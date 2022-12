Bassums Bürgermeister und Kämmererin blicken auf einen Haushalt voller Unwägbarkeiten

Von: Gregor Hühne

Prognose 2023: Kämmererin Anke Schulz und Bürgermeister Christian Porsch nehmen Stellung zum Bassumer Finanzplan 2023. © Gregor Hühne

Im Interview erklären Bürgermeister Christian Porsch und Kämmererin Anke Schulz die Haushaltsplanungen für das Zahlenwerk 2023. Eines steht fest: Die Zeichen stehen auf Schuldenmachen. Kostensteigerungen sowie steigende Kreditzinsen engen den Spielraum der Stadt ein. Eine absolute Notmaßnahme schließt die Stadt derweil (noch) aus.

Bassum – Bassums Kämmererin Anke Schulz hat dem Wirtschafts- und Finanzausschuss am 24. November den prognostizierten Haushalt der Stadt vorgestellt (wir berichteten). Im Interview beziehen Schulz und Bürgermeister Christian Porsch Stellung zu dem Zahlenwerk und erläutern, wie es um die Finanzen der Stadt bestellt ist. Kostensteigerungen bei Strom und Gas sind ein Teil der unwägbaren Rechnungsprognose in diesem Jahr. Die Fragen stellte Gregor Hühne.

Herr Porsch, der Haushalt dreht ins Defizitäre. Wie schlimm ist die Lage?

Porsch: Wenn man ihn mit den Haushalten der vergangenen Jahre vergleicht, dann ist es schon eine prekäre Situation. Das größte Defizit waren einmal 1,6 Millionen in der Planung – wir sind ja in der Planung. Das ist jetzt mehr als das Doppelte. Das ist schon gravierend. Aber es ist kein Problem, das die Stadt Bassum alleine hat. Die Kostensteigerungen führen dazu, dass wir alle in diese Situation kommen. Ich hoffe, dass die Kostensteigerungen am Ende bei der Energie doch nicht so hoch sind, wie befürchtet.

Welche Kostensteigerungen kommen noch auf die Stadt Bassum zu?

Porsch: Das ist der Personalbereich. Und die Frage, wie sich das mit den Flüchtlingen entwickelt. Sowohl was die Gehälter angeht, als auch die Anzahl der Kolleginnen und Kollegen, die wir zusätzlich anstellen müssen – sofern wir sie denn überhaupt kriegen. Als Beispiel: Im Kita-Bereich versuchen wir, unser Personal aufzustocken, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Im Klimaschutz werden wir ein Klimaschutz-Management ausschreiben. Das sind Aufgaben, die wir dazu kriegen. Die Zunahme der Wohngeldfälle sorgt ebenfalls dafür, dass wir eine ganze Stelle dazubekommen müssen. Unsere Aufgaben werden mehr. Dafür brauchen wir Personal.

Was sind die größten Probleme bei der Planung?

Porsch: Die Herausforderungen dieses Haushalts sind die großen Unwägbarkeiten. Es ist ein unsicherer Haushalt. Wenn wir die Höhe der Kostensteigerungen genau wüssten, könnte man das einarbeiten, sicherer kalkulieren – aber die Unsicherheiten sind so groß. Das macht diesen Haushalt schwierig.

Schulz: Der Haushalt ist jedes Jahr ein Plan, aber man hat ein paar Parameter, die sich verschieben können. Das sind für das Haushaltsjahr 2023 so viele und verschiedenartige, dass man kein gutes Gefühl dabei hat. Welche Zahl schreibe ich da jetzt rein? Gas mal drei, Strom mal zwei – das kann völlig falsch sein oder halbwegs richtig. Was ist mit der Gaspreisbremse, gilt die für uns auch? Und, und, und.

Worauf kommt es nun an für Bassums Finanzen?

Porsch: Wir müssen die wirtschaftlichste Haushaltsführung finden, die wir leisten können. Wir müssen sehen, dass unsere Ausgaben möglichst gering bleiben, und wir müssen sehen, dass unsere Einnahmen steigen, beziehungsweise ausreichend da sind. Wobei wir auf die Einnahmen nur wenig Einfluss haben. Einnahmen sind die Einkommenssteuer, die Gewerbesteuer und ein paar kleinere wie die Hundesteuer und Vergnügungssteuer. Wie viele Menschen wohnen in Bassum, die auch gut verdienen? Das bestimmt die Höhe der Einkommenssteuer. Das bedeutet im Umkehrschluss für uns, dass wir etwas tun wollen, damit die Einwohnerzahl zumindest so bleibt, wie wir sie jetzt haben.

Wie hoch ist die Einwohnerzahl aktuell?

Porsch: 1.6 519. Wir haben das Glück, dass wir immer eine leichte Steigerung haben, weil wir uns familienfreundlich aufstellen und für Familien attraktiv sein wollen, die sich hier niederlassen möchten. Das ist unsere Einflussmöglichkeit. Genauso bieten wir Gewerbebetrieben die Möglichkeit, sich in Bassum zu entwickeln. Neue Betriebe können über die Gewerbegebiete hierher kommen, Arbeitsplätze bieten und eben die Gewerbesteuer generieren.

Bei der Gewerbesteuer besteht immer eine gewisse Schwankung. Ist es ein Glücksspiel mit Hoffnung?

Porsch: Ich würde auf keinen Fall sagen, dass es ein Glücksspiel ist. Die Gewerbesteuer wird von den Betrieben erarbeitet – von den Menschen, die in dem Betrieb arbeiten. Wenn es den Betrieben gut geht, dann geht es auch der Kommune gut. Einkommens- und Gewerbesteuer sind nun einmal unsere beiden großen Einnahmemöglichkeiten, auf die wir auch angewiesen sind, um all unsere Aufgaben zu leisten, die wir zur Pflichterfüllung und freiwilligen Erfüllung haben. Wir haben wenig Einfluss auf die Einnahmen der Betriebe. Stichwort Lieferketten: Auf die Weltmarktlage haben wir keinen Einfluss. Wir können Aufträge vergeben. Doch die Projekte müssen wir ausschreiben und wissen nicht, ob Bassumer Betriebe diese gewinnen oder andere. Auf die Hebesätze haben wir Einfluss, nicht aber auf die Konjunktur der Betriebe.

Gibt es denn Pläne, die Hebesätze in Bassum zu erhöhen oder zu senken?

Porsch: Nein, im Moment nicht.

Schulz: Dazu haben wir seit 2016 eine Hebesatz-Satzung. In anderen Kommunen wird das zusammen in der Haushaltssatzung verabschiedet.

Frau Schulz, die Kreditzinsen steigen wieder. Droht der finanzielle Handlungsspielraum der Stadt nun kleiner zu werden?

Schulz: Wir haben in den letzten Jahren eher keinen Investitionskredit aufgenommen. Wenn wir Kredite aufnehmen, müssen wir natürlich auch die höheren Zinsen zahlen. Die haben wiederum Einfluss auf den Haushaltsausgleich und unseren finanziellen Handlungsspielraum. Wir nehmen Kredite nur auf für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen. Eben nicht für Personalkosten oder für die Kreisumlage. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Kredite dürfen Kommunen nur als allerletztes Mittel aufnehmen, wenn alles andere nicht geht, man keine Eigenmittel hat. Insofern: Steigende Zinsen schränken uns ein. Wir hatten mal einen Zinssatz mit 0,9 Prozent, jetzt sind es drei Prozent. Wir könnten bis zu zwölf Millionen Euro in 2023 aufnehmen, da können Sie sich ausrechnen, was drei statt einem Prozent für einen Unterschied machen.

Porsch: Das sind Kosten für die nächsten Jahre. Das ist ja nicht nur für ein Jahr.

Schulz: Die Zinsbindung läuft in der Regel zehn oder zwanzig Jahre, dann wird erneut verhandelt.

Mit welchen Verbindlichkeiten rechnet die Stadt im kommenden Jahr?

Schulz: Die Kredite belaufen sich am Jahresende auf 2,3 Millionen Euro, die Zinsen auf 35.000 Euro für die bestehenden Kredite. Da ich aber nicht weiß, wie der Investitionsfortschritt in 2023 letztlich ist – ob wir diese ganzen zehn Millionen Rest plus sechs Millionen neue Investitionen wirklich umsetzen und was die Stadt an Finanzmittelbedarf hat – trenne ich das. Im Haushaltsplan 2023 stehen 9. 000 Euro Tilgung für neue aufzunehmende Kredite, 35.000 Euro für die Bestehenden. Es kann ja sein, dass wir im kommenden Jahr bis zu zwölf Millionen Euro aufnehmen: Acht Millionen Kreditermächtigung aus 2022 und 4,4 Millionen aus 2023.

Stehen nun Investitionsprojekte auf der Kippe?

Porsch: Wenn wir jetzt schon wüssten, dass Finanzierungsprojekte auf der Kippe stehen, würden wir sie nicht mit reinnehmen. Ob wir dann im März, wenn wir die einzelnen Projekte ausschreiben, von den Unternehmen keine Angebote kriegen, um die Projekte durchführen können, wird sich zeigen.

Schulz: Oder wenn die Kosten deutlich höher sind als geplant.

Porsch: Dann muss man politisch gucken: Kann man sich das überhaupt leisten? Aber wir sind jetzt in einer Phase, in der wir planen, und da planen wir so, dass wir davon ausgehen, dass wir die Projekte umsetzen.

Haben Sie persönlich einen Projekt-Wackelkandidaten, der am ehesten über Bord gehen könnte?

Porsch: Nein. Wir planen seriös. Damit wir – nach Möglichkeit – alles schaffen. Da haben wir kein Projekt drin, von dem wir sagen, das schaffen wir sowieso nicht.

Angenommen, die Gesamtsituation trübt sich weiter ein. Was halten Sie von einer Zusammenlegung der Kommunen? Die Selbstständigkeit opfern, um Kosten zu sparen?

Porsch: Also, das wäre in einer Situation, wo es an die Existenz und wirklich hart auf hart geht, etwas, was man politisch diskutieren müsste. Aber das spielt bei uns derzeit jedenfalls noch in keiner Weise eine Rolle, das zu vollziehen. Darüber müssen wir glücklicherweise noch nicht nachdenken.