzt schwer betroffene Birke, aber auch Nadelholz und hochwertige Eiche stünden dann zum Verkauf.

„Unsere Kollegen fällen vielfach selbst, um in Übung zu bleiben“, schildert Schwiering. „Viele dieser Arbeiten vergeben wir aber auch an Firmen, weil die einfach über die geeigneteren Großgeräte verfügen.“ Diese Unternehmen hegten jedoch wenig Interesse, das Holz selbst zu vermarkten, „denn die Preise sind trotz der Energiekrise noch im Keller“, sagt der Meisterei-Chef.

Auch deshalb „wandert das von den Firmen geschlagene Material gleich an Ort und Stelle in den Schredder“. Stammdurchmesser von bis zu 60 Zentimetern könnten die modernen Maschinen zerkleinern, das Resultat komme in den Verkauf – als Hackschnitzel für entsprechende Heizkraftwerke oder Einstreu für größere Ställe.

Zahlen und Fakten Die Diepholzer Straßenmeisterei mit ihren 24 Kollegen ist für eine Strecke von insgesamt 270 Kilometern an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in Diepholz, Lemförde, Rehden, Wagenfeld, Ströhen und Barnstorf zuständig – und die entsprechenden Radwege. Auf der B 214 reicht ihr Gebiet bis nach Lemke. Es ist eine von fünf Straßenmeistereien in den Landkreisen Diepholz und Nienburg. ck

Die schweren Stürme im Januar und Februar sorgten für reichlich Nachschub an Stämmen, zuletzt auch das Unwetter im Mai, das in Teilen von Wagenfeld und Eydelstedt schwere Schäden angerichtet hatte. Hinzu kommen die stetig anfallenden Routinearbeiten wie das Fällen von kranken Bäumen, die den Straßenverkehr gefährden. „Wir haben nichts gegen Bäume, aber von Zeit zu Zeit müssen wir tätig werden“, erläutert Lisa Hustedt als Sprecherin der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg. Dabei orientieren sich die Kollegen am Baumkataster, einige extra geschulte Gutachter der Meisterei und im Zweifel auch Experten der Naturschutzbehörde treffen dann die letzten Entscheidungen. ck