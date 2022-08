Festival-Pfand hilft Diepholzer Jugendlichen

Von: Carsten Sander

Teilen

Leergutsammler mit Plan: Dirk Landgraf nutzt das Appletree für den guten Zweck. © Sander

Pfand für einen guten Zweck: Während des Diepholzer Appletree-Festivals stellte Dirk Landgraf als Eigentümer der Campingflächen Gitterboxen auf, in denen die Besucher ihr Leergut entsorgen können. Der Erlös kommt der Diepholzer Stiftung „Zukunftssegen“ zugute. Doch vorher wartet noch viel Arbeit auf die Empfänger...

Diepholz – Am Frontlader des Traktors baumelte Gitterbox Nummer vier. Dirk Landgraf platzierte auch sie direkt am Eingang zum Gelände des Appletree-Festivals. Noch schnell alte Big Bags in die Boxen gespannt, und schon war die überdimensionale Spardose der Diepholzer Stiftung „Zukunftssegen“ einsatzbereit. In die Boxen konnten die Festivalbesucher auf dem Weg vom Campingplatz auf das Gelände die Flaschen und Dosen werfen, die sie nicht mitnehmen durften oder einfach nur loswerden wollten. Der Pfanderlös kommt der zur St. Nicolai-Kirchengemeinde und deren Jugendwohngruppe gehörenden Stiftung zugute. Dirk Landgraf ist Mitglied des Kuratoriums, das über die Verwendung des Stiftungsgeldes entscheidet. Die in diesem Jahr durch das Appletree-Pfandgeld zu erwartende Summe dürfte sich irgendwo zwischen 1 200 Euro („unser schlechtestes Jahr“) und 2 000 Euro („unser bestes Jahr“) bewegen, so Landgraf.

Die Gunst des Festivals genutzt

Er ist auf dem Campingplatz des Appletree der Hausherr, ihm gehören die Wiesen und Felder, auf denen die Besucher ihre Zelte aufschlagen. Und Landgraf – hauptberuflich Lehrer, nebenberuflich Landwirt auf Lüdersbusch – nutzt die Gunst des Festivals, um mit seinen Gitterboxen für den guten Zweck zu sammeln.

Jugendwohngruppe profitiert

Wie die Summe dann eingesetzt wird? Landgraf nennt ein Beispiel: „Ein junger Mensch bekommt einen Ausbildungsplatz angeboten, benötigt dafür aber einen Führerschein, den er wiederum nicht bezahlen kann.“ Dann springt „Zukunftssegen“ ein. Von dieser Art der Hilfe profitieren vornehmlich die Mitglieder der Jugendwohngruppe, aber grundsätzlich ist das Engagement für alle Diepholzer Jugendlichen gedacht.

Erst muss das Leergut sortiert werden, dann wird das Ganze nach und nach zum Leergutautomaten im Supermarkt getragen. Das kann dann zwei Wochen dauern, bis wirklich alles weg ist.

Auf dem Appletree käme eine ganze Menge an Leergut zusammen, so ein Big Bag ist schnell voll, sagte Dirk Landgraf und schmunzelte beim Gedanken daran, was nach dem Festival auf die Jugendlichen aus der Wohngruppe zukommt: „Erst muss das Leergut sortiert werden, dann wird das Ganze nach und nach zum Leergutautomaten im Supermarkt getragen. Das kann dann zwei Wochen dauern, bis wirklich alles weg ist.“ csa

Nicht nur einmal am Wochenende waren die Leergutsammelboxen randvoll. © Sander, Carsten