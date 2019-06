Mit elona nichts mehr verpassen

elona ist die perfekte Reisebegleitung. Mit ihr haben Sie Ihre lokalen Nachrichten unterwegs und im Urlaub immer dabei. Und das passende Tablet liefern wir Ihnen auf Wunsch gleich mit dazu.

elona ist die digitale Tageszeitung der Mediengruppe Kreiszeitung und bietet sämtliche Lokalausgaben in dieser Form an. Das moderne E-Paper lässt sich einfach bedienen, ist sehr übersichtlich strukturiert und wartet mit vielen Vorteilen auf: So gibt es eine spezielle Artikelansicht, die eine optimale Lesbarkeit auf Smartphone, Tablet und PC ermöglicht. Über den Themenmonitor lassen sich Nachrichten zusammenstellen, die den eigenen Interessen entsprechen. Zudem gibt es ein Archiv, in dem sich Artikel und Ausgaben nach Belieben aufbewahren lassen. Eine Suchfunktion ermöglicht eine Textsuche in allen Ausgaben, Artikeln und im Archiv. Beilagen und Werbeprospekte sind ebenfalls abrufbar. elona gibt es als komfortable App oder kann im Browser genutzt werden. Nicht zuletzt lässt sich elona sehr flexibel beziehen, ob als Einzelausgabe oder als Abo.

Machen Sie Bekanntschaft mit elona und nehmen Sie sie mit in den Urlaub. Egal, ob Sie am Strand liegen, eine Städtetour machen oder in den Bergen unterwegs sind: Mit elona erfahren Sie immer, was in der Heimat passiert und verpassen nichts. Und das weltweit. Wer ein Printabo der Mediengruppe Kreiszeitung bezieht, muss ab sofort auch nicht mehr auf seine lokalen Nachrichten auf Reisen verzichten. So ist es während des Urlaubs möglich, statt der gedruckten Zeitung elona zu nutzen.

Kontakt

Informieren Sie sich über elona auf www.mk-elona.de oder nehmen Sie Kontakt auf unter der Telefonnummer (0800) 58403 oder per E-Mail an kundenservice@mk-elona.de.

Also bleiben auch Sie mit elona auf dem Laufenden und wissen immer, was los ist!