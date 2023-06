Eigenkapitalquote steigt stark an

Von: Anke Seidel

Finanzberatungen im Kreishaus Diepholz (links Kreisrätin Britta Korfage). © Anke Seidel

Der Landkreis Diepholz hat seine Jahresrechnung für 2022 vorgelegt. Daraus geht hervor, dass seine finanzielle Leistungsfähigkeit gegeben ist.

Landkreis Diepholz. Schulen, Krankenhäuser, Straßen und mehr: Der Landkreis Diepholz gestaltet und regelt elementare Strukturen der Lebenswelt. Aber steht genau dafür in inflationären Zeiten auch in der Zukunft noch genügend Geld zur Verfügung? Kämmerer Rolf Klasing und sein Stellvertreter Christian Brauer nannten im Fachausschuss für Wirtschaft und Finanzen Fakten. Sie stellten unter anderem klar, dass der Landkreis in nur fünf Jahren (2017 bis 2022) rund 33,55 Millionen Euro an Schulden abgebaut hat. Feststellung der Landkreis-Finanzexperten: „Die finanzielle Leistungsfähigkeit ist gegeben – zumindest für die kurzfristige Zukunft.“

2017 war finanztechnisch deshalb ein wichtiges Jahr, weil die Doppik für die öffentliche Haushaltsrechnung eingeführt worden war – sprich die doppelte Buchführung, mit der sich die Finanzlage des „Unternehmens“ Landkreis schnell transparent machen lässt. Dessen Bilanzsumme umfasst sage und schreibe 700,7 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es nur 624,6 Millionen gewesen.

Das Jahresergebnis 2022 schloss, so erläuterte Kämmerer Rolf Klasing, mit einem Überschuss von 18,3 Millionen Euro. Wirksam dabei: Die Finanzausausgleichsleistungen (Schlüsselzuweisungen), die um 6,8 Millionen Euro höher ausfielen als zunächst berechnet. Nicht das einzige Plus im Etat: 1,56 Millionen Euro verbuchte der Landkreis als Energiekostenzuschuss vom Land, ebenso 5,4 Millionen Euro Mehrerträge bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und 1,7 Millionen Euro mehr bei Erstattungen aus dem sogenannten Quotalen System.

Kämmerei hat vorsichtig geplant 700,7 Millionen Euro umfasst die Bilanzsumme des Landkreises Diepholz für das Haushaltsjahr 2022. Sie schließt mit einem Jahresergebnis von 38,9 Millionen Euro. Als stellvertretender Leiter des Fachdienstes Wirtschaft und Finanzen erklärt Christian Brauer: „Das gute Jahresergebnis resultiert aus einem unerwartet positiv verlaufenen Haushaltsjahr während der Corona-Pandemie. Pandemiebedingt wurde sehr vorsichtig geplant.“ Die weitere Entwicklung der Eigenkapitalquote sei vor dem Hintergrund gestiegener Kosten und Unwägbarkeiten aus der Ukraine-Krise nur schwer abzuschätzen.

Unter dem Strich, so erläuterte Rolf Klasing, betrugen die Mehrerträge 21,5 Millionen Euro. Dagegen hatten sich die Aufwendungen um rund vier Millionen Euro erhöht. Andererseits hatte der Landkreis 2,1 Millionen Euro weniger für Personalkosten ausgegeben als geplant, des Weiteren 2,9 Millionen weniger für Sach- und Dienstleistungen sowie 2,8 Millionen weniger für sogenannte Transferaufwendungen.

Frei verfügen über die zusätzlichen Millionen aus dem Jahresabschluss kann der Landkreis aber nicht. Gesetzlich ist vorgeschrieben, erläuterte der Kämmerer, dass dieses Plus in die Überschussrücklage einfließen muss – also in das Polster für zukünftige Aufgaben.

Zu den Finanzierungsaufgaben des Landkreises als Träger des Klinikverbundes gehört es, seine Kliniken in Bassum, Diepholz und Sulingen in wirtschaftlich schwierigen Lagen zu unterstützen. Dafür waren im vergangenen Jahr 2,1 Millionen Euro notwendig. Außerdem finanzierte er Schulbauprojekte, wichtige Anschaffungen für Aufgaben im Bevölkerungsschutz und Hochbauten für Verwaltungsliegenschaften. Unter dem Strich betragen die Geldschulden des Landkreises insgesamt 6,6 Millionen Euro. „Wir haben aber noch 40,8 Millionen Euro an Investitionen für die nächsten Haushaltsjahre vor der Brust“, so der Kämmerer mit Blick auf bereits geplante Baumaßnahmen.

Doch sowohl Rolf Klasing als auch sein Stellvertreter Christian Brauer blicken verhalten zuversichtlich in die Zukunft. Für die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Landkreises spreche unter anderem die Netto-Position, die sich aus der Bilanzsumme ohne Schulden, ohne Rückstellungen und ohne passive Rechnungsabgrenzung errechnet.

Diese Position ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen, erläuterte Christian Brauer im Wirtschafts- und Finanzausschuss. Lag sie 2017 noch unter 350 Millionen Euro, beträgt sie aktuell 527,3 Millionen Euro. 2021 waren es noch 469,7 Millionen Euro gewesen.

Die Eigenkapitalquote des Landkreises war in nur einem Jahr von 32,53 auf sage und schreibe 41,83 Prozent gestiegen. Sie errechnet sich aus dem Basis-Reinvermögen (254,17 Millionen Euro) plus dem Jahresergebnis in Relation zur Bilanzsumme. Laut Christian Brauer hat diese Quote den höchsten Wert der vergangenen zehn Jahre erreicht.

Kreisumlage deckt nicht mal ein Drittel der Aufwendungen

Aber: Nicht mal ein Drittel seiner Aufwendungen kann der Landkreis durch die Kreisumlage abdecken, die er von seinen 15 Städten, Gemeinden und Samtgemeinden erhebt. Die Umlagequote beträgt 29,97 Prozent (Vorjahr: 31,59 Prozent), auch wenn die Kreisumlage um 1,56 Prozent auf 119 Millionen Euro gestiegen ist. Jedoch ist der Anstieg bei den Aufwendungen mit 7,69 Prozent um ein Vielfaches stärker. In Geldsummen ausgedrückt: Einem Plus von 1,8 Millionen stehen Mehrausgaben von 28,5 Millionen Euro gegenüber.

Weder 2022 noch in den vier Jahren davor hat der Landkreis Liquiditätskredite aufnehmen müssen. Die Quote liegt unverändert bei Null. Die Zinslastquote ist gesunken und tendiert mit dem aktuellen Wert von 0,05 gegen Null. Stark gestiegen ist dagegen die Reinvestitionsquote – um 287,59 Prozentpunkte auf nunmehr 525,28 Prozent.