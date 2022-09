Einzige Podiumsdiskussion zur Landtagswahl in Weyhe

Von: Sigi Schritt

Teilen

Die Kandidaten von CDU, FDP, SPD und Grünen © Sigi Schritt

Die Landtagskandidaten im Check: Das Social-Media-Team der Kirchengemeinde Leeste produziert heute Abend Livestream in der Marienkirche.

Weyhe – Eine politische Veranstaltung steht heute in der Leester Marienkirche an: Das Social-Media-Team der Kirchengemeinde bietet eine Podiumsdiskussion zur Landtagswahl an – die einzige in Weyhe während des Wahlkampfes.

Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr. Einlass ist bereits eine halbe Stunde früher. Der Eintritt ist frei.

Auf den Stühlen im Altarbereich nehmen Volker Meyer (CDU) aus Bassum, Dr. Marco Genthe (FDP) aus Weyhe, Dennis True (SPD) aus Stuhr und Tugba Biyikli-Wiesemann (Bündnis 90/Die Grünen) aus Weyhe Platz. Sie bewerben sich bei der Landtagswahl am Sonntag, 9. Oktober, um die Stimmen des Wahlkreises 40. Dieser umfasst neben Weyhe auch Stuhr, Syke und Bassum.

Pastor Holger Hiepler moderiert die Veranstaltung. Wer möchte, kann in der Kirche zuschauen. Es ist aber auch möglich, die Diskussion bequem von zuhause oder einem anderen Ort anzuschauen. Die Veranstaltung wird nämlich über das Facebook-Portal der Kirchengemeinde gestreamt.

Pastor Holger Hiepler will eine Vielzahl an Themen besprechen. Er möchte zum Beispiel wissen, was die Landtagskandidaten in Hannover bei einer möglichen Regierungsverantwortung anstreben. Auch interessiert die Positionen zur gegenwärtigen Energiekrise.

Wer an diesem Tag die Kirche besucht, sollte laut Küster Dieter Suhling wissen, dass die Marienkirche nicht beheizt ist. Deshalb bittet er die Gäste, warme Kleidung oder eine Decke mitzubringen. Suhling wirbt um Verständnis für diese Energiespar-Maßnahme. Die Sendung wird umrahmt von der Musik des Pop-Kantors Sören Tesch.

Für das Social-Media-Team ist diese Veranstaltung nach den Kommunal- und Bundestagswahlen im vergangenen Jahr die dritte Podiumsdiskussion. Die Kandidaten können ihre Auffassungen darlegen – die Zuhörer bekommen Gelegenheit, diese zu vergleichen und selbst zu bewerten.

Dieser Livestream ist eingebunden in die sogenannte Brot&Rosen-Reihe. Dabei werden Gespräche mit regionalen und überregionalen Persönlichkeiten ins Internet gestreamt.

Weitere Infos

www.facebook.com/ KircheLeeste/live

Volker Meyer (CDU) aus Bassum © Sigi Schritt

Dr. Marco Genthe (FDP) aus Weyhe © Sigi Schritt

Dennis True (SPD) aus Stuhr © Sigi Schritt

Tugba Biyikli-Wiesemann (Grüne) aus Weyhe © privat