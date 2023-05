Es tut sich was in der Vorwerker Heide: Mehr als die Hälfte der Fläche ist vergeben

+ © Bartels In der Nachbarschaft der Steuerberatungskanzlei wird bereits der nächste Bauplatz vorbereitet. © Bartels

Von 107.000 Quadratmetern Gesamtfläche sind mittlerweile 55.000 vergeben - was ahnen lässt: Das Gewerbegebiet Vorwerker Heide in Sulingen wird kein Brachland bleiben. Weitere Unternehmen siedeln sich an.

Sulingen – Über Monate war das Gebäude einer Steuerberatungskanzlei der einzige Beleg für Ansiedlungen von Unternehmen im Gewerbegebiet Vorwerker Heide. Inzwischen ist jedoch Bewegung auf dem Areal: In diesem Jahr kam ein Standort des Klein Lessener Bauunternehmens Witte hinzu, und weitere Gebäude sollen folgen.

Insgesamt rund 107 000 Quadratmeter umfasst das Gewerbegebiet. Davon sind derzeit laut Sulingens Wirtschaftsförderer Andreas Nordloh elf Flächen mit zusammen gut 55 000 Quadratmeter verkauft, und für zwei weitere Grundstücke mit insgesamt 10 000 Quadratmeter hat der Verwaltungsausschuss des Sulinger Stadtrats den Verkauf beschlossen. Drei Bauanträge liegen bereits vor, und „die anderen planen bereits, aber aufgrund der hohen Preise sehr zögerlich“, sagt Nordloh.

Für die noch freien Bereiche gibt es aber immer wieder Anfragen von Interessenten – „man merkt, dass es Interesse gibt“, stellt Nordloh fest. „Außerdem gehen der Wirtschaftsförderer und ich aktiv zu auf Betriebe, von denen wir wissen, dass sie sich verändern wollen oder müssen, und stellen die Flächen vor“, erklärt Bürgermeister Patrick Bade. „Die Bewerbung als Standort der geplanten Zentralklinik war richtig und wichtig, aber das hat uns in der Entwicklung des Gewerbegebietes weit nach hinten geworfen.“ Zur Erinnerung: Anfang 2020 hatte die Stadt Sulingen das Gewerbegebiet für den Klinikneubau angeboten und dafür die bereits begonnenen Planungen zurückgestellt. Im Juni 2020 hatte jedoch der Kreistag mehrheitlich entschieden, Twistringen bei der Ansiedlung der Zentralklinik den Vorzug zu geben.

In der Vorwerker Heide rechnet Bade damit, dass sich dort in der zweiten Jahreshälfte auch „sichtbar etwas tut.“

Parallel dazu gibt es Fortschritte beim Gewerbegebiet an der Diepholzer Straße. Da muss Nordloh zufolge noch die Erschließung erfolgen, aber auch für die dortigen Flächen gibt es bereits Interessenten, „weil es kleinere Parzellen sind als in der Vorwerker Heide.“