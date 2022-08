Schulterschluss zur Palliativversorgung, aber Probleme beim Bau des gemeinsamen Standortes in Diepholz

+ © Sander, Carsten Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Obwohl der Baufortschritt im neuen Palliativ-Stützpunkt in Diepholz nicht den Erwartungen entspricht, reicht es bei den Vertreterinnen der drei kooperierenden Organisationen zu einem Lachen (v.l.): Ines Heidemann, Bianca Sengün, Corinna Dullin, Alexandra Höge und Christine Müller-Großpietsch. © Sander, Carsten

Der Palliativstützpunkt im Landkreis Diepholz, der Hospizdienst Dasein Barnstorf/Diepholz und der Pflegedienst „Curatus – Ihr Pflegedienst“ machen in Diepholz gemeinsame Sache. Zusammen wollen sie für eine gute Palliativversorgung im südlichen Landkreis sorgen und dabei auch unter einem Dach „wohnen“. Doch es gibt ärgerliche Verzögerungen.

Diepholz – In den Räumen, in denen längst Tische, Stühle, Computer und Telefone stehen sollten, sieht es noch wüst aus. Nackte Wände mit Löchern, die mal Türen werden sollen. Strippen, die von der Decke hängen, aber noch keine Lampe zum Leuchten bringen. Dazu blanker Putz oder blanker Beton. Außer den Handwerkern arbeitet hier niemand. Dabei wollte der Palliativstützpunkt im Landkreis Diepholz schon Mitte des Jahres die Räume an der Flöthestraße bezogen und seinen Dienst aufgenommen haben – zusammen mit dem Ambulanten Hospizdienst Dasein Barnstorf/Diepholz. Aber Geduld ist gefragt. Der Umbau der alten Zahnarztpraxis ist noch nicht annähernd abgeschlossen. Das bremst auch den neugegründeten Pflegedienst „Curatus – Ihr Pflegedienst“ aus. Er will mit den anderen beiden Organisationen in die etwa 180 Quadratmeter einziehen.

Drei unter einem Dach – es soll ein Powerpaket für die Palliativversorgung im südlichen Landkreis Diepholz werden, wie es es nur selten gibt. „Das ist ein gutes, vorausschauendes Konstrukt, von dem wir uns viele Synergien versprechen“, sagt Bianca Sengün, die Geschäftsführerin des Palliativstützpunktes im Landkreis Diepholz.

Die gemeinnützige Gesellschaft mit Hauptsitz in Sulingen verfügt bereits über Zweigstellen in Syke und Weyhe-Leeste und vervollständigt mit dem Standort in Diepholz das eigene Netz an Hilfsangeboten im Landkreis. In enger Kooperation mit dem Hospizdienst und dem neuen Pflegedienst, der aus einer Notwendigkeit heraus gegründet wurde.

Palliativversorgung – was ist das? Der Auftrag an die Palliativversorgung ist es, bei schwerkranken oder sterbenden Menschen eine Krankenhauseinweisung zu vermeiden und einen Verbleib in der eigenen Häuslichkeit möglich zu machen. Eine palliative Versorgung wird dann nötig, wenn die Beschwerden und Schmerzen – auch Symptomlast genannt – bei dem Patienten oder der Patientin zu groß werden. Palliativ-Ärzte und speziell geschulte Pflegekräfte ergänzen dann die Betreuung. Eine palliative Versorgung kann von niedergelassenen Ärzten und Krankenhausärzten verschrieben werden und wird von den Krankenkassen getragen. Der Palliativstützpunkt im Landkreis Diepholz ist laufend auf der Suche nach kooperierenden Ärzten sowie gemeinsam mit dem Pflegedienst „Curatus – Ihr Pflegedienst“ nach SAPV-Fachkräften oder Pflegekräften, die sich in diesem Bereich fortbilden möchten. Auch der Hospizdienst ist für jede Unterstützung dankbar.

Palliativversorgung – das bedeutet, schwerkranken oder sterbenden Menschen zu ermöglichen, in ihrem häuslichen Umfeld zu verbleiben. Dafür braucht es in spezieller ambulanter Palliativ-Versorgung ausgebildete Kräfte – die SAPV-Fachkräfte. Weil die Versorgung mit eben diesen in Diepholz dünn war, versuchten der Curatus-Pflegedienst aus Colnrade mit Leiterin Corinna Dullin sowie „Ihr Pflegedienst“ aus Syke mit Leiterin Alexandra Höge quasi aus der Ferne, mit Fachkräften zu helfen. „Etwas mühsam“ sei das gewesen, umschreibt Corinna Dullin den Versuch: „Also haben wir gemeinsam einen neuen Pflegedienst gegründet und einfach unsere Namen zusammengeworfen.“

Nun arbeitet „Curatus – Ihr Pflegedienst“ Tür an Tür mit dem Palliativstützpunkt und dem Hospizdienst. Oder besser: Er würde es gerne. Aber noch fehlen die Büros und damit auch die Türen. „Wir sind sehr, sehr ausgebremst, weil wir keinen zentralen Punkt haben, von dem aus wir starten können“, beschreibt Alexandra Höge das gemeinsame Problem – und ja: auch den gemeinsamen Ärger, die gemeinsame Ungeduld.

Mitte des Jahres sollte es losgehen, doch Corona und der Krieg in der Ukraine haben sich auch auf die Fortschritte auf dem Bau negativ ausgewirkt. Neuer Einzugstermin? Schwierig zu benennen. Der Hospizdienst hofft innigst auf eine Fertigstellung noch im September. Der Mietvertrag für den Vereinssitz an der Langen Straße in Diepholz ist zum 30. September gekündigt. Über einen längeren Zeitraum ohne Räume zu sein, „wäre für uns fatal“, sagt Christine Müller-Großpietsch, hauptamtliche Koordinatorin im ansonsten von ehrenamtlichen Mitarbeitern getragenen Hospizdienst, und denkt vor allem an die laufende Arbeit in Gruppen, die dann gestört wäre. Die Vereinsvorsitzende Ines Heidemann ergänzt: „Jetzt zurückgeworfen zu werden, wäre nicht gut.“

Denn es steckt insgesamt viel Energie in dem gemeinsam betriebenen Projekt, den Südkreis Diepholz palliativ besser zu versorgen. Aktuell werden drei Patienten betreut, es könnten aber weit mehr sein, wenn das Trio schon unter einem Dach zusammenarbeiten könnte. Bianca Sengün: „Unsere Zusammenarbeit läuft schon an, aber nicht in dem Maße, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir wären so gerne schon vom gemeinsamen Ausgangspunkt aus tätig.“ Für Alexandra Höge ist es „das Schlimmste, dass wir Anfragen ablehnen müssen.“

Hilferufe und Nachfragen gäbe es zur Genüge, meint Sengün. Deshalb sei auch die Entscheidung, in Diepholz eine weitere Zweigstelle des Palliativstützpunktes einzurichten, gefallen. „Wir haben die Not gespürt“, sagt sie. Von den Krankenkassen habe ihre Einrichtung „einen Auftrag für den gesamten Landkreis erhalten – und den wollen wir jetzt erfüllen.“ Mit Hilfe der anderen beiden Mitstreiter natürlich.

Aber wer macht was in dem Konstrukt? Christine Müller-Großpietsch fasst es so zusammen: „Medizinisch, pflegerisch, emotional.“ Was grob aufgeschlüsselt bedeutet: Der Palliativstützpunkt stellt die Fachärzte, die die Maßnahmen im Rahmen der Palliativversorgung bestimmen. Der Pflegedienst mit den SAPV-Fachkräften übernimmt die Umsetzung, kooperiert dabei aber auch mit anderen Pflegediensten, die einen Patienten schon länger betreuen. Es gehe schließlich nicht um Verdrängung, sondern um optimale Versorgung der Patienten, so Corinna Dullin. Und das Emotionale, das heißt die enge Begleitung von schwer kranken Menschen und deren Angehörigen und Freunden, übernimmt der Hospizdienst – mit 41 geschulten, ehrenamtlichen Mitarbeitern sowie weiteren Helfern.

Ganz schön viel Dienstleistung für 180 Quadratmeter. „Aber es ist eine wunderbare Kombination von allen drei Diensten“, urteilt Christine Müller-Großpietsch. Dabei behält jede Einrichtung ihre Eigenständigkeit, „wir wohnen einfach zusammen, die Wege werden dadurch kürzer“, sagt Bianca Sengün. Und wer palliative Hilfe benötige, könne sich einfach an eine der drei Einrichtungen aus der Wohngemeinschaft wenden.

Kontakt

Palliativstützpunkt im Landkreis Diepholz, Tel.: 04271/952872, E-Mail: info@palliativ-diepholz.de Ambulanter Hospizdienst Dasein Barnstorf/Diepholz, Tel.: 05441/5933716, E-Email: info@hospizdienst-dasein.eu Curatus – Ihr Pflegedienst, Tel.: 04242/5746606, Email: info@pflegedienst-diepholz.de