Endlich wieder Erntefest in Albringhausen und Schorlingborstel

+ © Kollschen Sarah Niemann-Schwaberg und Nils Westermann bilden das aktuelle Erntekönigspaar in Albringhausen. © Kollschen

Mit 26 Themenwagen und Hunderten Teilnehmern haben Albringhausen und Schorlingborstel nach langer coronabedingter Pause wieder ihr Erntefest feiern können.

Albringhausen – Albringhausen und Schorlingborstel haben endlich wieder Erntefest gefeiert. Die Dorfjugend hat dazu ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Den Anfang machte traditionell ein Ernte-Umzug, zu dem sich in diesem Jahr beachtliche 26 Themenwagen angesagt hatten.

Festredner Martin Harries kritisiert die deutsche Landwirtschaftspolitik

Begleitet von der Nachbarwehr aus Hallstedt und vom Spielmannszug Albringhausen/Schorlingborstel von 1950 schlängelte sich der Zug durch die Ortschaften zum Hof Schwaberg in Schorlingborstel. Dort kam es zum ersten Teil des Erntegedichtes, das das neue Königspaar, Sarah Niemann-Schwaberg und Nils Westermann, vortrug.

Der zweite Teil des Erntegedichtes folgte nach Rückkehr des Umzuges – dieses Mal bei Sturm und Regen – im Festzelt am Schützenhaus, wo die Erntekrone unters Zeltdach gezogen wurde.

Der Hallstedter Landwirt Martin Harries hielt die Festrede, in der er sich sehr kritisch mit der Situation der deutschen Landwirtschaft auseinandersetzte. Er sprach unter anderem die weiter fortschreitende Versiegelung der Böden an. So habe die deutsche Landwirtschaft zwischen 1992 und 2018 1,35 Millionen Hektar an Fläche verloren. Aktuell würden in Deutschland täglich 54 Hektar an Siedlungs- und Verkehrsflächen ausgewiesen. Sein Vortrag ist mit viel Beifall quittiert worden.

+ Schon nachmittags Hochstimmung im Festzelt. Auch abends feierten mehr als 400 Gäste zur Musik von DJ Toddy. © Kollschen, Berthold

Schorlingborstels Ortsvorsteher Hermuth Straßburg ließ es sich anschließend nicht nehmen, der Dorfjugend für ihre langjährige und sehr erfolgreiche Arbeit zu danken.

Im Programm ging es weiter mit Vorführungen der Volkstanzgruppe und musikalischen Einlagen des Spielmannszuges. Laura Raven, Vorsitzende der Dorfjugend, bat das ehemalige Königspaar, Eilika Kißling und Thore Meyer nach vorne, um sie nach der coronabedingt wohl längsten Amtszeit in der Geschichte der Dorfjugend zu verabschieden. Auch der langjährige Einsatz von André und Dennis Köhler ist gewürdigt worden.