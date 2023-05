Fahndung erfolgreich: 22-jährige Geldwäscherin aus dem Landkreis Diepholz stellt sich der Polizei

Von: Marcel Prigge

Eine mutmaßliche Geldwäscherin hat sich der Polizei Bremen gestellt. Es soll sich um eine 22-Jährige aus dem Landkreis Diepholz handeln.

Landkreis Diepholz – Der Fahndungsdruck war zu hoch: Eine mutmaßliche Geldwäscherin hat sich verhältnismäßig schnell bei der Polizei Bremen gemeldet, nachdem die Beamten am Dienstag, 23. Mai 2023, ein Fahndungsfoto von ihr veröffentlicht hatten. Es soll sich um eine 22-Jährige aus dem Landkreis Diepholz handeln.

Fünfstellige Summe erbeutet: 22-jährige Geldwäscherin aus dem Landkreis Diepholz stellt sich der Polizei

„Die Geldwäscherin eröffnete im vergangenen Jahr unter der Verwendung mehrerer falscher Personalien Konten bei verschiedenen Banken. Insgesamt wurden über diese Konten Gelder aus Straftaten im fünfstelligen Bereich transferiert“, berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Um wie viel Geld es sich genau handelt, gaben die Polizisten bislang nicht bekannt.

Eine mutmaßliche Geldwäscherin aus dem Landkreis Diepholz hat sich der Polizei Bremen gestellt. Sie soll mehrere Bankkonten unter verschiedenen Personalien eröffnet und anschließend Geld in fünfstelliger Höhe abgehoben haben. (Symbolbild) © K. Schmitt/Imago

Kontakt über einen Rechtsanwalt: Mutmaßliche Geldwäscherin noch nicht festgenommen

Aufgrund des Fahndungsdrucks meldete sich nun eine 22-Jährige aus dem Landkreis Diepholz bei der Polizei. Über einen Rechtsanwalt hätte sie Kontakt zu den Beamten hergestellt. Bislang ist die junge Frau jedoch nicht festgenommen worden.

