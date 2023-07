Millionen-Förderung für die „Zukunftsregion Mitte Niedersachsen“

Von: Gregor Hühne

Freude über Fördermittel: Die „Zukunftsregion Mitte Niedersachsen“, der die Landkreise Diepholz, Nienburg und Verden angehören, erhalten Geld vom Landesministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung. Das Ziel: regionale Zusammenarbeit und gesellschaftliche Themen wie Senkung von CO₂-Emissionen. © Gregor Hühne

Die sogenannte Zukunftsregion Mitte Niedersachsen hat sieben Millionen Euro und Geld für Koordinierungsstellen bekommen. Der Förderzeitraum läuft bis Ende 2027.

Hoya/Landkreise Diepholz, Nienburg, Verden – Die drei Landkreise Diepholz, Verden und Nienburg liegen in der Mitte Niedersachsens, und dort befindet sich die Stadt Hoya. Die wurde am Freitag Schauplatz einer Förderbescheidübergabe in Höhe von sieben Millionen Euro für Zukunftsprojekte in der Region. Außerdem gab es zusätzliches Geld für neue Koordinierungsstellen.

Das Programm „Zukunftsregionen in Niedersachsen“ unterstützt landkreisübergreifende Zusammenarbeit bei regionalen Problemen.

Matthias Wunderling-Weilbier, Staatssekretär im Landesministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, überreichte den Förderbescheid im Namen der Landesregierung an die Landräte Cord Bockhop (Diepholz), Peter Bohlmann (Verden) und Detlev Kohlmeier (Nienburg). Der übernahm als Gastgeber im Kulturzentrum Martinskirche Hoya auch die Begrüßungsrede, in der er „ohne Musik und ohne Orgelspiel zur Sache“ kam: „Wir überschreiten Grenzen – Bezirksgrenzen!“, rief Kohlmeier das neue Kapitel der regionalen Zusammenarbeit der drei Landkreise aus.

Zwar habe man „in dieser Dreisamkeit bisher keine Erfahrung“, befand Detlev Kohlmeier, doch biete die „neue Mitte Niedersachsens“ die Möglichkeit, „zusätzliche finanzielle Mittel für unsere Region zu schöpfen“. Damit sollten die Schwerpunkte CO₂-Ausstoß und Wirtschaft angegangen werden, rief Kohlmeier aus.

Ganz neu sei die Kooperation der Landkreise indes nicht, erinnerte Cord Bockhop: „Die Region, die wir hier gründen, ist schon länger verbunden. Auch ohne die Förderung hätten wir uns auf den Weg gemacht.“

Als innovative Beispiele für die gemeinsamen regionalen Stärken in den drei Landkreisen nannte Bockhop das Norddeutsche Zentrum für nachhaltiges Bauen in Verden sowie den Neubau der Zentralklinik in Borwede.

Staatssekretär Wunderling-Weilbier unterstrich, dass es genau solch wettbewerbsfähige Regionen brauche. Die nun geförderten Strukturen sollen sich aber nach dem Förderzeitraum 2028 selbst erhalten können. Peter Bohlmann dachte da jedoch in seiner Rede in eine andere Richtung und äußerte seine Hoffnung „auf eine Anschlussfinanzierung“. Doch auch der Verdener Landrat unterstrich das gemeinsame Gewicht der drei „Achsenkreise“ mit ihren zusammen 475.000 Einwohnern.

Die Auftaktveranstaltung sollte vor Ort auch über mögliche Projekte und Kooperationen über „Regionale Innovationsfähigkeit“ und „CO₂-arme Gesellschaft“ informieren. Zu den rund 80 erschienenen Gästen zählten neben diversen Politikern und Abgeordneten aus den Kreistagen auch ehren- und hauptamtliche Bürgermeister sowie Partner aus der Wirtschaft.

Dass der Wirtschaft eine herausragende Rolle bei gesellschaftlichen Themen wie CO₂-Emissionen und Umweltschutz zukommt, bewies Andreas Nieweler, Geschäftsführer der Abfallwirtschaftsgesellschaft aus Bassum, in seinem Vortrag über den Einsatz von regenerativen Energien in der Praxis.

Mit E-Fuels in die Zukunft?

Demnächst werde der erste AWG-Müllwagen rein elektrisch im Einsatz sein, bereits heute sei die CO₂-Bilanz des Unternehmens (100-prozentig im Eigentum des Landkreises Diepholz) vorbildlich. Beim Zukunftsthema E-Fuels sah Nieweler den Energieeinsatz als problematisch, was Landtagsabgeordneter Dennis True (SPD) als Zuhörer in der ersten Reihe mit kräftigem Kopfnicken quittierte. Dass die AWG sich dennoch technologieoffen „in Beobachtungsposition“ befinde und ihrerseits Zukunftspotenzial in der synthetischen Treibstoff-Technologie sieht, stieß dagegen auf weniger Gunst.

Das Programm Zukunftsregionen sieht für 14 Regionen in Niedersachsen rund 96 Millionen Euro vor. Die Mittel stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Sozialfonds. Gefördert werden Handlungsfelder wie regionale Innovationsfähigkeit, CO₂-arme Gesellschaft und Kreislaufwirtschaft, Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe sowie Kultur und Freizeit.

Das Budget pro Region liegt derweil zwischen fünf und acht Millionen Euro. Die „Mitte Niedersachsen“ erhält die Förderung bis Ende 2027 aus dem Multifondsprogramm „Niedersachsen 2021-2027“. Diese Gelder können für Projekte aus den Handlungsfeldern „Regionale Innovationsfähigkeit“ und „CO₂-arme Gesellschaft und Kreislaufwirtschaft“ verwendet werden.

Darüber hinaus werde für den Förderzeitraum eine Koordinierungsstelle finanziert, die über zusätzliche Fördergelder von 1,1 Millionen Euro und eine kommunale Kofinanzierung von 350.000 Euro finanziert werde. Die Leitung werde mit einer Vollzeitstelle beim Landkreis Verden angesiedelt und durch drei Teilzeitkräfte – je eine in jedem der beteiligten Landkreise – unterstützt.