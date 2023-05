Industriehalle geht in Bassum in Flammen auf – direkt gegenüber der Feuerwehr

Von: Marvin Köhnken

Teilen

Ein Feuer in Bassum hat am Samstagmorgen eine alte Industriehalle teilweise zerstört. In einer dort eingerichteten Wohnung war es zu dem Brand gekommen.

Bassum – Ein Feuer direkt vor der Feuerwehr hat am Samstagmorgen gegen 4:30 Uhr die Einsatzkräfte derselbigen beschäftigt. Eine ehemalige Verkaufshalle war in Brand geraten. Zwei Personen, deren Wohnungen in dem Gebäude eingerichtet waren, konnten ihre Unterkunft unverletzt verlassen und versuchten sofort, Hilfe zu holen.

Laut Feuerwehr-Sprecher Lutz Budelmann wurden mehrere Feuerwehren aus der Umgebung zu dem Einsatz gerufen. Neben den beiden Bewohnern hatte auch eine vorbeifahrende Polizeistreife den Brand am frühen Morgen in Bassum schnell bemerkt. Die Feuerwehrleute selbst hatten es wiederum nicht zum Einsatzort – es lag direkt gegenüber des Feuerwehr-Grundstücks.

Eine alte Industriehalle hat am Samstag in Bassum gebrannt. Die beiden Bewohner wurden dabei nicht verletzt. © Thomas Lindemann (Screenshot)

Schneller Löscheinsatz in Bassum: Gebäude zu einem Drittel zerstört

Trotz all dessen wurde rund ein Drittel des Gebäudes zerstört. Das umfasst laut des Sprechers vor allem die Zimmer der beiden Bewohner, die den gesamten ehemaligen Verkaufsraum ausmachten. Nachdem die Löscharbeiten relativ schnell beendet werden konnten, übernahm demnach die Feuerwehr den Brandort, beschlagnahmte das Gebäude und begann mit ihren Ermittlungen.