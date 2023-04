Eine Schnapsidee? Drebberaner findet 40 Kornflaschen im Straßengraben

Von: Jannick Ripking

40 Kornflaschen im Straßengraben hat der Drebberaner Helmut Schwope gefunden. Gemeinsam mit seinem Enkel entsorgte er diesen Müll in einem dafür vorgesehen Altglascontainer. © Helmut Schwope

Der Drebberaner Helmut Schwope konnte seinen Augen fast nicht trauen. In einem Straßengraben fand er mehr als 40 illegal entsorgte Kornflaschen. Er glaubt nicht, dass der Täter gefunden wird – und auch die Aussagen von Polizeisprecher Thomas Gissing machen wenig Hoffnung.

Drebber – „Ist das die neue Kornkammer von Drebber?“, fragt Helmut Schwope ironisch. Er hat in einem Straßengraben nahe des Drebber Moores mehr als 40 illegal entsorgte Kornflaschen gefunden. Gemeinsam mit seinem Enkel sammelte er die Flaschen ein und warf sie in einen Altglascontainer. Für die Tat hat Helmut Schwobe kein Verständnis. Er hat jedoch nur wenig Hoffnung, dass der Täter zur Rechenschaft gezogen wird.

Drebberaner entsorgt Kornflaschen mit Enkel auf eigene Faust

„Ich bin Jäger“, sagt Schwope. „Bei einer Jagd sind mir die Flaschen schon einmal aufgefallen, da habe ich aber nur wenige gesehen.“ Als er etwas später mit seinem Enkel noch einmal genauer in den Graben an der Straße Langer Damm schaute, stellte er fest: „Da lagen mehr als 40 Flaschen – fast alle die gleiche Kornsorte.“ Über diese buchstäbliche Schnapsidee ärgert sich der Drebberaner: „Wer macht so etwas?“ Sein Enkel habe auch erschrocken reagiert, als er die vielen Glasflaschen sah.

Helmut Schwope und sein Enkel machten sich kurzerhand eigenständig ans Werk, holten die Flaschen aus dem Graben, luden sie ins Auto und fuhren damit zum nächsten Altglascontainer, um sie korrekt zu entsorgen. „Wir haben hier in Drebber so viele solcher Container. Warum fährt man dafür fast ins Moor, um sie einfach in die Natur zu schmeißen?“, fragt er – zumal es ja nichts kostet, sein Altglas in den dafür vorgesehenen Containern zu entsorgen.

Ordnungswidrigkeit oder Straftat? Handelt es sich bei illegaler Müllentsorgung um eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat? Polizeisprecher Thomas Gissing klärt auf: „Da muss man differenzieren. Wenn ganz normaler Müll in der Natur entsorgt wird, dann ist es in der Regel eine Ordnungswidrigkeit.“ Unter den Begriff „normaler Müll“ fallen unter anderem Haushaltsreste oder – wie im aktuellen Fall – Glasflaschen, so Gissing. Die Geldstrafe bei einem solchen Vergehen könne allerdings stark variieren – zwischen Kleinbeträgen bis zu vierstelligen Summen. „Wenn aber gefährliche Stoffe beim Müll dabei sind, bewegen wir uns im Bereich der Straftat“, erklärt der Polizeisprecher. Gissing: „Dazu gehören zum Beispiel Putzmittel oder Öle.“ Heißt: „Immer wenn irgendetwas dabei ist, das die Umwelt stark belastet, ist es eine Straftat.“

Dieses Mal räumte Helmut Schwope den Graben freiwillig und auf eigene Faust auf. Sollte es wieder vorkommen, dass er Unrat in einem Graben findet, wolle er jedoch die Gemeinde Drebber informieren. Denn es dürfe kein Zustand auf Dauer sein, dass Bürger den Müll anderer beseitigen. „Bloß, was soll man denn machen?, schiebt er hinterher. Denn er hat wenig Hoffnung, dass solche Aktionen in Zukunft aufhören, geschweige denn, dass ein Schuldiger gefunden wird.

Deswegen informierte der Drebberaner auch die Polizei nicht über seinen Fund: „Sie können da doch auch nichts machen“, kommentiert er, ohne dabei einen Vorwurf zu erheben. Thomas Gissing, Polizeisprecher in Diepholz, bestätigte auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung, dass Helmut Schwope nicht ganz Unrecht hat: „Wenn jemand einfach nur leere Flaschen in der Natur entsorgt, wird es auch für uns schwierig, wenn keiner die Tat beobachtet hat.“

Ermittlungen der Polizei führen oft ins Leere – aber nicht immer

Bei illegal weggeworfenem Hausmüll sei die Wahrscheinlichkeit, einen Täter zu überführen, allerdings ungleich höher. „Da finden wir meistens irgendetwas Persönliches“, berichtet Gissing. „Aber dafür muss man schon richtig in den Mülltüten rumwühlen.“

Auch wenn die Ergreifung eines Täter im spezifischen Fall von Drebber laut Gissing „fast wie eine Lotterie ist“, rät er Bürgern, die Entdeckungen dieser Art machen, immer die Polizei zu informieren. Zeugenaufrufe hätten in der Vergangenheit manchmal dazu geführt, „dass sich durch Zufall jemand bei uns gemeldet hat, der sich plötzlich an etwas erinnern konnte, das er beobachtet hatte“, sagt Gissing. „Und dafür muss man auch gar nicht Privatdetektiv spielen.“