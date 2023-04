Weyhes erste Fahrradstraße schließt Lücke im Weser-Radweg

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Abknickende Vorfahrt: Holger Opitz (l.) vom ADFC und Dierk Heitmann, Tiefbau-Mitarbeiter der Gemeinde, unterwegs auf Weyhes erster Fahrradstraße. © Dierck Wittenberg

Weyhe hat seine erste Fahrradstraße. Nicht zufällig in Wesernähe in Dreye, denn die 320 Meter lange Strecke auf den Straßen Am Deich und Zollpfad gehört zum beliebten Weser-Radweg.

Dreye – Ein weißes Fahrrad auf blauem Grund – dieses Zeichen prangt nun an mehreren Stellen der Straßen Am Deich und Zollhof in Dreye. Denn einen 320 Meter langen Fahrbahnabschnitt in einem Wohngebiet nahe der Weser hat die Gemeindeverwaltung in eine sogenannte Fahrradstraße verwandelt. Es ist die erste auf Weyher Gebiet. Am Donnerstag ist sie offiziell eröffnet worden – während im Hintergrund die letzten Arbeiten liefen, Mitarbeiter des Bauhofs noch Verkehrsschilder und Banner anbrachten.

„Fahrradstraße ist … wenn das Fahrrad die erste Geige spielt“, heißt es etwa auf dem Banner, das am Übergang zum Zollhof an der Alten Weser hängt. Gemeinde-Pressesprecher Sebastian Kelm hat das Prinzip vor Ort so zusammengefasst: Während auf den meisten Straßen die Autofahrer – zumindest aus deren Sicht – Vorrang hätten, sei das auf einer Fahrradstraße genau umgekehrt. „Hier haben die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer absoluten Vorrang.“

Vorrang fürs Rad Fahrradstraßen dürfen mit Fahrrädern, Pedelecs und E-Bikes genutzt werden. Nicht immer sind Autos oder Motorräder zulässig. Wo sie zugelassen sind (wie in Dreye), dürfen diese den Radverkehr nicht behindern oder gefährden. Radfahrer dürfen dort nebeneinander fahren. Es gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Die Vorfahrt ist geregelt wie anderswo: Wo keine Verkehrszeichen stehen, gilt rechts vor links für alle. Autos und Motorräder dürfen an Fahrradstraßen parken, falls Halteverbotsschilder nichts anderes besagen.

Quelle: ADAC

Das heißt, schreibt Kelm in einer begleitenden Pressemitteilung: Autos seien hier ab sofort nur noch „zu Gast“, deren Fahrerinnen und Fahrer hätten ihr Verhalten in besonderer Weise auf die Bedürfnisse des Radverkehrs einzustellen. Wer auf dem Fahrrad unterwegs ist, gibt folglich künftig das Tempo vor, schreibt Kelm weiter. In einer Tempo-30-Zone, was der Höchstgeschwindigkeit auf einer Fahrradstraße entspricht, lag die Strecke schon vorher. Es sei Radelnden ausdrücklich erlaubt, nebeneinander zu fahren, lautet ein weiterer Hinweis.

Bei einer Fahrbahnbreite zwischen 3,30 und 4 Metern seien Begegnungen größtenteils problemlos möglich, gegenseitige Rücksichtnahme sei aber zwingend erforderlich und eine entsprechende Entschleunigung unumgänglich. Allerdings sei das Verkehrsaufkommen als gering einzuschätzen, insbesondere da Am Deich die Regelung „Anlieger frei“ gelte.

Teil des Weser-Radwegs: Weyhes erste Fahrradstraße verläuft nicht zufällig in Dreye

Nicht zufällig verläuft Weyhes erste Fahrradstraße in Wesernähe in Dreye: Es handelt sich um einen Abschnitt des Weser-Radwegs, der kürzlich erneut zu Deutschlands beliebtesten Fernradweg gewählt worden ist. Laut Mitteilung ist die Umwandlung ein „Lückenschluss des Weser-Radweges, der hier vorübergehend seinen Verlauf direkt am Wasser verlässt“.

Über das Jahr gesehen würden Zehntausende Radfahrer die Strecke nutzen, sagte Holger Opitz vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). Bei passendem Wetter werde hier „massenhaft“ Rad gefahren. „Knackpunkt“ – nicht für Unfälle, aber für Konflikte – sei die Kreuzung zum Zollhof gewesen, so Opitz. Für klare Verhältnisse sollen nun zwei abknickende Vorfahrtsregelungen sorgen, die durch rote Markierungen auf dem 2022 teilerneuerten Asphaltbelag unterstrichen werden.

Weitere Fahrradstraßen könnten folgen

Max Serzisko, bei der Gemeinde als Planer für den Radverkehr zuständig, wies beim Ortstermin auf weitere Hintergründe für Wahl dieser Strecke hin: Es sei eine Hauptroute des (gemeindlichen) Verkehrsentwicklungsplans, Teil des Mobilitätskonzepts Radverkehr des Regionalverbunds Niedersachsen/Bremen und auch für den Alltagsradverkehr ein wichtiger Abschnitt. Die Pressemitteilung zählt zudem auf, dass auf dem Teilstück die Weyher Tour, der Geestweg und der Grüne Ring verlaufen.

„Es soll nicht das Ende sein heute, eher der Anfang“, sagte Bürgermeister Frank Seidel anlässlich der Freigabe. Er stellte damit weitere Fahrradstraßen in der Gemeinde in Aussicht. Die würden derzeit geprüft. Laut der Pressemitteilung wird hierfür der weitere Verlauf des Weser-Radwegs, also vom Deich auf den Deichverteidigungsweg, in Betracht gezogen.