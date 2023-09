Rock am Kellenberg: Ein Crossover-Spektakel in Hemsloh

+ © Martin Hefkaluk Die Red Hot Chilli Pipers waren der Haupt-Act auf der Bühne des Rock am Kellenberg. © Martin Hefkaluk

Schottenröcke, Kilts, dystopische Welten und jede Menge Musik. Die zweite Auflage des Rock am Kellenberg hatte so einiges zu bieten.

Hemsloh – Es war ein wahres Crossover-Spektakel: Die Mischung aus „Mad Max“, „Braveheart“ und Rock hat funktioniert am Kellenberg. Auch wenn nicht jeder der Künstler, die bei der zweiten Auflage von Rock am Kellenberg (RaK) dabei waren, wusste, wo genau der Ort Hemsloh liegt: Auf die Frage, wo sie sind, antwortete einer der Red Hot Chilli Pipers: „We play where the bus stops.“ Die coolen Dudelsack-Rocker aus dem schottischen Glasgow waren der Haupt-Act des Festivals.

Die Pipers – nicht zu verwechseln mit den Red Hot Chili Peppers – kamen gerade noch rechtzeitig auf die Bühne. Ihr Flug hatte drei Stunden Verspätung. „Die kamen an, stärkten sich und starten gleich ohne Soundcheck“, sagte ein beeindruckter Gerald Funke. Er ist neben Hauptveranstalter Heinz Funke einer der Mitorganisatoren des RaK. „Ich wollte die Red Hot Chilli Pipers hier sehen“, erklärte Heinz Funke. Er hatte die Band, die nächste Woche zu einer neuen Tour im Osten der USA reist, im Rosenhof in Osnabrück entdeckt. „Ich bin Fan und jetzt sind sie hier“, sagte er.

+ Die Dersa Highlanders spielten nicht nur gemeinsam auf der Bühne mit den Red Hot Chilli Pipers, sondern auch ganz nah am Publikum. © Hefkaluk, Martin

Das große Crossover fand allerdings nicht nur auf der Bühne und dem Gelände am Kellenberg statt, sondern genauso auch im Backstage-Bereich: Die Akteure – ganz gleich, ob Deep Purple-Coverband „Demons Eye, Status Quo-Covergruppe „Quotime“ oder die Dersa Highlanders aus Damme – tauschten sich nicht nur untereinander aus, sondern auch fleißig ihre Handynummern.

Während alle die Liebe zur Musik verbindet, gibt es zwischen den Red Hot Chilli Pipers und den Highlanders die größten Gemeinsamkeiten. Beide tragen Kniestrümpfe und Kilt, wenn auch in unterschiedlichen Farben. Es funkte zwischen den Musikgruppen. Vielleicht tritt man ja noch einmal irgendwo gemeinsam auf, war zu vernehmen. Darauf hatten die Veranstalter des RaK ohnehin gesetzt. Wie gut es auf der Bühne klappte, zeigte die Reaktion des Publikums, das den gemeinsamen Auftritt lautstark honorierte.

+ Endzeitstimmung: Die Rotten Raptors sorgten für eine Atmosphäre, die an die „Mad Max“-Filme erinnerte. © Hefkaluk, Martin

Der rote Faden am Samstagabend war Rock in all seinen Facetten und Interpretationen: „Smoke on the Water“ von Deep Purple, „Thunderstruck“ von AC/DC oder „La Grange“ von ZZ Top waren am Fuß der Kellenberge bei Wagenfeld und darüber hinaus zu hören.

Und wer – einmal ganz von der Musik abgesehen – dann noch furchtlos am Camp der dystopischen Welt von den „Rotten Raptors“ vorbeischlich, dem konnte es passieren, dass er plötzlich eine Mega-Klinge am Hals hatte. Das waren „Aki Raptor“ und seine Komplizin „MaxxMiezz“. Sie kamen mit ihren ganz eigenen Vehikeln zum Festival und sorgten für eine besondere Atmosphäre, die stark an die Filmwelten von „Mad Max“ oder „Waterworld“ erinnert. Die Truppe war als Rahmenprogramm gebucht. Ohne Metall-Berührungsängste war der Foto mit den seltsam und fast gruselig anmutenden Gestalten ein Muss. Jürgen Will aus Rodemühlen war einer der Mutigen. Er traute sich, ein Foto machen zu lassen. Schnell wurde er flankiert von den „Rotten Raptors“-Amazonen „Jane Rough“ und „Vero Violence“.