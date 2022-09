„Doom over Weyhe“ ‒ Metal-Abend im Jugendhaus Trafo

+ © DIERCK Wittenberg „Doom Over Weyhe“ präsentiert von (v.l.) Lars Thyen (Jugend), Organisator Dennis Soboll und Merle Palazzo (Jugendhaus). © DIERCK Wittenberg

„Doom Over Weyhe“ mit den Bands Kasha, N/ICH/T und Keitzer ist das erste Konzert im Jugendhaus Trafo seit dem Ende der Corona-Lockdowns.

Kirchweyhe – „Der ,Tag der Verdammnis‘ ist nah“, heißt es bedrohlich in der Ankündigung zur Metal-Nacht am Samstag, 24. September, im Jugendhaus Trafo. Denn die steht unter dem Titel „Doom Over Weyhe“. Passend zu düsterer Musik bedeutet „Doom“ einerseits Verdammnis, Verhängnis oder Jüngstes Gericht. Der Titel wurde durchaus mit „ein bisschen Augenzwinkern“ gewählt, stellt Veranstalter Dennis Soboll aber klar.

Organisator Dennis Soboll steht mit N/ICH/T selbst auf der Trafo-Bühne

Andererseits steht „Doom“ für einen – von tiefen, langsamen Gitarrenriffs getragenen – Metalstil. Denn, auch wenn Heavy Metal für Außenstehende generell nach Krach und Geschrei klingen mag, gibt es für Fans feine bis riesige Unterschiede. In der Nachfolge von Bands wie beispielsweise Black Sabbath, Iron Maiden oder Slayer hat sich eine Vielzahl von Spielarten entwickelt.

Für „Doom Over Weyhe“ haben sich drei Bands angekündigt, die jeweils unterschiedliche Unter-Genres repräsentieren. Doom Metal wird dabei von Kasha aus Bremen vertreten. Die Ankündigung beschreibt sie so: „Eine finstere Sound-Wand, bereit ihre düsteren Klänge in die Welt zu tragen. Musikalisch geht die Reise in Downtuned/Doom/Sludge/Stoner-Gefilde mit viel Metallvorkommen.“

Ein höheres Tempo dürften die anderen beiden Bands an den Tag (oder die Nacht) legen: N/ICH/T aus Bremen spielen Post Black Metal, was die Ankündigung so umschreibt: „Mal liegt die Gitarre wie Nebel überm flachen Land, dann donnert es rhythmisch vom Schlagzeug wie wütender Sturm über einem erdigen Bass. Durch das Unwetter fegt eine schneidende Stimme wie Blitz und Hagel. Im Wind liegt ein melancholisches Klagen.“

Die nordrhein-westfälische Band Keitzer wiederum stehen für Death Grind, also eine Mischung aus Death Metal und Grindcore. Ihren „brachialen Sound“ vergleicht die Ankündigung mit der US-Band Misery Index.

Keine Corona-Beschränkungen, aber die Veranstalter empfehlen, einen Selbsttest zu machen

Mitorganisator Dennis Soboll, der als Sänger von N/ICH/T auch auf der Bühne stehen wird, betont eine Gemeinsamkeit der drei Bands: dass sie sich politisch gegen rechts positionieren. Koboll ist – als ehemaliger Kirchweyher und früherer Trafo-Praktikant – kein Unbekannter im Jugendhaus, hat den Metal-Abend aber als Außenstehender in die Wege geleitet. „Wir freuen uns besonders, wenn eigene Ideen eingebracht werden“, sagt Lars Thyen vom Jugendhaus.

Nach dem „Aufmucken“-Bandcontest und einer Hip-Hop-Veranstaltung ist „Doom Over Weyhe“ eine der ersten Konzert-Veranstaltungen im Trafo nach der Lockdown-Zeit. Und das Erste, bei dem die Bands nicht mehr vor der Tür, sondern drinnen auf der Bühne stehen werden. Corona-Beschränkungen gibt es keine, die Veranstalter empfehlen aber, vor dem Besuch einen Corona-Selbsttest zu machen. Und jeder, der mag, könne eine Maske tragen, so Thyen. Blöde Sprüche werde es deshalb nicht geben, verspricht er. diw

Der Eintritt ist frei

Am 24. September im Jugendhaus Trafo, Kirchweyher Straße 51. Einlass ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr, bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber gerne gesehen.