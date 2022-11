Erfolgreich in der Nische: Fass-Saunen aus Syke

Von: Michael Walter

Mit solchen Fass-Saunen, wie sie Geschäftsführer Harm Bruns hier zeigt, hat sich das Syker Unternehmen Meisel & Gerken über viele Jahre ein solides zweites Standbein geschaffen. Jetzt will der Betrieb weiter in dieses Segment investieren. Im Gewerbegebiet Handwerkerhof in Barrien möchte er eine neue Ausstellungshalle bauen. © Walter, Michael

Die Firma Meisel & Gerken stellt in Syke Fass-Saunen aus Thermoholz her. Damit ist sie so erfolgreich, dass sie weiter wachsen kann.

Barrien – Es gibt Firmen, die man ganz automatisch mit einem bestimmten Produkt assoziiert. Bei VW denken die Älteren zum Beispiel sofort an den Käfer und die Mittelalten an den Golf. Okay: Die Jüngeren womöglich zuerst an den Abgasskandal, aber das ist hier jetzt nicht das Thema.

Meisel&Gerken baut neue Ausstellungshalle am Handwerkerhof in Syke-Barrien

Thema ist: Solche Produktassoziationen gibt es überall. Wer als nicht völlig Ortsfremder auf der B 6 von Syke nach Barrien fährt und rechter Hand an Meisel & Gerken vorbeifährt, denkt mit einiger Wahrscheinlichkeit zuerst: Wasserbetten. Damit (Achtung: Kalauer) liegt er –oder sie – zwar richtig. Aber auch nur zum Teil. Richtig ist: Das Syker Unternehmen hat seit vielen Jahren sehr erfolgreich und öffentlichkeitswirksam Wasserbetten produziert und verkauft.

Aber das eigentliche Pfund, mit dem Meisel & Gerken seit Jahrzehnten wuchern können, sind erstens gar nicht Wasser-, sondern Luftkernbetten. Und zweitens gibt es noch ein anderes Standbein, auf dem der Betrieb mindestens genauso solide fußt. Und das sind Fass-Saunen. So solide, dass die Firma weiter in diesen Bereich investiert. Am Handwerkerhof in Barrien hat die Geschäftsleitung ein weiteres Grundstück gekauft. Dort entsteht eine neue Ausstellungshalle für die Saunen.

Sieht vielleicht nicht danach aus, aber: Auf dieser „Ameise“ liegt eine komplette Fass-Sauna. Harm Bruns und Disponent Henning Ehlers machen sie transportfertig für die Montage beim Kunden. © Michael Walter

„Corona hatte uns von heute auf morgen einen erheblichen Teil unseres Vertriebswegs dichtgemacht: das Messegeschäft“, erklärt Geschäftsführer Harm Bruns. „Wir hatten für die Saunen keinen vernünftigen Präsentationsort mehr. Und wenn, dann draußen.“

Die Saunen produziert Meisel & Gerken in der eigenen Werkstatt am Handwerkerhof. Genau gegenüber war noch eine Fläche frei. Zwei Jahre hat es laut Harms von der ersten Anfrage bei der Stadt bis zum Kaufvertrag gedauert. „Das Grundstück scheint seine Herausforderungen zu haben.“ Im Sommer kam der Kauf zustande. Jetzt wird mit den Behörden abgestimmt, was genau darauf gebaut werden darf. „Und dann geht es los“, sagt Bruns. Innerhalb des nächsten Jahres, hofft er.

Meisel&Gerken hat nach der Gründung zunächst Polster für Boote und Wohnwagen hergestellt

1989 wurde Meisel & Gerken als GmbH gegründet. Von Michael Meisel und Roberto Gerken. Gerken hat sich vor einigen Jahren in den Ruhestand zurückgezogen. Michael Meisel ist noch im Tagesgeschäft aktiv und führt das Unternehmen gemeinsam mit Harm Bruns. Und der gehört selbst auch fast schon zum Inventar.

„Ich hab vor 20 Jahren mit ‘nem Studentenjob im Lager angefangen“, erzählt Bruns. „Irgendwann rief Michael mich an, und dann habe ich neun Tage lang auf einer Messe in der Pfalz Matratzen verkauft. Zwischenzeitlich hatten sich unsere Wege mal getrennt. Aber vor vier Jahren bin ich wieder eingestiegen. Der Vorteil ist, dass wir uns schon so lange kennen.“

Seinen ersten Standort hatte das Unternehmen 1989 am Buntentorsteinweg in Bremen. Polster für Boote und Wohnwagen hatten Michael Meisel und Roberto Gerken dort hergestellt. „Das machen wir übrigens heute noch“, sagt Harm Bruns. „Wir haben immer noch unsere eigene Näherei.“

Die Perspektive täuscht: Steve Leopold steht auf einem Stapel Schaumstoff. Harm Bruns reicht der Schaumstoffberg im Materiallager für die Matratzenherstellung bis in Schulterhöhe. © Michael Walter

Dann „ging das mit den Matratzen los“, erzählt Bruns weiter. Auch da ist das Geschäftsprinzip bis heute unverändert: Schaumstoffe in großen Blöcken einkaufen und in der eigenen Werkstatt selbst verarbeiten. Michael Meisel griff irgendwann die Wasserbetten-Idee auf und danach die Luftkernbetten-Idee. „Wir haben uns immer sehr erfolgreich in Nischen bewegt“, sagt Bruns. „Das ist ja gerade das, was die Firma auszeichnet.“

Eines Tages brachte Michael Meisel von einer Messe in den USA eine Containerladung Whirlpools mit. „Aber er wollte noch ein ergänzendes Produkt dazu haben. Er ist dann auf die Fass-Sauna gekommen und hat gedacht: Das isses!“

Den Rest hat der Markt entschieden. Heißt: Meisel & Gerken hat die Fass-Saunen weit besser verkaufen können als die Whirlpools. Und so haben sich die Verhältnisse umgekehrt: Die Whirlpools sind zwar noch immer im Sortiment, aber nur als ergänzendes Produkt zu den Saunen. Die Saunen sind aus Thermoholz. Das ist sozusagen ultrahoch erhitzt und deshalb knochentrocken. Vorteil: Das Holz arbeitet nicht mehr.

Thermoholz für Fass-Saunen wird aus Finnland bezogen

Das Thema Materialknappheit kann auch das Barrier Unternehmen nicht ignorieren. Bruns gibt ein Beispiel: „Wir waren damals die ersten ausländischen Kunden für unseren finnischen Thermoholzproduzenten. Diese lange Verbundenheit war der Grund dafür, dass wir voriges Jahr überhaupt noch Material von ihm bekommen haben. Letztes Jahr war die Nachfrage gigantisch, und die Preise sind durch die Decke gegangen.“

Aktuell hat Meisel & Gerken drei Standorte in Syke: In Heiligenfelde gibt es einen kleinen Verkauf für Arbeitskleidung und Zubehör. An der B 6 in Barrien sind Werkstatt und Verkauf für Schaumstoffe, Matratzen und Betten. Und am Handwerkerhof ist die Werkstatt für die Fass-Saunen.

Das Grundstück für die neue Ausstellungshalle liegt genau gegenüber auf der anderen Straßenseite. „Deshalb haben wir ja gesagt: Wir wollen das unbedingt versuchen“, erzählt Bruns. „Das ist ja das Praktische daran. Wenn jemand aus Heilbronn zu uns kommt, um eine Sauna zu kaufen, will er sich nicht bloß die Sauna ansehen. Er will auch sehen, wo und wie sie gemacht wird.“